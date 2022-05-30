Соя с размахом! Что говорят участники о проекте «Соевый демополигон»?

Большой интерес среди поволжских аграриев вызвала новость о создании Соевым союзом ПФО демополигона в Самарской области
Сам принцип демонстрационных посевов не нов, но если к 100-метровым делянкам сельхозпроизводители уже привыкли, то решение предприятия «Сев-07», на поле которого засеян полигон, выделить по 1 га на каждый сорт, создав условия орошения и богары, впечатляет масштабом.
Мы пообщались с участниками: с чем они пришли и что ждут от проекта?
Анатолий Никоноров, директор «Сев-07»
Новизна этого проекта не столько в том, что под каждый сорт выделена большая площадь, а в том, что каждая делянка будет представлена и на орошении, и на богаре — в условиях одного поля.
Мы разделили поле пополам по горизонтали. Поливальная машина будет останавливаться на середине, таким образом соеводы смогут в одном месте оценить потенциал каждого сорта или системы защиты.
И это еще не все! По вертикали поле тоже разделено по технологиям сева: каждый сорт посеян сплошным и широкорядным способом.
Я с нетерпением жду результатов этого эксперимента. Один из сортов СААТБАУ, выращиваемых в нашем хозяйстве, в последние годы давал очень хорошие показатели. Но время не стоит на месте, эта компания уже создала новые высокоурожайные сорта. Мы хотим их посмотреть на демополигоне, оценить и начинать внедрять, чтобы получать не просто хорошие, а великолепные результаты для своего предприятия.
Алексей Порохин, заместитель директора «СААТБАУ Рус»
Все сорта, которые СААТБАУ демонстрирует на демополигоне, имеют потенциал высокой урожайности и содержания протеина, а также устойчивость к стрессовым условиям выращивания и осыпанию. Мы ведем селекцию ультраранних сортов сои, период созревания которых не превышает 90 дней. Это позволит выращивать их в более северных регионах, таких как Татарстан, Башкортостан и других.
Вадим Сергеев, агроном-эксперт компании «СОКО»
Наша компания уже 30 лет по праву считается лидером в российском соевом семеноводстве. За эти годы мы зарегистрировали 22 сорта, шесть из них — по Поволжскому региону, мы их показываем на демополигоне. А еще представляем три совершенно новых сорта: «СК Артика», «СК Альта», «СК Руса», зарегистрированные уже в 2022 году. Все они высокопроизводительные и высокопротеиновые.
Дмитрий Востриков, агроном-эксперт «Агротек Альянс»
Мы представляем здесь двух производителей сои: «Прогрейн» с ранними и максимально урожайными сортами и «Русскую генетику» с ультраранними и ранними. Причем три сорта — «Корифи», «Эн Аренс» и «Мил Риф» — совершенно новые, зарегистрированные только в этом году. Сельхозпроизводители Поволжья смогут оценить их первыми.
Анатолий Катюк, заведующий лабораторией Самарского НИИСХ
Все наши сорта «Самеры» поволжского экотипа, они отличаются высокой жаро- и засухоустойчивостью. Их можно возделывать как на орошении, так и на богаре. Они хорошо подходят для механизированного возделывания, отличаются высокой устойчивостью к растрескиванию и осыпанию.
Алексей Старостин, эксперт компании SYNGENTA
Мы с учетом вводных данных по конкретному полю разработали две специальные комплексные схемы из существующих препаратов SYNGENTA. Одна для возделывания на богаре, вторая — на орошении, они отличаются.
Здесь мы покажем инновационные, недавно появившиеся в нашем портфеле продукты — инокулянты, гербициды для обработки по вегетации и новые фунгициды.
Виталий Золотов, эксперт компании BASF
Схема защиты сои начинается всегда с протравителя и инокулянта. В своей производственной схеме хозяйство «Сев-07» на этих операциях использует не наш инокулянт, им приходится проводить два отдельных процесса по протравливанию и инокуляции. Это влечет определенное травмирование семян и, как следствие, снижение всхожести.
Мы покажем препараты (в частности, инокулянт «ХайКоут Супер Соя»), которые наносятся вместе, снижая травмирование. Кроме того, обработанные семена можно высеивать в течение 90 дней после обработки.
Также покажем гербицид «Корум», который уже отлично себя зарекомендовал, инсектициды и фунгициды.
Александр Рябцев, эксперт компании «Август»
Мы показываем полную схему защиты для этой культуры: протравители, гербициды, фунгициды, инсектициды, а если потребуется, то и десикант. Мы покажем здесь новые гербициды, такие как «Когорта», «Плектор», которые направлены на широкий спектр сорных растений, а также новый двухкомпонентный фунгицид с озеленяющим эффектом «Балий».
«Август» — крупнейший российский производитель и разработчик химических средств защиты растений. Полагаем, аграриям будет особенно интересно провести сравнение с зарубежными системами в современных экономических условиях.
Валентина Алексеева, эксперт компании «Щелково Агрохим»
Семена всех сортов, представленных в сортовой части полигона, протравлены по традиционной схеме предприятия щелковским препаратом «Депозит» — нам это приятно.
А вот на своей делянке мы уже покажем единственный, на наш взгляд, гербицид «Концепт», который держит падалицу подсолнечника и другие злостные сорняки нашего региона: смолевка, молочай, латуки, осоты. При обработке им в фазе 1-3-го листка посевы остаются чистыми до уборки.
Также хотим показать инсектицид «Пирелли», который в прошлом году, когда было массовое распространение паутинного клеща, сдержал его и совку одной обработкой.
Первый масштабный День поля состоится на Соевом демополигоне 15 июля. Участие в нем смогут принять все сельхозпроизводители. Подробности смотрите на сайте Соевого союза ПФО.