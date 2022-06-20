Плодородные земли для выращивания зерновых в Курганской области (Частоозерский район)

АО «Российский аукционный дом»

К продаже предлагается земельный массив сельскохозяйственного назначения в Курганской области, состоящий из 26 земельных участков совокупной площадью 13 691,8 га

Вид права: собственность.



Категория земель: земли сельхозназначения.



Вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства.



Местоположение

Частоозерский район находится на северо-востоке Курганской области, в 90 км от границы с Казахстаном. На этой равнинной территории расположено более 350 больших и малых озер. Вода в них разная по составу — от пресной до горько-соленой, встречаются и болотные угодья. Положение Частоозерского района в глубине континента определяет в основном его климат как континентальный, характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-Сибирской низменности (с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом).



(!) В локации массива отсутствуют потенциально опасные объекты с экологической точки зрения: мусороперерабатывающие заводы, полигоны для захоронения токсичных промышленных отходов.



По типам почв в Курганской области преобладают выщелоченные черноземы и серые лесные почвы. Плодородный слой, среднегодовая влага и бонитет почв находятся в оптимальных для этого региона параметрах.







Варианты использования

Посевная площадь угодий в Частоозерском районе Курганской области составляет около 128,9 тыс. га. Основное направление развития растениеводства района — выращивание зерновых и зернобобовых культур. Пшеница яровая и ячмень — основные сельскохозяйственные культуры. Кроме того, в Курганской области выращивают озимую пшеницу, рожь, кукурузу, овес, тритикале (амфидиплоид ржи и пшеницы), гречиху. Частоозерский район Курганской области максимально приспособлен к тому, чтобы эффективно заниматься мясным скотоводством, поскольку наличие естественных кормовых угодий само по себе способствует разведению крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей.



Транспортная доступность

Транспортная доступность хорошая. Внутренние и внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. Автомобильная магистраль М-51 «Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим» (обход Казахстана), проходящая по территории Частоозерского района, соединяет между собой административные центры субъектов Российской Федерации (города Курган, Тюмень и Омск). Само село Частоозерье расположено вблизи трассы Р-254 «Иртыш».



Расстояние от с. Частоозерье до:



г. Ишима — 125 км;



г. Кургана — 193 км;



г. Тюмени — 320 км;



г. Петропавловска (Республика Казахстан) — по дороге 147 км, по прямой — 111 км.



Удаленность земельных участков от ближайших железнодорожных магистралей составляет 70-100 км.







Инвестиционная привлекательность

Развитие растениеводства области зависит от физико-географических и экономико-географических условий. Курганская область расположена на юго-западной окраине Западно-Сибирской низменности и охватывает почти всю географическую зону лесостепного Сибирского Зауралья. Таким образом, повсеместная выраженность равнинного рельефа благоприятно сказывается на развитии АПК и выращивании сельскохозяйственных культур, а также на формировании комплексных массивов почв (например, черноземы и их комплексы, которые занимают более 30% площади территории области), что оказывает положительное влияние на их плодородие.



Расположение земель дает возможность отправлять продукцию растениеводства к отгрузке в порты Дальнего Востока, в порты юга России через Казахстан на Китай.



Курганская область располагает льготной программой по вводу земель в оборот и субсидиями на выкорчевывание и освоение земель.



В локации массива отсутствуют потенциально опасные объекты с экологической точки зрения: мусороперерабатывающие заводы, полигоны для захоронения токсичных промышленных отходов.



Хорошая транспортная доступность.



Конкурентная цена на объект.



Продажа в процедуре аукциона.



Дата аукциона: 18.07.2022 .



Окончание приема заявок: 15.07.2022 .



Ссылка на аукцион



Контактная информация



АО «Российский аукционный дом»



443080, г. Самара, 4-й пр-д, д. 57А, оф. 515



Харланова Наталья, директор Поволжского филиала АО «РАД»



+7 (927) 208-21-43



harlanova@auction-house.ru



Call-центр: 8-800-777-57-57, доб. 591 (звонок по России бесплатный)



www.auction-house.ru

