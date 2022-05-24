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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

В «Агроном-сад» началось цветение яблонь

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В «Агроном-сад» началось цветение яблонь
«Агроном-сад»
В «Агроном-сад» началось цветение яблонь
«Агроном-сад»

Яблоневые сады в Лебедянском районе зацвели. Об этом рассказали в компании «Агроном-сад»

В этом году из-за холодной весны цветочные почки на деревьях открылись немного позже обычного. Тем не менее специалисты компании говорят, что урожайность из-за этого не пострадает. Они предполагают собрать около 40 тыс. т яблок урожая, что на 20% больше, чем в прошлом году.

«Сейчас в наших садах цветение яблонь идет полным ходом. Несмотря на то что его начало немного сдвинулось из-за погодных условий, мы ожидаем хороший урожай в этом сезоне», — говорит генеральный директор «Агроном-сад» Алексей Волочай.

Цветение яблоневых садов продлится около трех недель.

В последние месяцы спрос на отечественные яблоки заметно увеличился, а в летний сезон спрос может стать еще больше, считают в компании. В связи с ограничениями в поставках яблок из зарубежных стран почти все, что представлено сейчас на полках, российского производства.

«Агроном-сад» активно работает над внедрением новых разработок в производство, в том числе над расширением ассортимента, увеличением объемов и количества сортов органической продукции, которая набирает популярность среди российских покупателей.

«Агроном-сад» 

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