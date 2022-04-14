Подключаем к «РСМ Агротроник»

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» приглашает на онлайн-встречу

19 апреля 2022 г. в 9:00 (Мск) компания «Ростсельмаш» проведет вебинар на тему «Точное земледелие: “РСМ Агротроник” и агрономические сервисы».



В период перехода на цифровые технологии производственных процессов отрасли особое значение приобретает информационно-техническая поддержка пользователей.



Центр разработок компании выпустил за последние годы целый ряд электронных систем для повышения эффективности техники и бизнеса сельхозпредприятий.



Платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин «РСМ Агротроник» — это ядро электронных систем, объединяющее различные опции в одну платформу. Постоянное ее обновление позволяет сельскохозяйственным предприятиям оптимизировать свою работу.



В ходе вебинара его участники получат пояснения по функционалу «РСМ Агротроник», особенностям установки оборудования, дополнительным возможностям и перспективному развитию системы. Они узнают о том, как при помощи цифровых систем увеличивать производительность и экономичность своей техники, предупреждать аварийные режимы эксплуатации, держать на контроле сроки ТО. В ходе мероприятия слушатели смогут задать актуальные для себя вопросы.



Тема будет интересна руководителям, инженерам, агрономам и механизаторам сельскохозяйственных предприятий.



Принять участие в вебинаре возможно с помощью компьютера, смартфона или планшета с доступом в интернет по ссылке .

