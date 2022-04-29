Маркетплейс поле.рф стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS

Поле.рф

Маркетплейс для аграриев поле.рф стал победителем СХ AWARDS в номинациях «Лучший цифровой опыт» и «Лучшие инновации в клиентском опыте» в сезоне 2021/2022

CX World Awards — это профессиональная премия, цель которой — освещать наиболее удачные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.



На платформе создано более 150 инновационных решений, которые никогда не были применены в индустрии аграрного бизнеса.



Члены жюри особенно высоко оценили:



— возможность для аграриев в одном месте получить финансирование и тут же, на платформе, приобрести сельхозтовары и продать урожай;



— полностью транзакционную модель платформы: все сделки заключаются на маркетплейсе;



— функционал автоматического формирования документов по сделке с учетом данных пользователя, сертификатов анализов проб и т. д. ;



— оцифровку процесса торга и чат с контрагентом, в котором можно обсудить все условия договора;



— возможность отслеживать статус обработки документов и прохождение сделки.



«СХ AWARDS — высокая награда в области клиентского сервиса. Для команды это огромная честь и достижение — победить сразу в двух номинациях. Мы очень много времени и сил посвящаем оцифровке и улучшению клиентского пути фермера. И эти награды подтверждают то, что сегодня мы являемся самым инновационным и удобным сервисом для аграриев, а значит, двигаемся в правильном направлении», — отмечает генеральный директор поле.рф Мухит Сейдахметов.

