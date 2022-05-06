На бизнес-форуме «Мировая соя» обсудят средства защиты растений

Отель «Введенский» в Санкт-Петербурге 18 и 19 мая примет VII международный форум «Мировая соя». В рамках форума эксперты поднимут вопросы интегрированной системы защиты и питания сои, расскажут о безопасных препаратах для обработки семян сои, о химических средствах для защиты растений, а также обсудят средства для повышения стрессоустойчивости культуры и урожайности
На сессии «Средства защиты растений и агрохимикаты» выступят:
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Дмитрий Огиенко, руководитель по маркетингу и портфелю направления защиты семян России и KAZBEC компании «Сингента»;
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Евгения Хасанова, менеджер по маркетингу фунгицидов для полевых культур компании «Сингента»;
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Степан Инюточкин, генеральный директор «Таргет-Агро»;
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Александр Лаптиев, заместитель руководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов ВИЗР;
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Евгений Костенко, директор по развитию «ЗемлякоФФ Кроп Протекшн».
Также посетители бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:
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Современные технологии соевых комплексов.
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Использование сои в производстве продуктов и кормов.
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Общие тренды развития соевого рынка.
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Селекция, семеноводство и выращивание сои.
Ознакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия.