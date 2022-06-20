«Восток Капитал»

С 31 мая по 1 июня в Москве успешно прошел ежегодный форум «Сады и виноградники России и СНГ — 2022», организатором которого является компания «Восток Капитал»

Поддержку мероприятию оказали спонсоры — ведущие российские и международные компании плодово-ягодного сектора: серебряный спонсор — «ФитомагИнтер» и бронзовый спонсор — «ПЛАВИ-Сервис».



В мероприятии приняли участие более 400+ руководителей плодово-ягодных садов и виноградников, регуляторных органов, инициаторов инвестиционных проектов, руководителей перерабатывающих предприятий и представителей научных организаций, таких как «Агроном-сад», агрофирма «Тавдинская», агрохолдинг «Зеленый Мир», агрофирма «Донецкая долина», X5 Group, агрохолдинг «Степь», «Агровин-Султан», Агрологистический союз, «Алма Продакшн», «Алты Тала», «Анжелина», «Прогресс», АПК «Приэльбрусье», АПК «Столыпино», «АрДжиЭс», «Белгородские яблоки», «Богатый урожай», «Брянский сад», «Вкус Ставрополья», «Владимировский сад», «Вкусные истории», «Волга Груп», «Вологодский продукт», «Герм Хоз», ГК «Агро-Партнер», ГК «Фрагария» / «Ягодные поля», «Глазуновские сады», Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия), «Гранте», «Гринфилдс-Логистика», «Григорьевские сады», ГК «Агора “Винный дом Фотисаль”», «Давид-универсал», «Дар-Вин», «Дары садов», «Деметра Технолоджи», «Дикси», «Доктор Шарец», «Дон Агро», Евразийская экономическая комиссия, «Евроторг», «ЕвроЭпл», «Екатерининские сады», «Жемис-жидек», «Заветный сад», «Деметра», Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «Каскад», «Золотая Балка», «Фрукты Старого Крыма», «Зоринский сад», ИП КФХ Дудников С. Н., «Идеал Фреш», «Информ Лайнс», ИП ГКФХ Мамонтов А.В., ИП Елисеев Д.А., ИП КФХ Бавин Д.И., ИП Макарычев А.Ф., ИП Свиридова Л.А., ИП Турчин Н.И., «Казачий хутор», «Карпатия», «Княженика», «Алонка», Корпорация развития Сахалинской области, «Краснинские сады», КФХ Адамян Г. С., КФХ Бейдин А.В., КФХ «Виктория», КФХ Китаев С.В., КФХ Колесников А.А., КФХ Новоселова В.В., КФХ Сковородников Д.Н., КФХ Сычев Д.Н., КФХ Царева Д.А., «Лента», «Луч» (Курская область), «Малино», «Малиновый Дон», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, Национальная фруктовая компания, «Невада Восток» («Самбери»), «Южные земли», «Неманские сады», «Новая деревня», «Новые технологии», «Новый Крым», НПО «Агропарк “Красочное”», «Опытная станция садоводства», «О`кей», «Идеал», Пинский винодельческий завод, «Плодовое» (Нижний Новгород), «Полтавское», «Полоса», представительство Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации, «Протос», Прошянский коньячный завод, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, «Росагролизинг», «Роскачество», «Рудо-Барсад», «Русская национальная кухня», «Русский гриб», «Рязанские овощи», «Сады Бахчисарая», «Сельхоз-Галан», СНОП, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, «Соколиные сады», «Солнечная долина», союз «Садоводы Дагестана», Союз торговых предприятий независимых сетей, СПК «Архангельская клюква», СПК «Де-Густо», СПК «Прогресс», СХП «Рассвет», СХПК «Тульская ягодная компания», «Сэмпиорозес», «Тандер», «Сад-Гигант», «Зеленый дом», «ЮгАгроХолдинг», «Агро-Белогорье», «Тот Фрукт», «Мост-Агро», ФГБНУ ВНИИ фитопатологии, ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач РАН», Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства, «Фермалэнд», Фонд помощи и развития регионов «Родной край», ФХ «Беркли», «Царь Берендей», «Шато де Талю», «Эксар», «Южная фруктовая компания», «Яблоков», «Ягоды Черноземья», «Ягоды Югры» и многие другие.



