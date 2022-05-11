«МегаМикс»

О возможностях сервисов в области консалтинга и аналитики, которые отечественный производитель комбикормов и премиксов «МЕГАМИКС» предлагает под брендом «МегаКонсалт», рассказывает заместитель генерального директора «МЕГАМИКС» и директор департамента управления качеством и лабораторной аналитики Максим Голосов

Почему направление консалтинга является важным для «МегаМикса»?



Мы кормовая компания и занимаемся производством комбикормов, премиксов и комплексами кормовых добавок направленного действия. На сегодняшний день в зависимости от типа животноводства комбикорма занимают порядка 60-70% в себестоимости готового продукта — мяса, молока или яйца. Комбикорма также влияют на здоровье животных. И чтобы производители сельскохозяйственной продукции могли эффективно работать с кормами, мы создали «МегаКонсалт» — набор сервисов для профессионалов в области животноводства.



Расскажите, по каким направлениям работает «МегаКонсалт» и как помогает своим клиентам?



Основное направление — лабораторная аналитика и контроль качества кормов и кормовых добавок. В состав «МегаМикса» входят четыре лаборатории, оснащенные современным оборудованием. У нас в арсенале есть как арбитражные методы контроля, которые закреплены в ГОСТах, так и экспресс-методы, включая NIR-аналитику.



Второй блок — контроль качества смешивания и переходящего остатка комбикормов и премиксов. Мы добавляем в смесь специальные микротрейсеры, анализируя которые понимаем однородность распределения компонентов, влияющих на качество комбикормов и премиксов.



Следующее направление — специализированный сервис для птицеводов. Он помогает выявить узкие места в транспортной системе яйцесбора, из-за которых страдает качество скорлупы. Для этого мы используем электронное яйцо, которое выглядит как яйцо по форме, но внутри вместо желтка и белка находятся датчики. Оно помещается на транспортные пути и движется по ним вместе с остальными яйцами, фиксируя места, где происходит давление и перекаты, влияющие на целостность скорлупы.



Кроме того, мы сейчас работаем со словацким партнером, компанией Cloud Farm. Они создали IT-платформу, которая аккумулирует в себе все данные животноводческой фермы, касающиеся производства, ветеринарии, технологии, комбикормов и экономики. Платформа позволяет смотреть на эти данные в разных ракурсах и показывает места в производственном процессе, на которые стоит обратить внимание. В этом решении можно настраивать разные уровни доступа, так что пользоваться им смогут как руководители и собственники предприятия, так и специалисты.



Слышал, что сейчас «МегаМикс» разрабатывает личный кабинет для клиентов лаборатории. Какие дополнительные возможности дает этот инструмент?



Да, в этом году мы разработали личный кабинет клиента лаборатории. Скоро он будет введен в эксплуатацию. Личный кабинет упростит взаимодействие с юристами и бухгалтерами, а также упростит процессы регистрации проб, их отправки, отслеживание статуса и получение протокола испытания.



Следующий этап развития личного кабинета клиента лаборатории «МегаМикса» будет относиться к рабочим инструментам. Каждое предприятие, которое проводит определенную аналитику, будет иметь собственную аналитическую базу и сможет пользоваться ей в разных аспектах. То есть это будет некий массив данных собственной аналитики, а также данных региона и страны в целом. Будет возможность сравнить качество силоса, производимого локально, с качеством силоса, который делают в стране. Можно составить рейтинг и посмотреть, какое место в этом рейтинге занимает твое предприятие.



Расскажите подробнее про возможности лабораторий «МегаМикса».



Самое важное, что наши лаборатории аккредитованы по ведущим мировым стандартам. И полученные там результаты можно использовать в любых направлениях и ситуациях, в том числе и в судебных разбирательствах.



Еще один плюс наших лабораторий — широкий спектр методов исследований, которые мы применяем. Соответственно, мы можем максимально полно определять качество комбикормов и кормовых добавок. Хедлайнер нашей премиксной лаборатории — высокоэффективная жидкостная хроматография, с помощью которой мы определяем уровень содержания витаминов, аминокислот, лекарственных средств. Микро- и макроэлементный состав комбикормов определяем атомно-абсорбционным методом. На постоянной основе мониторим сырье на содержание микотоксинов. Также занимаемся зоотехническими исследованиями — определяем содержание кальция, фосфора, натрия, хлора.



Большой блок, которым занимается наша лаборатория, это экспресс-аналитика методом ближней инфракрасной спектроскопии — система NIR «Кормовая сеть». В странах с развитым животноводством ни один комбикормовый завод не может обойтись без NIR-аналитики. Ее главные преимущества — скорость и точность проверки. Для NIR-анализа нужно просто взять образец, размолоть его, поместить в специальную чашу, нажать кнопку «сканировать», после чего система выдаст вам полный расклад по питательности сырья и комбикорма.



Разработанные нами калибровочные уравнения могут определять до 20 параметров питательности в сырье, включая усваиваемые аминокислоты, на основе которых и рассчитывается рацион.







Почему NIR-анализ стал важной составляющей в производстве комбикормов и премиксов?



Начну с того, как работает инфракрасная спектроскопия. Этот метод представляет собой симбиоз химии и физики. Представьте, что у вас есть 100 образцов кукурузы, в каждом из которых вы определили уровень сырого протеина. Дальше с этих 100 образцов вы снимаете спектр и каждому спектру присваиваете определенное ранее значение, полученное арбитражным методом. После производится обработка данных с помощью специализированного программного обеспечения, и получается калибровочная модель — некий набор цифр и знаков.



Имея калибровочную модель на основе 100 образцов, вам не нужно будет 101-й проверять арбитражным методом, который предполагает серьезные затраты по времени. Машина, которая привезла сырье на завод, не будет ждать несколько часов, пока вы определяете уровень протеина или любой другой из 20 параметров. Важно быстро принять сырье, но при этом понять, подходит ли оно вам. А если нет, то сразу объяснить поставщику почему. Для решения этих задач и нужна NIR-аналитика.



Методом инфракрасной спектроскопии, помимо сырья, мы можем анализировать и комбикорма. Правда, по меньшему перечню параметров, потому что комбикорма очень вариабельный продукт. Тем не менее с помощью NIR мы можем определить, насколько реальная питательность комбикорма соответствует той, что указана в рецепте. На предприятиях «МегаМикса» такая проверка проводится минимум в четырех точках несколько раз в день, благодаря чему мы понимаем, насколько корректно протекает технологический процесс. И можем оперативно реагировать, если видим какие-то отклонения, на самом начальном этапе устранять недочеты, которые могут негативно повлиять на качество конечного продукта.



В этом и заключается основное преимущество инфракрасной спектроскопии — в скорости. Причем мы достигли такого развития этой технологии, что по точности NIR не уступает арбитражным методам. Потому что если стандартные методы анализа у вас хорошо отработаны, то инфракрасная спектроскопия лишь является их отражением. Хорошая качественная химия — хорошие качественные калибровки.



В чем преимущества NIR «Кормовая сеть» от «МегаКонсалт» перед другими подобными решениями, которые есть на рынке?



Мы единственная российская компания, которая в этот проект вошла, достигла определенных успехов и смогла заместить импортные решения. Остальные, кто сейчас занимается калибровочными уравнениями, — это западные компании.



Важно понимать, что у международных компаний база спектров создана в результате сканирования сырья, растущего на территории разных стран мира. Это глобальная калибровка. Да, в их базах есть сырье, которое собрано в России, оно отсканировано, проведены химические исследования, но они составляют лишь небольшую часть от общей базы. Калибровочные уравнения NIR «Кормовая сеть» созданы на базе российского сырья, которое растет в нашей земле, в климатических зонах Российской Федерации; на тех семенах и том семенном фонде, которые применяются в России. Это более узконаправленный сервис под сырье, которое производится у нас.



Безусловно, у нас есть глобальные данные, например по соевым продуктам, так как Россия не обеспечивает себя соей на 100%. Другие импортные поставки также учитываются в нашей калибровочной модели. Но все же подавляющее большинство — российское сырье.



Еще одно преимущество — возможность гибко реагировать на запросы партнеров. Например, калибровочная база на основе нашего комбикорма не всегда может быть полностью применима для комбикормов, которые производятся на других предприятиях. У каждого свои рецепты и свои особенности сырьевой базы. В этом случае мы готовы по запросу клиента провести арбитраж его комбикорма и добавить результаты в калибровочную модель, чтобы она полностью отвечала потребностям заказчика.



Подобные взаимодействия с западными компаниями сильно бюрократизированы. Порой приходится потратить неимоверное количество усилий для решения простого вопроса. Лаборатории «МегаМикса» в этом плане открыты, мы понимаем, что хочет наш партнер, и обеспечиваем эти потребности.



Какие предприятия сейчас пользуются сервисом NIR «Кормовая сеть» от «МегаМикс»?



Инфракрасная спектроскопия применяется на всех наших премиксных и комбикормовых производствах. Также нашими калибровочными решениями пользуются несколько крупных производителей, среди которых группа компаний «Здоровая ферма», «Комос Групп», «Комбис», Окская птицефабрика, Рыбинский комбинат хлебопродуктов, «Ситно» и др. Идут переговоры с еще несколькими предприятиями, которые также заинтересованы в получении быстрой и качественной NIR-аналитики.



В рамках сервисов «МегаКонсалт» вы также оказываете консалтинг в области менеджмента. Расскажите подробнее об этом направлении.



Это одна из наших сильных сторон. Все началось с того, что в свое время акционеры «МегаМикса» задались целью создать лучшую команду специалистов, которые помогут отрасли решать ее проблемы. После этого в компании появилось несколько направлений — свиноводство, КРС, бройлерное птицеводство, промышленное производство яйца и так далее. Это позволило более сфокусированно подходить к решению индустриальных вопросов.



Далее руководитель каждого из направлений провел разведку и нашел специалистов, которые пользуются авторитетом в своей отрасли, имеют определенный статус в этих узких кругах. И мы смогли их заинтересовать сотрудничеством с нами — и сегодня горды той командой, которая работает в компании.



Благодаря такому подходу, тому, что в «МегаМиксе» работают специалисты узкой направленности, мы можем помогать животноводам и птицеводам решать различные сложные вопросы. Есть проблемы с кормлением? Мы предложим эксперта, который поможет найти оптимальное решение. Если нужно помочь с ветеринарией, у нас есть специалист, который окажет ветеринарный консалтинг. То же самое касается вопросов в плане менеджмента и экономики животноводческого предприятия.



Безусловно, иногда бывает так, что эксперт начинает работать по своему направлению и понимает, что проблемы есть и в смежных областях. Тогда он привлекает коллег, которые специализируются по этим вопросам. Так как они все работают в «МегаМиксе», ему не составляет труда найти нужных экспертов. Такой комплексный подход и позволяет нам быть номером один в отрасли.



Какие ошибки в управлении животноводческим предприятием вы встречаете чаще всего? Как их можно избежать?



Так как я долго занимался птицеводством, то расскажу, какие сложности есть в этой области сельского хозяйства. Одна из них — выращивание ремонтного молодняка. То есть родительского стада, которое в дальнейшем продуцирует инкубационное яйцо.



Основной целью выращивания ремонтного молодняка является достижение высокой — выше 80% — однородности стада при соблюдении стандарта средней живой массы. Казалось бы, задача проста и понятна, но на практике реализовать эту цель не всегда просто. Менеджмент стартовых условий, системы кормления и баланса питательности рецепта играет определяющую роль. Иными словами, достижение высокой однородности ремонтного молодняка — это командная работа птицеводов, специалистов по кормлению, ветеринарных врачей, а также технических служб, обеспечивающих корректность работы оборудования и микроклимата. Недостатки управления на каждом из указанных этапов ведут к снижению однородности. Итогом выполнения целей выращивания станет высокая продуктивность родительского стада и оптимальная себестоимость суточных цыплят, занимающих второе место в себестоимости мяса птицы.



