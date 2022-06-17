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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем на выставку-демонстрацию «День поля — 2022» в Ульяновской области

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Приглашаем на выставку-демонстрацию «День поля — 2022» в Ульяновской области
«День поля — 2022»
Приглашаем на выставку-демонстрацию «День поля — 2022» в Ульяновской области
«День поля — 2022»

25 июня с 9:00 до 16:00 в Заволжском районе Ульяновска на проспекте Дружбы народов (остановка «Мечеть») пройдет традиционная выставка-демонстрация, посвященная окончанию весенне-полевых работ, «День поля — 2022».

Это масштабное празднование окончания весеннего сева!

Основой выставки-демонстрации станут экспозиции муниципальных образований Ульяновской области, выставка современной техники, демонстрация научных и инновационных достижений отрасли, сельскохозяйственных животных и многое другое.

Для детей и взрослых запланирована развлекательная программа: концерты творческих коллективов, контактный зоопарк, фотосессии с сельхозтехникой, выставка-продажа фермерской продукции, конкурсы и розыгрыши призов.

Кроме того, в программе мероприятия проведение спортивных состязаний, соревнования механизаторов по фигурному вождению трактора. 

Помимо развлекательной части, запланирована насыщенная деловая программа: работа тематических круглых столов, заседание штаба по подведению итогов посевной кампании и подписание инвестиционных соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области. 

«День поля — 2022» 

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