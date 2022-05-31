Итоги Всероссийского зернового форума

Всероссийский зерновой форум

Завершил свою работу Всероссийский зерновой форум, организованный Союзом экспортеров зерна при поддержке Минсельхоза Российской Федерации 26-28 мая 2022 года

Мероприятие объединило более 320 делегатов из 160 компаний отрасли, представляющих 24 основных зернопроизводящих региона страны, а также зарубежных гостей. Пленарное заседание форума открыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который обозначил приоритеты развития зерновой отрасли, меры ее поддержки и регулирования.



Участники и делегаты форума обменялись своим видением ситуации и текущими проблемами зернового рынка в условиях действия скрытых санкций касательно российского зерна. «Несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении поставок продовольствия, в последнее время возникло множество скрытых барьеров, осложняющих поставку российского зерна нуждающимся странам, среди которых наиболее актуальны блокировка счетов и расчетов за российское зерно, заморозка кредитных линий компаний-импортеров и запрет иностранным судам заходить в российские порты на погрузку», — прокомментировал проблему председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, который добавил, что возможным вариантом комплексного решения проблемы может стать создание обособленного рынка зерна между странами-партнерами, со своей клиринговой валютой, правилами торговли и урегулирования споров.



Делегаты форума высказали мнение, что мероприятие выполнило свою задачу стать новой коммуникационной площадкой экосистемы зернового рынка — экспортеров зерна, сельхозпроизводителей, инфраструктурных компаний и органов государственной власти. Они также отметили высокий уровень организации и высказали пожелание проводить форум на регулярной основе.

