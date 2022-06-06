АПАК обсудила перспективы отрасли на V Всероссийском отраслевом форуме коноплеводов

Агропромышленная ассоциация коноплеводов

В 2022 году прогнозируется увеличение посевных площадей на 33%, до 17 тысяч га

В Москве 2 июня в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел пятый ежегодный отраслевой форум Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК): «Конопля для жизни. Открытый диалог государства и бизнеса — взаимодействие в условиях новых экономических реалий». В мероприятии приняли участие представители государственных органов власти, научного сообщества, эксперты и участники рынка. Стратегическим партнером форума выступила ГК «Коноплекс».



Участники обсудили проблемы, остро стоящие перед отраслью в современных экономических условиях, в первую очередь по необходимости увеличения посевных площадей технической конопли, обеспечения импортозамещения и продовольственной и сырьевой безопасности отечественной промышленности, развития научной базы коноплеводства, семеноводства и создания новых мощностей, в том числе по глубокой переработке растения и создания непрерывной производственной цепочки. Отдельное внимание было уделено вопросу преодоления существующих барьеров при реализации продукции коноплеводства и мерам господдержки отрасли.



С приветственным словом к собравшимся обратился президент АПАК, доктор сельскохозяйственных наук Александр Смирнов. Он отметил, что в последние годы идет активное возрождение отрасли силами сельхозпредприятий и производителей товаров из конопли. Если в 2010 году площадь посевов составляла всего 870 га, то в 2021 году — уже 13 тыс. га, растет информированность общества и интерес к технической конопле. В современных экономических условиях значение культуры увеличивается, и, несмотря на неизбежные сложности, необходимо активно решать стоящие перед коноплеводством задачи. Так, увеличение посевных площадей требует дальнейшего развития семеноводства и совершенствования агротехнологий. Сейчас отрасль обеспечена отечественным посевным материалом, но нужно создавать центры и хозяйства, которые специализируются на семеноводстве, чтобы предотвратить в будущем зависимость от импортных поставок, к сожалению, такая ситуация сложилась в стране по некоторым другим культурам. Особое внимание следует уделить механизации отрасли в связи с отсутствием отечественной техники для уборки и переработки технической конопли.



Александра Смирнова поддержал председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ Петр Чекмарев. Он отметил значимость технической конопли при производстве целлюлозы и в обеспечении сырьем легкой промышленности в связи с необходимостью замены импортного хлопка. Стратегически важным является снижение вырубки лесов и создание производств целлюлозы из лубяных культур, которые превосходят дерево по содержанию целлюлозы и являются быстро восполняемым ресурсом. Посевные площади под хлопком сокращаются во всем мире, а Узбекистан, который является основным поставщиком хлопка в Россию, модернизировал свои перерабатывающие мощности, запустив собственное производство, и существенно уменьшил экспорт сырья в нашу страну. Соответственно, снижается объем переработки в России, закрываются предприятия. В этих условиях перед отраслью коноплеводства открываются большие перспективы по импортозамещению натурального и синтетического сырья для текстильной отрасли. Петр Чекмарев отметил, что площадь посевов лубяных культур должна быть кратно увеличена — до 1 млн га технической конопли и 2 млн га льна.







О вопросах переработки технической конопли и льна в текстильной промышленности также рассказала директор НИИ текстильных и композиционных материалов РГУ им. А.Н. Косыгина, доктор технических наук Екатерина Лаврентьева. Характеристики льняного и конопляного волокна отличаются, и технологии по пеньковолокну требуют отдельной проработки, в том числе по производственному оборудованию. Такие исследования проводятся РГУ им. А.Н. Косыгина совместно с ГК «Коноплекс».



В обсуждении проблем глубокой переработки конопляного волокна приняли также участие руководители действующих предприятий отрасли. Своим опытом поделились директор Кашинского льнокомбината Михаил Головлев и генеральный директор НПО «Ударно-волновые технологии» Алексей Огневский.



Усиление интереса к коноплеводству подтвердил и заместитель директора департамента растениеводства Минсельхоза России Артем Коровин. С 2017 года идет стабильный рост посевных площадей под техническую коноплю, в 2022 году ожидается рост на 33% — до 17,2 тыс. га. В лидерах — Пензенская, Челябинская, Ивановская области и Мордовия. Так, флагман отрасли, ГК «Коноплекс», в текущем году увеличил посевы по сравнению с 2021 годом с 2000 до 3000 га.



Министерство сельского хозяйства предоставляет сельхозпроизводителям отрасли меры поддержки — как компенсирующие, так и стимулирующие.



