Соя с размахом! Что говорят участники о проекте «Соевый демополигон»?

Соевой союз ПФО

Большой интерес среди поволжских аграриев вызвала новость о создании Соевым союзом ПФО демополигона в Самарской области

Сам принцип демонстрационных посевов не нов, но если к 100-метровым делянкам сельхозпроизводители уже привыкли, то решение предприятия «Сев-07», на поле которого засеян полигон, выделить по 1 га на каждый сорт, создав условия орошения и богары, впечатляет масштабом.



Мы пообщались с участниками: с чем они пришли и что ждут от проекта?



Анатолий Никоноров, директор «Сев-07»



Новизна этого проекта не столько в том, что под каждый сорт выделена большая площадь, а в том, что каждая делянка будет представлена и на орошении, и на богаре — в условиях одного поля.



Мы разделили поле пополам по горизонтали. Поливальная машина будет останавливаться на середине, таким образом соеводы смогут в одном месте оценить потенциал каждого сорта или системы защиты.



И это еще не все! По вертикали поле тоже разделено по технологиям сева: каждый сорт посеян сплошным и широкорядным способом.



Я с нетерпением жду результатов этого эксперимента. Один из сортов СААТБАУ, выращиваемых в нашем хозяйстве, в последние годы давал очень хорошие показатели. Но время не стоит на месте, эта компания уже создала новые высокоурожайные сорта. Мы хотим их посмотреть на демополигоне, оценить и начинать внедрять, чтобы получать не просто хорошие, а великолепные результаты для своего предприятия.



Алексей Порохин, заместитель директора «СААТБАУ Рус»



Все сорта, которые СААТБАУ демонстрирует на демополигоне, имеют потенциал высокой урожайности и содержания протеина, а также устойчивость к стрессовым условиям выращивания и осыпанию. Мы ведем селекцию ультраранних сортов сои, период созревания которых не превышает 90 дней. Это позволит выращивать их в более северных регионах, таких как Татарстан, Башкортостан и других.



Вадим Сергеев, агроном-эксперт компании «СОКО»



Наша компания уже 30 лет по праву считается лидером в российском соевом семеноводстве. За эти годы мы зарегистрировали 22 сорта, шесть из них — по Поволжскому региону, мы их показываем на демополигоне. А еще представляем три совершенно новых сорта: «СК Артика», «СК Альта», «СК Руса», зарегистрированные уже в 2022 году. Все они высокопроизводительные и высокопротеиновые.



Дмитрий Востриков, агроном-эксперт «Агротек Альянс»



Мы представляем здесь двух производителей сои: «Прогрейн» с ранними и максимально урожайными сортами и «Русскую генетику» с ультраранними и ранними. Причем три сорта — «Корифи», «Эн Аренс» и «Мил Риф» — совершенно новые, зарегистрированные только в этом году. Сельхозпроизводители Поволжья смогут оценить их первыми.



Анатолий Катюк, заведующий лабораторией Самарского НИИСХ



Все наши сорта «Самеры» поволжского экотипа, они отличаются высокой жаро- и засухоустойчивостью. Их можно возделывать как на орошении, так и на богаре. Они хорошо подходят для механизированного возделывания, отличаются высокой устойчивостью к растрескиванию и осыпанию.



Алексей Старостин, эксперт компании SYNGENTA



Мы с учетом вводных данных по конкретному полю разработали две специальные комплексные схемы из существующих препаратов SYNGENTA. Одна для возделывания на богаре, вторая — на орошении, они отличаются.



Здесь мы покажем инновационные, недавно появившиеся в нашем портфеле продукты — инокулянты, гербициды для обработки по вегетации и новые фунгициды.



Виталий Золотов, эксперт компании BASF



Схема защиты сои начинается всегда с протравителя и инокулянта. В своей производственной схеме хозяйство «Сев-07» на этих операциях использует не наш инокулянт, им приходится проводить два отдельных процесса по протравливанию и инокуляции. Это влечет определенное травмирование семян и, как следствие, снижение всхожести.



Мы покажем препараты (в частности, инокулянт «ХайКоут Супер Соя»), которые наносятся вместе, снижая травмирование. Кроме того, обработанные семена можно высеивать в течение 90 дней после обработки.



Также покажем гербицид «Корум», который уже отлично себя зарекомендовал, инсектициды и фунгициды.



Александр Рябцев, эксперт компании «Август»



Мы показываем полную схему защиты для этой культуры: протравители, гербициды, фунгициды, инсектициды, а если потребуется, то и десикант. Мы покажем здесь новые гербициды, такие как «Когорта», «Плектор», которые направлены на широкий спектр сорных растений, а также новый двухкомпонентный фунгицид с озеленяющим эффектом «Балий».



«Август» — крупнейший российский производитель и разработчик химических средств защиты растений. Полагаем, аграриям будет особенно интересно провести сравнение с зарубежными системами в современных экономических условиях.



Валентина Алексеева, эксперт компании «Щелково Агрохим»



Семена всех сортов, представленных в сортовой части полигона, протравлены по традиционной схеме предприятия щелковским препаратом «Депозит» — нам это приятно.



А вот на своей делянке мы уже покажем единственный, на наш взгляд, гербицид «Концепт», который держит падалицу подсолнечника и другие злостные сорняки нашего региона: смолевка, молочай, латуки, осоты. При обработке им в фазе 1-3-го листка посевы остаются чистыми до уборки.



Также хотим показать инсектицид «Пирелли», который в прошлом году, когда было массовое распространение паутинного клеща, сдержал его и совку одной обработкой.



Первый масштабный День поля состоится на Соевом демополигоне 15 июля. Участие в нем смогут принять все сельхозпроизводители. Подробности смотрите на сайте Соевого союза ПФО .

