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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Конвейерная зерносушилка «Воронежсельмаш» — хит сезона

На правах рекламы

Конвейерная зерносушилка «Воронежсельмаш» — хит сезона
«Воронежсельмаш»
Конвейерная зерносушилка «Воронежсельмаш» — хит сезона
«Воронежсельмаш»

Благодаря расширению производства «Воронежсельмаш» вышел на новые мощности выпуска зерносушилок — более 10 ежемесячно

Сезон отгрузок продукции клиентам «Воронежсельмаш» в самом разгаре. На площадке перед новым цехом для сборки зерносушилок и зерноочистительных сепараторов вовсю идут отгрузочные работы.

На фото — процесс погрузки конвейерной зерносушилки K30 для доставки клиенту на Алтай.

Из четырех типов зерносушилок, которые производит предприятие, наибольший прирост объемов выпуска показывает новинка 2021 года — конвейерная зерносушилка серии K (модельный ряд производительностью до 60 т/ч).

Конвейерная зерносушилка идеально подходит для небольших хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование. Она может быть установлена и запущена в самые короткие сроки.

Словом, хит сезона! Доступна для покупки по госпрограммам субсидирования и через «Росагролизинг», обращайтесь: https://voronezhselmash.ru/

«Воронежсельмаш» 

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