Белорусская агропромышленная неделя пройдет с 7 по 11 июня 2022 года

«Белагрo»

Международные специализированные выставки «Белагро-2022», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года

Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, с современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также с разнообразием сельхозтехники можно будет на новой площадке в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» .



Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров.



Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз.







Всех, кто как-либо соприкасается с сельским хозяйством, интересует, что нового появляется на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители. Какие новые технологии применяются уже сегодня и что ждать завтра. Что сегодня еще является идеей и что мы уже в ближайшее время увидим в новой сельхозтехнике. На все эти вопросы можно найти ответ, посетив «Белагрo» . Более 200 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве, будет представлено на открытой площадке выставки.



Широко будет представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией



Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом; доильными установками различных модификаций; молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными — для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.



Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у маленьких посетителей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни», организованной ГО «Белводхоз».







В выставочном павильоне будет представлено современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» — оборудование для предприятий пищевой промышленности; «Белагро» — оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, и «Белпродукт. Пищевая индустрия» — продукты питания.



Крупнейшие белорусские производители представят широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Предприятия пищепрома порадуют посетителей выставки дегустациями своей продукции.







Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы можно будет обсудить в ходе тематических конференций и семинаров.



Программа выставки наполнена В2В-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.



В дни выставки пройдут всенародный дегустационный конкурс «Чемпион вкуса», конкурсы «Лучшая племенная корова», «Лучшая племенная лошадь», «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия.