Еще один сложный вопрос — ветеринария. В России не все предприятия работают по принципу «пусто — занято»: когда птица заселяется только после того, как стада предыдущего цикла полностью выселены, а вирусное и бактериальное давление на площадке существенно снижено. В большинстве случаев у нас на птицефабриках начинается заселение птицы в освободившиеся корпуса, когда птица в других корпусах еще не забита, — это не дает возможности прервать эпизоотический цикл.



Важно отметить, что такая практика сложилась в связи с особенностями российской отрасли птицеводства. Если в Европе один фермер производит, другой инкубирует яйцо, третий выращивает бройлеров, а четвертый производит забой, то у нас практикуется вертикальная интеграция, когда одна птицефабрика занимается всем сразу — от производства комбикормов до забоя. Это создает дополнительные сложности в менеджменте, управлении и экономической составляющей предприятий.







Допустим, у предприятия возникли сложности с однородностью репродуктивного стада. Как вы можете помочь с этим?



Будем совместно с менеджментом производства искать решение. Некоторые компании принимают наши предложения и внедряют их, с некоторыми предприятиями мы вырабатываем совместные решения, исходя из реалий предприятия. Наш главный приоритет — повышение уровня комфорта клиента и обеспечение его как консалтингом, так и всем необходимым инструментарием.



Прошу еще чуть подробнее рассказать про платформу Cloud Farms. Что конкретно умеет делать это решение?



Для нас это относительно новый проект. Мы достигли стратегического соглашения по взаимодействию с разработчиками Cloud Farms и начали обучать наших специалистов работе с данной платформой, после чего мы сможем предлагать ее внедрение в сектор свиноводства.



Мы живем в цифровой век, и от скорости получения обработанных больших массивов данных зависит правильность принятых решений на каждом уровне управления. Платформа Cloud Farms позволяет в ежедневном режиме получать отчеты по производственным результатам. Вы видите, что у вас происходит на предприятии, — и можете отслеживать различные события в динамике. Посмотрев данные за определенный период, можно понять, какой из технических маркеров был в красной зоне, на какой процесс надо обратить внимание и исправить.



Безусловно, исправите что-то одно, а может появиться что-то другое. Но так путь к совершенству и выстраивается: решаете одну проблему, появляются еще две, решаете их, появляются три новые. Но, потихоньку исправляя один процесс за другим, вы убираете много лишних телодвижений, четко определяя зоны ответственности каждого из участников производственной цепочки. Cloud Farms позволяет идентифицировать узкие места производственного процесса и определить точки роста прибыли компании.



Эта платформа уже используется на российских предприятиях?



Да, ее используют несколько крупных холдингов. И этот тренд будет только нарастать как среди животноводов, так и птицеводов. Все понимают, что сложно управлять производственными процессами, используя несколько файлов Excel. Их зачастую невозможно совместить и провести многофакторный анализ.



Вы говорите, что платформой Cloud Farm пользуются крупные компании. А небольшой ферме это решение подходит?



Если вы пришли к пониманию, что цифры, которые ежедневно генерирует производство, находятся в разрозненном и бессистемном состоянии, то пусть даже у вас на ферме 1000 свиноматок, вам имеет смысл установить Cloud Farm. Это не настолько дорогое решение, его сможет потянуть даже небольшое производство.



Расскажите про микротрейсеры: как работает эта технология и зачем она нужна?



