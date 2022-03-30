«История поля» — платформа автоматизации агробизнеса

АО «Геомир»

Облачный сервис «История поля», разработанный компанией «Геомир», предназначен для управления сельскохозяйственным предприятием. Сервис собирает, анализирует и хранит всю информацию по хозяйству в единой системе

Облачный сервис «История поля» является полностью российской разработкой, входит в реестр российских программ и хранит все данные на территории Российской Федерации. Это позволяет снизить до минимума риски потери данных или блокировки доступа к ним. Для дополнительных гарантий сохранности данных возможна бесплатная ежегодная выгрузка их резервной копии.



В настоящий момент облачный сервис «История поля» используется более чем в 400 хозяйствах с общей площадью полей более 10 млн га. По статистике каждый пятый холдинг из топ-50 агрохолдингов России использует данное решение.



Суть работы платформы «История поля» состоит в том, что она автоматизированно собирает данные с различных источников (одни заносятся вручную, другие поступают с датчиков на технике, третьи — со спутников и так далее) в единую базу данных, затем обрабатывает их и помогает в принятии управленческих решений. Облачный сервис также интегрируется с платформой 1С для получения оттуда справочной информации и передачи данных оперативного учета в бухгалтерию.







Преимущества

Преимущества облачного сервиса «История поля» перед аналогичными решениями заключаются в комплексности его функционала. Сервис одновременно помогает решать как базовые задачи, например хранение информации по полям и кадастрам, формирование путевых и учетных листов, контроль за техникой, цифровизация полевых осмотров, так и обладает продвинутым функционалом, таким как моделирование оптимального севооборота, построение оптимальных маршрутов движения техники, распознавание снимков с дронов, агрономические рекомендации, построение карт плодородия и дифференцированного внесения удобрений и др. Это позволяет хозяйству изначально закрыть максимальное количество своих потребностей на базе единой платформы и в дальнейшем с каждым сезоном повышать эффективность своего производства внедряя все новые модули.



Что дает «История поля»?

Спутниковые снимки помогут агрономам оперативно выявлять проблемы на полях и сразу начинать с ними бороться. Руководителю агрономической службы не нужно скрупулезно контролировать работу подчиненных. Он может отслеживать ее по добавленным данным осмотров полей с фотографиями и транслировать советы и рекомендации прямо через облачный сервис. При этом часть рекомендаций могут формироваться автоматически — главному агроному нужно будет просто утвердить их.



Учетчик сможет вести учет полевых работ быстрее и точнее за счет того, что время работ, километры, обработанная площадь и топливо считаются автоматически, и все нужные отчеты сразу же доступны в облачном сервисе.



Бухгалтеры получают путевые и учетные листы автоматически и сразу, как только учетчик подтвердит их в сервисе, а значит — быстро и без каких-либо дополнительных взаимодействий с учетчиком рассчитывают заработанную плату.



Служба безопасности получает уведомления о тревожных событиях и оперативно реагирует на них, не тратя времени и не распыляя внимания на сплошной контроль всех поступающих данных.



Юристы экономят время на получение и обработку выписок по кадастровым участкам и анализ их соответствия обрабатываемым площадям, так как это происходит автоматически.



Экономисты, анализируя формируемые на основании данных, постоянно добавляемых в облачный сервис, отчеты, выдают рекомендации по корректировке планов. И для этого не нужно каждый раз собирать информацию от всех сотрудников.



Руководители видят сводные отчеты и понимают текущую ситуацию в хозяйстве и могут оперативно принимать управленческие решения без созыва дополнительных планерок и совещаний.



В облачный сервис входит 12 основных модулей, которые могут быть задействованы исходя из потребностей хозяйства.







Для хозяйств какого размера внедрение цифровых технологий становится эффективным? По нашему опыту, «пороговая» площадь начинается с 500 га. Чем больше земельный банк, тем значимее эффект. В зависимости от площади и общего количества полей меняются только приоритеты и тот набор модулей, который будет активнее использоваться.



В России самыми популярными и востребованными стали модули карт полей и кадастров, полевых осмотров, электронного учета работ на полях и автоматических тревог для контроля производственных процессов. Это связано прежде всего с большой средней площадью и разбросанностью полей у хозяйств, внедряющих цифровые технологии.



Необходимое оборудование. Для работы с большинством модулей достаточно компьютера с доступом в интернет и мобильного устройства на Android или iOS. Модули учета и контроля техники работают эффективнее в случае, когда она оборудована системами мониторинга. Для получения точных метеоданных рекомендуется установить собственные метеостанции. Модуль весовой будет работать только с электронными весами.



Сроки внедрения зависят от площади и структуры хозяйства. В среднем базовые модули начинают полноценно работать через один-два месяца после начала внедрения. Одновременно с этим настраивается интеграция с 1С, чтобы обмен данными с бухгалтерией запускался сразу же.



На протяжении всего процесса внедрения хозяйству помогает выделенный специалист по внедрению, который обучает сотрудников и объясняет, как эффективнее организовать процессы работы в облачном сервисе «История поля». Переход с других систем также не составляет особых проблем. Процесс выгрузки и переноса всех данных осуществляется нашими специалистами и занимает в среднем не более 7 дней.



Оставить заявку на бесплатное тестирование сервиса можно на сайте «Истории поля ».

