Биопестициды выйдут на замену?

«Бионоватик»

Вопрос «Смогут ли биопестициды в будущем заменить химические препараты защиты сельскохозяйственных растений?» обсуждается в научном и аграрном сообществе уже давно. К однозначному мнению пока не пришли. Ответ остается спорным

Куда склонятся в итоге весы этого соревновательного процесса между химией и биологией, зависит от менталитета нынешнего и будущих поколений. От того, будет ли человечество и дальше интенсивно эксплуатировать планету и природу или начнет относиться к ней более бережно. На вопросы нашего издания отвечает директор по развитию продуктового пакета группы компаний «Бионоватик» Игорь Маратович Давлетбаев.



Смогут ли биопестициды в будущем заменить химические препараты для защиты растений?



На все сто процентов — нет. Но значительно расширить свою зону присутствия, без сомнений, смогут. Рынок химических пестицидов и их производство уже сегодня испытывают как минимум две серьезные проблемы или препятствия к развитию. Это, во-первых, тот факт, что многие действующие вещества химических препаратов или уже запрещены к использованию, или будут запрещены, либо к ним возникла резистентность у вредных объектов. Во-вторых, сейчас становится все сложнее обнаружить новые химические вещества. Эту ситуацию, на мой взгляд, биотехнологическое направление может использовать, так сказать, себе во благо и расширить свою зону присутствия. Большая часть экспертов утверждает, что в ближайшие годы важные биологические разработки смогут заменить свыше 15% синтетических химикатов биологическими препаратами по защите растений. Можно предположить, если аграрное сообщество в большинстве своем перейдет на рельсы бережного сельского хозяйства, то эта цифра может быть еще больше.



Какие ресурсы и возможности при этом понадобятся биопроизводству? Оптимизация, переустройство отрасли, государственное финансирование?



Необходимы вложения в науку, в разработку новых биопроектов. Считаю целесообразным выдачу грантов российским ученым под решение практических, востребованных практикой и производством задач. Для этого целесообразны организация и проведение встреч, круглых столов на регулярной основе для практикующих агрономов, ученых и представителей действующих биотехнологических компаний. Плюс можно активнее подключать сюда и молодые кадры.



Можете ли Вы спрогнозировать, какие научные разработки, научные прорывы произойдут в агронауке и помогут в этом?



Думаю, что технология CRISPR значительно ускорит селекцию растений и позволит создать более продуктивные, устойчивые к болезням и насекомым сорта за счет усиления естественного иммунитета растений.



Новые технологии на основе РНК-интерференции позволят создать более эффективные биологические решения в области инсектицидов.



Очень перспективным видится повышение коэффициента употребления минеральных удобрений с помощью их совместного использования с микроорганизмами.



Что вкладывает в решение этой проблемы «Бионоватик»?



Наша компания, во-первых, делает очень серьезные вложения в собственный НИОКР. Во-вторых, работает над расширением производственных мощностей. И, в-третьих, нами налажено постоянное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, российскими учеными. Биопрепараты имеют свои преимущества, к примеру, к ним не возникает резистентности у вредных объектов, биопрепараты безопасны для окружающей среды и их применение не будет под запретом и, наконец, поиск полезных микроорганизмов неисчерпаем. Все это в будущем даст обязательно положительный результат.

