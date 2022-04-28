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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Ростсельмаш» держит курс на развитие с российскими поставщиками

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«Ростсельмаш» держит курс на развитие с российскими поставщиками
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» держит курс на развитие с российскими поставщиками
«Ростсельмаш»

На «Ростсельмаш» состоялась вторая крупная конференция в рамках программы развития отечественной компонентной базы. В мероприятии приняли участие более 40 предприятий механической обработки и литейного производства для крупной промышленности

В этот раз участниками конференции стали действующие и потенциальные поставщики из разных регионов Российской Федерации — компании, производящие механическую обработку, изготовители литейной отливки, подшипников.

В ходе программы гости побывали на промышленных площадях компании, ознакомились с передовыми технологиями, новинками сельскохозяйственных машин.

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О важности кооперации российских предприятий и стратегии развития рассказал генеральный директор «Ростсельмаш». «Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимовыгодных и открытых партнерских отношениях. При конструктивном взаимодействии оно означает для наших компаний большие возможности за счет увеличения объемов продаж и выхода в новые сегменты рынка», — подчеркнул Валерий Мальцев. 

При этом он отметил, что партнерские отношения означают также и обоюдную ответственность перед конечными покупателями продукции. 

Отдельно руководитель компании остановился на текущих операционных процессах развития производственной системы поставщиков, которые позволят соответствовать современным требованиям аграриев. «Мы не просто выбираем поставщика, а направляем и развиваем его в процессе сотрудничества. Если у руководителей предприятий имеется желание развивать свое производство, то успех нашей кооперации гарантирован», — сказал генеральный директор «Ростсельмаш».

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В рамках встречи ведущие специалисты представили номенклатуру деталей и узлов, по которым происходит поиск партнеров, требования к поставщикам по системе управления качеством покупных изделий. 

Участникам была представлена и программа государственной поддержки, ее объемы и источники финансирования.

После презентации состоялось обсуждение деталей по специализированным группам в индивидуальном порядке с каждой компанией. 

Подведя итоги конференции, поставщики дали положительную оценку мероприятию.

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«“Ростсельмаш” — большая и динамично развивающаяся компания, с которой мы сотрудничаем с 2015 года. Считаем, что сегодня состоялась важная встреча, которая позволит находиться на одной волне и понимать, куда двигаться дальше», — прокомментировал участник конференции из Республики Татарстан.

Напомним, первая двухдневная конференция поставщиков на площадке «Ростсельмаш» прошла 21-22 апреля этого года в Ростове-на-Дону. Тогда в мероприятии приняли участие 130 предприятий из разных точек страны. К новым шагам наращивания сотрудничества проявила готовность и представила свое коммерческое предложение каждая вторая компания, принявшая участие. Про первую конференцию поставщиков можно прочитать на сайте «Ростсельмаш».

«Ростсельмаш» 

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