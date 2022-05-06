На бизнес-форуме «Мировая соя» обсудят средства защиты растений

«Мировая соя»

Отель «Введенский» в Санкт-Петербурге 18 и 19 мая примет VII международный форум «Мировая соя». В рамках форума эксперты поднимут вопросы интегрированной системы защиты и питания сои, расскажут о безопасных препаратах для обработки семян сои, о химических средствах для защиты растений, а также обсудят средства для повышения стрессоустойчивости культуры и урожайности

На сессии «Средства защиты растений и агрохимикаты» выступят:



Дмитрий Огиенко, руководитель по маркетингу и портфелю направления защиты семян России и KAZBEC компании «Сингента»;



Евгения Хасанова, менеджер по маркетингу фунгицидов для полевых культур компании «Сингента»;



Степан Инюточкин, генеральный директор «Таргет-Агро»;



Александр Лаптиев, заместитель руководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов ВИЗР;



Евгений Костенко, директор по развитию «ЗемлякоФФ Кроп Протекшн».



Также посетители бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:



Современные технологии соевых комплексов.



Использование сои в производстве продуктов и кормов.



Общие тренды развития соевого рынка.



Селекция, семеноводство и выращивание сои.



Ознакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия .

