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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

На бизнес-форуме «Мировая соя» обсудят средства защиты растений

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На бизнес-форуме «Мировая соя» обсудят средства защиты растений
«Мировая соя»
На бизнес-форуме «Мировая соя» обсудят средства защиты растений
«Мировая соя»

Отель «Введенский» в Санкт-Петербурге 18 и 19 мая примет VII международный форум «Мировая соя». В рамках форума эксперты поднимут вопросы интегрированной системы защиты и питания сои, расскажут о безопасных препаратах для обработки семян сои, о химических средствах для защиты растений, а также обсудят средства для повышения стрессоустойчивости культуры и урожайности

На сессии «Средства защиты растений и агрохимикаты» выступят:

  • Дмитрий Огиенко, руководитель по маркетингу и портфелю направления защиты семян России и KAZBEC компании «Сингента»;

  • Евгения Хасанова, менеджер по маркетингу фунгицидов для полевых культур компании «Сингента»;

  • Степан Инюточкин, генеральный директор «Таргет-Агро»;

  • Александр Лаптиев, заместитель руководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов ВИЗР;

  • Евгений Костенко, директор по развитию «ЗемлякоФФ Кроп  Протекшн».

Также посетители бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:

  • Современные технологии соевых комплексов.

  • Использование сои в производстве продуктов и кормов.

  • Общие тренды развития соевого рынка.

  • Селекция, семеноводство и выращивание сои.

Ознакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия.

«Мировая соя» 

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