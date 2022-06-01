Значительный прирост посевов сои в ПФО

Соевый союз ПФО

Посевы сои в Приволжском федеральном округе в 2022 году выросли почти на 40% по сравнению с предыдущим годом

Несмотря на то что в прошлом засушливом сезоне многие соеводы Поволжья недополучили ожидаемый урожай, а у некоторых соя и вовсе сгорела, количество сельхозпроизводителей, желающих выращивать сою в этом году, выросло почти в два раза.



Лидерами по производству сои в ПФО по-прежнему остаются крупные холдинги «Мордовский бекон» и «Черкизово». В Пензенской области и республике Мордовия, где они находятся, самые большие приросты площадей под соей.



Другие регионы прирастают за счет количества сельхозпроизводителей из числа средних и мелких предприятий. Эти показатели очень впечатляют: в Ульяновской области и Башкортостане площади под соей выросли почти в два раза, а в Татарстане — в три раза. Большую консультационную помощь соеводам, особенно начинающим, оказывает Соевый союз ПФО, созданный год назад по инициативе самарских производителей.



В течение всего года Соевый союз проводил теоретические и практические обучающие мероприятия, активно популяризировал производство сои, помогал консультациями. А в этом году на поле предприятия «Сев-07» заложил первый масштабный демополигон, где будут продемонстрированы 30 сортов сои от пяти производителей и четыре комплексные системы защиты, чтобы к следующему сезону аграрии могли подбирать для себя наиболее подходящие и выгодные.



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Часть сортов также будут изучены в условиях Татарстана, где Соевый союз ПФО организовал испытания совместно с ТатНИИСХ, засеяв на его полях демоделянки 17 сортами, рекомендованными к выращиванию.



Росту площадей способствует современная селекция, ежегодно предлагающая сельхозпроизводителям новые жаро- и засухоустойчивые сорта для южных регионов ПФО и ультраскороспелые для более северных областей. Большинство таких сортов можно будет увидеть в этом сезоне на демонстрационных посевах Соевого союза ПФО в Самаре и Татарстане.



На следующий год число демоплощадок должно стать еще больше.

