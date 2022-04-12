Компания «Август» торжественно открыла новый образовательный комплекс в Черноголовке

АО Фирма «Август»

В городе Черноголовке Московской области состоялось торжественное открытие здания Новой Черноголовской школы (НЧШ). Ученики впервые переступили его порог 11 апреля 2022 года

Учредителем НЧШ выступает фирма «Август» - ведущий российский производитель средств защиты растений. Образовательное учреждение рассчитано на одаренных ребят из Черноголовки и соседних городов, а также на детей будущих сотрудников научно-исследовательского центра, который компания «Август» планирует построить в подмосковном городе. Комплекс включает в себя общеобразовательную школу на 350 мест с собственным инженерным центром и всей необходимой инфраструктурой для развития познавательных, спортивных и творческих способностей детей. Инвестиции в строительство нового здания превысили 1 млрд рублей.



Линейка в честь открытия школы прошла в большом холле на первом этаже здания под светопрозрачным атриумным потолком. Учеников, педагогов и родителей поприветствовал директор НЧШ Михаил Шевель: «Все очень волнуются, поскольку открытие нового здания — долгожданное для нас событие. Сегодня мы начинаем первый учебный день в школе, которая была построена специально для Черноголовки, и создание настолько современного образовательного комплекса является большим и важным социальным проектом как для города, так и для всей Московской области. Горжусь своей причастностью к нему и возможностью применить весь мой опыт на его благо».



«Красивое здание, ребята, это только начало. А станет ли Новая Черноголовская школа “школой с большой буквы”, зависит в первую очередь от наших преподавателей, от их терпения, мастерства и умения вызвать интерес к новым знаниям. Но не менее важны и ваше желание учиться, усидчивость и целеустремленность. Если все это совпадет, то из нашей школы будут выходить грамотные и умные юноши и девушки, искренне любящие и свою школу, и Черноголовку, и нашу великую Родину — Россию», — обратился к ученикам и педагогическому коллективу генеральный директор «Августа» Александр Усков.



«Мы построили школу в рекордные сроки. Это была очень напряженная работа, и поэтому сегодня хочется выразить огромную благодарность нашей строительной компании “Звездопад”. Берегите нашу школу, чтобы она оставалась новой и красивой на долгие-долгие годы. Поздравляю, ребята!» - отметила председатель попечительского совета НЧШ Елена Ускова.







«Школа — это, наверное, лучшее из всего, что вообще можно построить, и в этом отношении инициатива компании “Август” вызывает огромное уважение. Инвестиции в образование — самые лучшие и долгосрочные инвестиции. Хочу пожелать родителям, школьникам и учителям, чтобы все у вас в Новой Черноголовской школе получилось», — поздравил всех присутствующих на открытии глава городского округа Черноголовка Олег Егоров.



В трехэтажном здании нового комплекса общей площадью 13 105 кв. м расположены 40 учебных классов, включая специализированные кабинеты физики, химии и технологии. Для развития познавательной активности и навыков исследовательской деятельности в НЧШ по последнему слову техники оборудованы биологическая, химическая и физическая лаборатории. Предусмотрены помещения для дополнительного образования, в том числе для кружка моделирования 3D-ручкой, кулинарной студии, шахматного класса, центра инженерного образования с новейшими станками и лазерным оборудованием, где будут проводиться занятия, направленные на раннюю профориентацию учащихся. В школе есть собственный библиотечно-информационный центр, актовый зал на 220 мест с артистическими и подсобными помещениями, пищеблок и столовая на 186 мест, интернат для временного проживания учащихся и подготовительная группа для дошкольников.



В комплексе имеются два спортзала (основной площадью 347 кв. м и класс с комплексом 3D-физкультуры площадью 61 кв. м), а также хореографический класс. Рядом со школой расположены площадки для тихого отдыха воспитанников и подвижных игр, спортивные объекты: футбольное поле с искусственной травой на щебеночном основании, волейбольная и баскетбольная площадки, три беговые дорожки длиной 180 м каждая, площадки для прыжков в длину, прямая беговая дорожка длиной 100 м, столы для настольного тенниса.



При проектировании здания были соблюдены принципы организации безбарьерной среды. На путях перемещения маломобильных групп населения отсутствуют ступени, пороги высотой более 3 см и турникеты. Входной вестибюль и лифтовый холл находятся на одной отметке, предусмотрен вместительный лифт грузоподъемностью 8 человек. В школе оборудованы туалетные комнаты для маломобильных групп населения, а также отдельная раздевалка с душевой и санузлом.



Рядом со школой организован проезд для кратковременной остановки транспорта и высадки пассажиров, для учеников предусмотрена велопарковка на 40 мест, на территории комплекса находится площадка для школьного автобуса.

