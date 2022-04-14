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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Подключаем к «РСМ Агротроник»

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Подключаем к «РСМ Агротроник»
«Ростсельмаш»
Подключаем к «РСМ Агротроник»
«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» приглашает на онлайн-встречу

19 апреля 2022 г. в 9:00 (Мск) компания «Ростсельмаш» проведет вебинар на тему «Точное земледелие: “РСМ Агротроник” и агрономические сервисы».

В период перехода на цифровые технологии производственных процессов отрасли особое значение приобретает информационно-техническая поддержка пользователей.

Центр разработок компании выпустил за последние годы целый ряд электронных систем для повышения эффективности техники и бизнеса сельхозпредприятий.

Платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин «РСМ Агротроник» — это ядро электронных систем, объединяющее различные опции в одну платформу. Постоянное ее обновление позволяет сельскохозяйственным предприятиям оптимизировать свою работу.

В ходе вебинара его участники получат пояснения по функционалу «РСМ Агротроник», особенностям установки оборудования, дополнительным возможностям и перспективному развитию системы. Они узнают о том, как при помощи цифровых систем увеличивать производительность и экономичность своей техники, предупреждать аварийные режимы эксплуатации, держать на контроле сроки ТО. В ходе мероприятия слушатели смогут задать актуальные для себя вопросы. 

Тема будет интересна руководителям, инженерам, агрономам и механизаторам сельскохозяйственных предприятий.

Принять участие в вебинаре возможно с помощью компьютера, смартфона или планшета с доступом в интернет по ссылке.

«Ростсельмаш» 

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