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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Маркетплейс поле.рф стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS

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Маркетплейс поле.рф стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS
Поле.рф
Маркетплейс поле.рф стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS
Поле.рф

Маркетплейс для аграриев поле.рф стал победителем СХ AWARDS в номинациях «Лучший цифровой опыт» и «Лучшие инновации в клиентском опыте» в сезоне 2021/2022

CX World Awards — это профессиональная премия, цель которой — освещать наиболее удачные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

На платформе создано более 150 инновационных решений, которые никогда не были применены в индустрии аграрного бизнеса. 

Члены жюри особенно высоко оценили: 

— возможность для аграриев в одном месте получить финансирование и тут же, на платформе, приобрести сельхозтовары и продать урожай;

— полностью транзакционную модель платформы: все сделки заключаются на маркетплейсе;

— функционал автоматического формирования документов по сделке с учетом данных пользователя, сертификатов анализов проб и т. д.;

— оцифровку процесса торга и чат с контрагентом, в котором можно обсудить все условия договора;

— возможность отслеживать статус обработки документов и прохождение сделки.

«СХ AWARDS — высокая награда в области клиентского сервиса. Для команды это огромная честь и достижение — победить сразу в двух номинациях. Мы очень много времени и сил посвящаем оцифровке и улучшению клиентского пути фермера. И эти награды подтверждают то, что сегодня мы являемся самым инновационным и удобным сервисом для аграриев, а значит, двигаемся в правильном направлении», — отмечает генеральный директор поле.рф Мухит Сейдахметов.

Поле.рф 

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