Конвейерная зерносушилка «Воронежсельмаш» — хит сезона

«Воронежсельмаш»

Благодаря расширению производства «Воронежсельмаш» вышел на новые мощности выпуска зерносушилок — более 10 ежемесячно

Сезон отгрузок продукции клиентам «Воронежсельмаш» в самом разгаре. На площадке перед новым цехом для сборки зерносушилок и зерноочистительных сепараторов вовсю идут отгрузочные работы.



На фото — процесс погрузки конвейерной зерносушилки K30 для доставки клиенту на Алтай.



Из четырех типов зерносушилок, которые производит предприятие, наибольший прирост объемов выпуска показывает новинка 2021 года — конвейерная зерносушилка серии K (модельный ряд производительностью до 60 т/ч).



Конвейерная зерносушилка идеально подходит для небольших хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование. Она может быть установлена и запущена в самые короткие сроки.



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