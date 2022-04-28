Представители тепличной отрасли обсудили инструменты и необходимые шаги для дальнейшего развития

Ассоциация «Теплицы России»

26-27 апреля ассоциация «Теплицы России» провела в Казани совещание для руководителей и специалистов тепличного овощеводства, цветоводства и грибоводства с участием представителей Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан

Главной темой обсуждения стали меры для обеспечения уверенной работы предприятий: надежное снабжение внутреннего рынка в текущих условиях и с расчетом на долгосрочную перспективу.



Кроме того, обсуждались факторы, которые влияют на количество и качество овощей, поставляемых в магазины, а также финансовая устойчивость тепличного сектора в целом.



Строительство новых и модернизация действующих тепличных комплексов для дальнейшего развития тепличного овощеводства в Дальневосточном федеральном округе, государственная поддержка действующих предприятий защищенного грунта, в том числе цветоводов, активное взаимодействие с предприятиями розничной торговли, развитие экспортного потенциала были отмечены в качестве приоритетных направлений работы в тепличной отрасли, на которые необходимо сделать особый акцент в ближайшее время.



«Перед нами стоит еще немало задач: в их числе агрострахование с государственной поддержкой, приобретение специализированной техники и оборудования на особых условиях лизинга», — заявил президент ассоциации «Теплицы России», заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по защите конкуренции Алексей Ситников.



Современные тепличные комплексы зависимы от импортных поставок по ряду позиций: по семенам (до 80%), биологическим средствам защиты растений (70%), шмелям для опыления (70%) и запчастям для иностранного технологического оборудования. Отрасль ощущает нехватку кредитных ресурсов, позволяющих поддерживать операционную деятельность.



Несмотря на все сложности, тепличный комплекс страны показывает эффективность в условиях взаимодействия с государством и является примером для других отраслей. В прошлом году удалось обновить рекорд 2020 года по производству овощей в зимних теплицах (было получено более 1,39 млн тонн свежих овощей и зеленых культур). Растут также и площади зимних теплиц — с 2845 до 3093 га за 2021 год. За пять последних лет отечественная грибная индустрия показала феноменальные темпы роста объемов выращивания грибов: производство шампиньонов выросло более чем в 10 раз. Благодаря использованию высокопродуктивных гибридов и современных технологий выращивания средняя урожайность овощных культур увеличилась на 13,2 кг/кв.м: с 31,8 кг (2015 г.) до 45 кг с 1 кв.м (2021 г.). В отдельных инновационных теплицах она достигла почти 100 кг/кв.м по томатам и около 180 кг/ кв.м по огурцам.



В работе совещания приняли участие: заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Азатович Зяббаров; президент ассоциации «Теплицы России», заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по защите конкуренции Алексей Владимирович Ситников; генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталия Дмитриевна Рогова; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Дмитрий Александрович Яшин; председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса Петр Александрович Чекмарев; генеральный директор ТК «Майский», вице-президент ассоциации Ильшат Газимович Ганиев и другие руководители и специалисты тепличных комплексов и фирм.



По итогам совещания участники пришли к выводу, что отрасль в состоянии продолжить развитие. Инструменты и ресурсы есть, важна последовательная политика Министерства сельского хозяйства по формированию равных условий доступа отрасли к мерам господдержки. После обсуждений участники совещания посетили одно из ведущих тепличных предприятий Республики Татарстан — ТК «Майский», площадь зимних современных теплиц со светокультурой в котором составляет 35 га.

