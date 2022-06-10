разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2022»

Партнёрский материал

Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2022»
«ПротеинТек»
Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2022»
«ПротеинТек»

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов «ПротеинТек»

Мероприятие состоится 21 сентября 2022 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве. 

22 сентября там же пройдет форум «ПроПротеин-2022» по производству и использованию новых пищевых протеинов (растительные заменители мяса, культивируемое «мясо из пробирки», протеины из насекомых и другие). Организатором выступает Российская биотопливная ассоциация (РБА) и Центр новых технологий.

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. По оценкам экспертов, к 2024 году рынок кормовых протеинов превысит $200 млрд. В России также растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки. Дефицит кормовых протеинов в России составляет более 1 млн т. 

Для развития отрасли и проводится форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом. 

В форумах и выставке примут участие:

  • производители и импортеры комбикормов и их компонентов;

  • производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов;

  • производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха;

  • производители сухой барды, пивной дробины;

  • производители кормовых дрожжей;

  • производители кормовых протеинов из насекомых;

  • производители и переработчики мяса и птицы;

  • производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки;

  • убойные цеха и заводы мясокостной муки, производители перьевой муки;

  • рыбные комбинаты и рыбхозы.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков кормовых растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; перспективные кормовые протеины, в том числе из насекомых.

В рамках форумов пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.

Дополнительная информация о форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org

«ПротеинТек» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса