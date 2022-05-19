Яблоки «Агроном-сад» теперь можно приобрести в индивидуальной упаковке на одно яблоко

«Агроном-сад»

Компания «Агроном-сад» представила новое упаковочное решение, и первым сортом, который поступит в продажу в индивидуальном боксе на одно яблоко, станет Амброзия

Являясь лидером в части упаковочных решений, «Агроном-сад» ранее уже разработал несколько форматов: большие упаковки, в которые помещается до 2 кг яблок, упаковки среднего размера — по 4 или 6 штук. Теперь появилась возможность приобрести яблоко в индивидуальном боксе на одно яблоко, что очень удобно для тех покупателей, которые хотят приобрести фрукт для перекуса на работе, учебе или прогулке. Кроме того, нет необходимости использовать лишние пластиковые пакеты: упаковка «Агроном-сад» изготовлена из экологичных материалов.



«Мы считаем важным закрыть потребности всех наших покупателей, при этом сейчас нет альтернативы такому формату упаковки. Одно яблоко можно купить на вес, но в этом случае покупатели, которые ценят и любят продукцию «Агроном-сад» и уже сформировали предпочтения по сортам, не всегда могут быстро сориентироваться и определить производителя среди продукции на полке. Поштучная упаковка также позволит сохранить яблоко и точно даст гарантию, что это будет именно тот сорт и вкус, который покупатель хотел бы приобрести», — прокомментировал коммерческий директор Владимир Келер.



В новой индивидуальной упаковке первым представлен сорт Амброзия — ароматные яблоки насыщенного желтого цвета с красно-оранжевым румянцем по бокам. На вкус Амброзия сладкая, с освежающими кислыми нотками. Яблоки этого сорта будут к месту в любое время года: Амброзия хорошо переносит зимние низкие температуры, а летом прекрасно подойдет для фруктового салата благодаря плотной и хрустящей мякоти. Калибр каждого яблока в упаковке составит 70-75 мм.

