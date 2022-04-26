Новые реалии соевого рынка обсудят эксперты и участники рынка на бизнес-форуме «Мировая соя»

VII Международный бизнес-форум «Мировая соя», который пройдет 18 и 19 мая в Санкт-Петербурге, откроет сессия «Общие тренды развития соевого рынка»

Темы, которые затронут спикеры этой сессии, будут касаться актуальных вызовов отрасли, прогнозов и перспектив развития соевого рынка в 2022 году, государственных мер поддержки и других актуальных вопросов.



На сессии «Общие тренды развития соевого рынка» выступят:



Владимир Жилин, руководитель отдела анализа сырьевых и

отраслевых рынков компании «Русагро», тема доклада: «Рынок масличных и масел: соя в мире и в России. Реальность и прогноз».



Андрей Миронов, руководитель представительства в Санкт-

Петербурге Российского экспортного центра, тема доклада: «Актуальные меры поддержки экспортеров».



Артем Лукомец, ведущий научный сотрудник лаборатории

экономики ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, тема доклада: «Самообеспеченность семенами как ключевой драйвер импортозамещения на агропродовольственном рынке РФ в современных экономических условиях».



Евгений Бурцев, руководитель направления, «Московская биржа», тема доклада: «Инструменты биржевого рынка на масличные и зерновые культуры».



Также участники бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:



Современные технологии соевых комплексов.



Использование сои в производстве продуктов и кормов.



Селекция, семеноводство и выращивание сои.



Средства защиты растений и агрохимикаты.



Познакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия .

