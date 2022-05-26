Компания «Коджент Рус» сообщает о старте продаж сексированного семени молочных быков, произведенного в России

«Коджент Рус»

«Коджент Рус» рада сообщить о старте производства сексированного семени быков голштинской породы в России. Компания предлагает лучшую мировую генетику, а также технологию деления семени по полу, локализованную на территории Российской Федерации

Разделенное по полу семя производится от 18 американских быков голштинской породы, которые располагаются в российском Калининграде на базе современного бычатника СИО «Интерген Рус». Эксклюзивные права на реализацию семени «Интерген Рус» принадлежат «Коджент Рус». Все быки обладают топовыми показателями TPI и NM$, а также демонстрируют исключительные данные по оценке удоя и компонентов молока у потомства, которое способно производить более 12,5 т молока за лактацию, что выше на 40% от среднего показателя отрасли в 2021 году (7,162 т).



Для российских фермеров доступно как традиционное, так и сексированное семя с использованием инновационных технологий стандарта Ультра 2М™ и 4М™ (2 и 4 млн спермиев в одной дозе соответственно).



Использование передовых технологий сортировки семени позволяет получать генетический материал с точностью выхода телок от 90% и самым высоким коэффициентом оплодотворения, когда-либо существовавшим в молочной промышленности.



Компания «Коджент Рус» стремится восполнить дефицит доступной топовой генетики и ремонтного молодняка в России благодаря высокопродуктивным быкам и современным технологиям, что послужит развитию отрасли в целом и скажется на росте прогресса молочного животноводства. В ближайшие два года компания «Коджент Рус» планирует обеспечить не менее 50% рынка потребности в разделенном по полу семени.



В настоящий момент открыт прием заявок на семя. Для получения дополнительной информации и заказа семени пришлите вашу заявку на электронную почту mail@cogentrus.ru либо свяжитесь с нами по телефону: +7 910 22 77 002.