С помощью микротрейсеров можно понять, насколько однородно смешаны все ингредиенты комбикорма. От смешивания много чего зависит, потому что в одной грануле содержатся частицы витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов и т. д. Если у вас в одной части смеси вся витаминно-минеральная составляющая, а в другой их нет, то одна часть поголовья будет получать избыток компонентов, а другая — испытывать их недостаток. Эффект, а вернее, отрицательный эффект такого положения дел понятен каждому производственнику.



Также микротрейсеры помогают определить «хвост» предыдущей партии. Например, если в предыдущей партии содержался антибиотик, а в следующей его быть не должно. Опыт с микротрейсерами поможет понять уровень кросс-контаминации.



Работает технология так. В микротрейсере содержатся частицы металлов, покрытые специальным красителем. Их добавляют в смесь в соотношении примерно 5-50 граммов на тонну. Потом, анализируя образец премикса или комбикорма, вы видите, сколько там содержится частиц микротрейсера, и за счет этого понимаете общую картину.



Раньше в России микротрейсеры особо не использовали. Но в индустрии интерес к технологии есть, и сегодня мы оказываем такой сервис нескольким нашим партнерам.



Можете привести примеры конкретных кейсов «МегаКонсалта», которые помогли предприятиям улучшить производственные показатели?



Недооценка или переоценка питательности компонентов может дорого обойтись предприятию. В первом случае рацион имеет избыток, во втором — недостаток питательности. И то и другое отрицательно сказывается на экономике предприятия. Представьте, вы купили соевый шрот и использовали его, полагая, что в нем 45% протеина. А по факту оказалось, что его было 46%. И вот этот один недооцененный процент стоил вам порядка 500 рублей на тонну комбикорма. Когда вы производите многие тысячи тонн комбикорма — это становится причиной упущенной прибыли в размере нескольких десятков миллионов рублей. И это только пример, основанный на протеине. Если мы уйдем в тему баланса усваиваемых аминокислот и обменной энергии, мы увидим еще большие цифры, которые могут быть просто не замечены. И вот те партнеры, которые работают с нами по направлению NIR, получают оперативную информацию о составе сырья и могут быть более точными с точки зрения балансировки рецепта.



Но NIR от «МегаКонсалта» в первую очередь нацелен даже не столько на экономическую составляющую рецепта, сколько на рентабельность производства предприятия. Потому что сделать дешевый корм — это не самоцель. Мы должны сделать качественный корм, который обеспечит высокую продуктивность. Экономическая составляющая стоимости кормов — это дополнительный бонус.



Получается, цель «МегаКонсалта» — сделать так, чтобы весь без остатка корм пошел в дело?



Конечно, если мы говорим о балансе питательности рецепта. У каждого животного есть плато усвоения питательных веществ. Если птица на финишном этапе откорма может конвертировать в мясо только 3200 килокалорий, то вы можете дать ей 3300 килокалорий, но они не будут в достаточной мере конвертированы в мясо, а окажутся в помете, кроме этого, птица столкнется с проблемами здоровья. Хорошо известно, что избыточный уровень сырого протеина ведет к проблемам с выделительной системой и провоцирует рост условно-патогенной микрофлоры.



Поэтому наша цель — эффективность, то есть создание такого рецепта, который максимально удовлетворит потребности животного и птицы при минимально возможной стоимости сырья.



С какими основными сложностями столкнулись животноводческие предприятия после событий 24 февраля? И как «МегаКонсалт» может их решить?



Сейчас происходит рост себестоимости кормов вслед за подорожанием основных сырьевых компонентов — это основа себестоимости продукта. Кроме этого, не ошибусь в оценке, но буквально каждое предприятие в отрасли пользуется импортным оборудованием, которое нужно обслуживать, чем ввиду геополитической ситуации стало сложнее управлять. «МегаМикс», как кормовая компания, стремится внедрить в отрасль решения, которые позволяют стать эффективнее. Параллельно с кормовыми решениями мы занимаемся поиском сопутствующих технологий, которые уже внедрены или только начинают набирать обороты в мировой сельскохозяйственной практике. С этой целью и создан «МегаКонсалт».

