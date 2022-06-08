«МинводыАГРО-2022»: все для коммерческого успеха экспонентов

«МинводыАГРО»

«МинводыАГРО» − новый проект выставочной компании MVK в Северо-Кавказском федеральном округе, подготовка которого ведется с 2020 года

В 2022 году выставка впервые начнет свою работу. Однако количество компаний, зарегистрировавшихся для участия, подтверждает актуальность темы выставки для региона.



Экспозиция выставки 2022 года

Более 150 производителей и поставщиков техники, оборудования и материалов для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции представят свою продукцию в шести тематических разделах.



Оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства.



Сельскохозяйственная техника, запчасти и техника для полива.



Агрохимическая продукция и семена.



Тепличное оборудование.



Оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции.



Оборудование, материалы и ингредиенты для производства продуктов питания и напитков.



Участие в «МинводыАГРО-2022» уже подтвердили компании: Barenbrug, Bellota, GSM Chemical, Life Force Group, Lysterra, «Агриматко», «Агритим», «Агроакадемия», «Агродом», «Агродрай», «Агромастер», «Агросервис Юг», «Агросил», «Агротехсервис», «Агрохозторг», агроцентр «Триумф» / «Интенсивные технологии», «Азур-Нива», «Альтаир», «Апиян», «Аэромех Плюс», «Бавар» / Tecnoalimentare / Cartigliano S.P.A (представительство в России), «Бауэр» / «Бауэр-Ставрополье», «Бизон», «Биоагросервис», «Биокол Агро», «Биопро», «Биосфера», «Бисолби», «Гавриш», «Горос 21», «Дизель Плюс», «Еврохим», «Завод Мойченкова», «Изагри», «Камоцци Пневматика», «Навигаторы Ставрополья», «НАПСКиП», «Палессе-Юг», «Полымя», «Росагролизинг», «Сармат», «Ставропольагропромснаб», «Техно-Снаб» / «Т-Снаб», «Турбодефлектор», «Фат Агро» / Пивоваренный дом «Бавария», «Хорш Русь», «Цеппелин Русланд», «Шанс Трейд», «Экос», ЯМЗ и другие.



Руководители и специалисты аграрных предприятий СКФО — посетители выставки «МинводыАГРО»

Северо-Кавказский регион обладает широким потенциалом развития сельского хозяйства. На долю СКФО в сельхозпроизводстве России приходится 10% в отрасли растениеводства и 8% − животноводства. Всего в регионе более 3400 сельхозпредприятий и более 14 тыс. фермерских хозяйств. Индекс производства продукции сельского хозяйства на Северном Кавказе регулярно растет в среднем на 5% в год.



В поисках новых решений для развития и оптимизации своих предприятий выставку посетят руководители и специалисты агрохолдингов, КФХ и сельхозкооперативов; закупщики торговых организаций, занимающиеся мелкооптовой поставкой запчастей для сельхозтехники, агрохимии, семян, ветеринарной продукции и кормов; руководители предприятий пищевой промышленности из регионов СКФО.



Деловая программа: Северо-Кавказский аграрный конгресс с участием министров сельского хозяйства регионов и Минсельхоза России

На выставке будут организованы разнообразные форматы нетворкинга: дискуссионные площадки, открытые презентационные пространства, конференции, семинары и презентации для посетителей.



В рамках деловой программы состоится Северо-Кавказский аграрный конгресс, включающий следующие тематические треки:



Главная пленарная сессия.



Межотраслевой форум по растениеводству.



Межотраслевой форум по животноводству.



Цифровизация АПК.



Наука и инновации для сельского хозяйства.



Развитие сельских территорий.



Место проведения

Выставка состоится в МВЦ «МинводыЭКСПО» − крупнейшем многофункциональном выставочном центре в Северо-Кавказском федеральном округе: площадь выставочного зала составляет 9 756 кв. м, открытая площадь — 9 900 кв. м.



Поддержка выставки

Выставка пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, Министерство экономического развития Ставропольского края, Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.



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Оставить заявку на участие можно на сайте или связавшись напрямую с дирекцией выставки: +7 861 200 12 87 Вероника Круглова, менеджер проекта; minvodyagro@mvk.ru



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