Подвели итоги и наметили задачи в тепличной отрасли: выставку «Защищенный грунт России» посетили более 2500 представителей аграрного комплекса

«Теплицы России»

С 1 по 3 июня состоялась XIX выставка «Защищенный грунт России», организованная ассоциацией «Теплицы России». Выставка стала самой масштабной за последние несколько лет: в ней приняли участие более 2500 представителей тепличного комплекса России, порядка 95 фирм продемонстрировали свои новинки и достижения

«Только объединившись, мы можем противостоять экономическим вызовам. Тепличный комплекс страны показал эффективность производства в условиях взаимодействия с государством. Важным является взаимодействие участников, выстраивание диалога, обмен идеями и инновациями, и выставка “Защищенный грунт России” помогает решить подобные задачи», — отмечает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.



В открытии выставки приняли участие специалисты тепличного комплекса России, руководители предприятий, президент ассоциации Алексей Ситников, генеральный директор ассоциации Наталия Рогова, руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Орлов, председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК Петр Чекмарев, начальник отдела развития «Росагролизинга» Сергей Баранов.



«Выставка “Защищенный грунт России” за свою многолетнюю историю стала значимым и ожидаемым событием, местом встречи для руководителей и специалистов тепличных предприятий для обмена опытом по выращиванию овощных культур, культивируемых грибов и цветов. На мероприятии демонстрировались новейшие достижения науки и техники, технологии в сфере защищенного грунта», — отмечает председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК Петр Чекмарев.



В рамках выставки обсуждались актуальные вопросы тепличных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств по производству овощей, цветов и культивируемых грибов в защищенном грунте. Рассматривались следующие темы: «О перспективе развития фермерских хозяйств по производству овощей и культивируемых грибов в защищенном грунте», «Аспекты успешного взаимодействия тепличных предприятий с торговыми сетями», «Защита растений. Практическое применение научных знаний», «Светотехнические системы в защищенном грунте — полувековая история развития отечественного тепличного освещения».

