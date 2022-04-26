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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Новые реалии соевого рынка обсудят эксперты и участники рынка на бизнес-форуме «Мировая соя»

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Новые реалии соевого рынка обсудят эксперты и участники рынка на бизнес-форуме «Мировая соя»
Новые реалии соевого рынка обсудят эксперты и участники рынка на бизнес-форуме «Мировая соя»

VII Международный бизнес-форум «Мировая соя», который пройдет 18 и 19 мая в Санкт-Петербурге, откроет сессия «Общие тренды развития соевого рынка»

Темы, которые затронут спикеры этой сессии, будут касаться актуальных вызовов отрасли, прогнозов и перспектив развития соевого рынка в 2022 году, государственных мер поддержки и других актуальных вопросов.

На сессии «Общие тренды развития соевого рынка» выступят:

  • Владимир Жилин, руководитель отдела анализа сырьевых и
    отраслевых рынков компании «Русагро», тема доклада: «Рынок масличных и масел: соя в мире и в России. Реальность и прогноз».

  • Андрей Миронов, руководитель представительства в Санкт-
    Петербурге Российского экспортного центра, тема доклада: «Актуальные меры поддержки экспортеров».

  • Артем Лукомец, ведущий научный сотрудник лаборатории
    экономики ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, тема доклада: «Самообеспеченность семенами как ключевой драйвер импортозамещения на агропродовольственном рынке РФ в современных экономических условиях».

  • Евгений Бурцев, руководитель направления, «Московская биржа», тема доклада: «Инструменты биржевого рынка на масличные и зерновые культуры».

Также участники бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:

  • Современные технологии соевых комплексов.

  • Использование сои в производстве продуктов и кормов.

  • Селекция, семеноводство и выращивание сои.

  • Средства защиты растений и агрохимикаты.

Познакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия.

«Мировая соя» 

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