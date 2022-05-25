Более 160 агропромышленных компаний примут участие в выставке-демонстрации «День Донского поля»

«День Донского поля»

С 9 по 10 июня на поле аграрного научного центра «Донской» в Зерноградском районе Ростовской области состоится выставка-демонстрация «День Донского поля», где будут представлены последние достижения агробизнеса. Организатором выставки вот уже в пятый раз выступит «ДонЭкспоцентр»

На выставке будет представлена инновационная техника и последние разработки в агрохимии от ведущих брендов: «Ростсельмаш», Case, New Holland, Kuhn, Jcb, Joskin, Gregoire Besson, Bednar, Opall Agri, Fendt, Lemken, Deutz, Valtra, Dieci, Zetor, Horsh, Amazone, Solar Fields, «Палессе», «Туман».



Всего в выставке-демонстрации планируют принять участие 165 компаний. В их числе такие крупные игроки агропромышленного рынка, как компания «Ростсельмаш», «Бизон», «Альтаир», «Белагромаш-Сервис», «Щелково Агрохим», «Агродрайверы», «ФосАгро-Дон», «АгроЭкспертГруп», фирма «Август», «Еврохим», ТД «Агротехник», «ЭкоНива-Семена», «Агросервис», ГК Попова, Кирово-Чепецкая химическая компания.



Впервые на проекте свою продукцию представят фирмы BASF, «РосАгроСервис», «Агромир-Сидс», «Бакаут», «СД Агро», «Техника полей», «ДиборЭкспорт», завод «Турбодефлектор», Завод дождевальных машин, «Остров Машин», «21 ВЕК», «Целинскагрохимсервис».



«Сельскохозяйственные профессии всегда были одними из самых важных и незаменимых. А в этом году в сложившихся экономических условиях аграрная сфера приобрела еще большее значение не только для южных регионов, но и для страны в целом. Уверена, что такие проекты, как “День Донского поля”, помогают развиваться и укрепляться как отдельным компаниям и хозяйствам, так и всей сельскохозяйственной отрасли, являющейся гарантом продовольственной безопасности России», — комментирует генеральный директор ГК «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.



Уникальность выставочного проекта «День Донского поля» в том, что посетители могут не только ознакомиться со стандартной экспозицией, но также увидеть сельскохозяйственную технику в действии, оценить качество культур на опытных полях и принять участие в мероприятиях деловой программы.



Уже запланировано 50 демонстрационных показов. На площади 25 га лучшие образцы сельхозтехники представят весь цикл сельхозработ. Аграрии смогут понаблюдать за мелиорацией и орошением (опрыскиватели самоходные и прицепные), посевными работами (посевные комплексы и сеялки) и обработкой почвы (бороны, культиваторы, плуги). Специально к выставке на опытных полях будет высажено 15 новых селекционных сортов озимой пшеницы (мягкой и твердой) и масличного льна.



В деловой программе «Дня Донского поля» - круглые столы, конференции и семинары с участием 20 ведущих агроэкспертов, представителей Минсельхозпрода Донского региона и сельхозтоваропроизводителей. Центральным мероприятием деловой программы «Дня Донского поля» станет совещание «Импортозамещение в сельскохозяйственном производстве».



Кроме того, 10 июня состоится розыгрыш суперприза — ротационной навесной бороны АГРОЛЮКС от ГК Попова стоимостью более 400 тыс. руб.



Генеральный спонсор выставки — компания «Ростсельмаш», официальный партнер — «Альтаир». Спонсор раздела «Агротехнологии» - «Щелково Агрохим».



Следите за новостями о программе и участниках выставки «День Донского поля» на https://don-pole.ru/ru/



Место проведения: Ростовская область, Зерноградский р-н, пос. Экспериментальный, ФГБНУ «АНЦ «Донской».



Время проведения: 9-10 июня 2022 года.