Более подробно о существующих механизмах рассказала генеральный директор УК «Коноплекс» Милена Александрова. Действующими и хорошо себя зарекомендовавшими являются программы субсидирования кредитной ставки и капитальных затрат, лизинга отдельных видов сельскохозяйственной техники. В предоставляемой погектарной поддержке ставка разнится от региона к региону, в некоторых она совсем невелика, а в других может доходить до 10 тыс. руб. на гектар. Появилось несколько небольших региональных программ, по которым у предприятий уже есть положительный опыт работы. Милена Александрова отдельно отметила необходимость господдержки и стимулирования переработки и продажи продукции, например волокна, для увеличения востребованности сельскохозяйственного сырья в промышленности.



Об особенностях технической конопли среднерусского экотипа рассказала заведующая лабораторией агротехнологий Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства (Пензенский НИИСХ, подразделение ФГНБУ «Федеральный центр лубяных культур») Ирина Бакулева. Также с докладами выступили заместитель генерального директора по селекции и семеноводству Национального союза селекционеров и семеноводов Людмила Смирнова и начальник отдела технических культур ФГБУ «Госсорткомиссия» Полина Богатых. Большой интерес участников мероприятия также вызвал доклад о практических аспектах страхования урожая с господдержкой Юрия Есикова, представителя «Национального союза агростраховщиков».







О необходимости продолжения работы по научному обеспечению отрасли рассказали директор ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», доктор технических наук, профессор РАН Роман Ростовцев и заместитель директора по научной работе Центра Игорь Ущаповский. Они отметили, что научная работа ведется не только по селекции и семеноводству безнаркотических сортов конопли, но и по механизации отрасли — технологиям первичной и глубокой переработки пеньковолокна и созданию сельхозтехники. Последнее направление является науко- и капиталоемким, требует существенных затрат. Несмотря на сложности, у отечественных производителей есть интерес к отрасли, и такая работа ведется.



Отдельно спикеры рассказали о необходимости выработки приоритетных мер правовой защиты участников отрасли. Среди предложений, которые будут способствовать развитию коноплеводства, законодательное разделение понятий наркотической и ненаркотической (технической) конопли, увеличение нормативного содержания в промышленной конопле ТГК до 0,3%, расширение спектра использования продукции из волокнистой и семенной части растения.



О существующих сложностях при реализации продукции из конопли рассказал и Сергей Савенков, директор компании «Хемпико», работающей в Хакасии и на юге Красноярского края. В рамках деятельности по селекции технических сортов конопли, которую компания проводит совместно с Красноярским аграрным университетом, возникает потребность в проведении экспресс-анализов содержания в растении ТГК и каннабидиола. Сейчас с наркосодержащими субстанциями могут работать только правоохранительные органы и специализированные научные учреждения. Такие возможности, в частности, есть у Пензенского НИИСХ.



Важным вопросом для производителей продуктов питания из технической конопли является сложность в продвижении и реализации товаров через интернет-каналы в связи с настороженностью, которая существует в отношении культуры. Проблему подтвердил и руководитель подразделения маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. На протяжении последнего времени многие маркетплейсы ограничивают продажу конопляных товаров, опасаясь санкций правоохранительных органов, несмотря на полную легальность и безопасность конопляного масла, муки и кондитерских семян. Шеф-редактор отраслевого портала «Росленконопля» Юлия Белопухова также выразила опасение, что эта ситуация существенно ограничивает возможности расширения ассортимента конопляной продукции, тормозит развитие продовольственного сегмента и отрасли в целом.



Завершило форум выступление директора института агробиотехнологий РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Белопухова. Он отметил, что ведущие аграрные вузы страны, которые расположены по всей территории Российской Федерации, активно участвуют в процессе перестройки агропромышленного комплекса и, в частности, развиваются вместе с коноплеводством и готовы помочь в решении тех научных задач, которые стоят перед отраслью. Такая совместная работа не только приносит пользу производителям, но и служит в целях образовательного процесса, когда студенты и молодые специалисты приобретают опыт решения практических задач.



Ежегодный отраслевой форум вызвал большой интерес у всех, кто интересуется технической коноплей, ученых, руководителей сельхозпредприятий, производителей продуктов питания и промышленных товаров, став эффективной площадкой для диалога и обсуждения сложностей и задач, возникающих перед коноплеводами. Присутствующие отметили большую работу, которую проводит АПАК по развитию отрасли, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Вопросы и предложения, полученные в ходе и по итогам V Всероссийского отраслевого форума коноплеводов, будут проработаны и включены в итоговую резолюцию для направления в государственные ведомства.



Информационными партнерами форума выступили программа «Сельский час» и портал «Росленконопля», при информационной поддержке интернет-журнала «Агровестник » и журнала «Агроинвестор».