Руководители компаний — производителей оборудования, технологий и услуг также представили свои решения в рамках форума, в их числе A.L.B. Consulting, Hello Nature («Италполлина»), «Август», «Агроспецмаш», «АгроТех Гумат», «Ай-Пласт», ГК «Шанс», «Европейские сады», «Еврохим», «Инфрост», «Лебозол Восток», ПКФ «Базис», «Поморские инвестиции», «ПрофХолод», «Россоюзхолодпром», «Система покрытий Ribbstyle», «Сталь Союз» / «Шпалерные системы», «Флайт-М», «ФосАгро», «Шетелиг Рус» и другие.



На площадке форума эксперты отрасли проанализировали результаты и озвучили прогнозы развития отрасли. В рамках деловой программы было озвучено более 40 докладов на актуальные сегодня темы, такие как применение современных технологий, импортозамещение, действующие и запланированные инвестиционные проекты, стратегии повышения продаж и органические принципы ведения садоводства и виноградарства. Участники дискуссий обсудили вопросы индустрии в новых условиях: посадочный материал, уход, логистика, хранение и переработка. Во время специальной фокус-сессии производители смогли напрямую пообщаться с представителями торговых сетей, завести новые бизнес-связи и партнерства.



Деловая программа мероприятия началась с пленарного заседания. На фоне складывающихся условий на внешних рынках производители плодово-ягодной индустрии столкнулись с новыми вызовами, а создание благоприятных условий для развития промышленности является приоритетной задачей государства и производителей. Первая сессия форума была посвящена государственной политике в отношении финансирования индустрии, инвестиций в среднесрочную и долгосрочную перспективу, новым трендам и драйверам развития. Первый заместитель министра из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов первым выступил с презентацией на тему «Садоводство России: потенциал, тенденции и перспективы развития». Шарип Исмайлович отметил, что в Республике Дагестан площадь закладки многолетних насаждений составила 15 172 га, из них интенсивного типа — 4010 га (за 2011-2021 годы). Структура интенсивных садов по плотности размещения от 800 саженцев и более на 1 га составляет: 3713 га в Республике Дагестан и 97 817,8 га в России. Также было отмечено, что гранты в форме субсидий на закладку садов интенсивного типа в Республике Дагестан предельно составляют 95% от затрат на закладку садов, но не превышают 500 тыс. рублей. Среди проблем отрасли Шарип Исмайлович определил низкий уровень отражения показателей развития отрасли в статотчетности, дефицит кадров, умеющих работать в садах интенсивного типа, низкий уровень научного обеспечения, дефицит мощностей по хранению плодов и ягод, недостаточную развитость системы сбыта производимой ЛПХ плодовой продукции, слабое развитие питомниководства. В ходе выступления был предложен ряд первоочередных действий с целью дальнейшего стимулирования развития садоводства. Большой интерес вызвал доклад руководителя проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса компании «Эксар» Александра Морева. Выступление было посвящено возможным мерам поддержки экспорта АПК. Александр Сергеевич сообщил, что за 2018-2021 годы объем поддержки экспорта АПК увеличился в 3,8 раза и составил 22% общего объема поддержки РЭЦ (15,5% — в 2020 году). Количество поддержанных уникальных экспортеров АПК увеличилось за 2021 год на треть и составило 1696 компаний (1261 годом ранее). После нескольких вопросов от участников сессии к трибуне вышел директор по международным проектам «Роскачества» Александр Чумак и озвучил доклад на тему: «Стратегия развития органического сельскохозяйственного производства в Российской Федерации до 2030 года». В выступлении были перечислены актуальные требования к органическому производству, задачи науки, степени цифровой защиты продукта и стратегия развития органики до 2030 года. Всего на данный момент в России существует 108 компаний — производителей органической продукции, а рост числа производителей составил 52% за год. Далее прозвучали доклады руководителя проектов «Росагролизинга» Ивана Новожилова и председателя кооператива «Архангельская клюква» Николая Склепковича. Модератор сессии, управляющая плодово-ягодными садами «Григорьевские сады» Ольга Сегаль в завершение сессии также поделилась опытом компании и представила доклад на тему «Все грани господдержки для садоводческого предприятия». Среди преимуществ государственной поддержки были перечислены: возможность предприятия развиваться практически без привлечения кредитных средств; повышение интереса к хозяйству со стороны средств массовой информации и, как следствие, увеличение объемов продаж без дополнительных затрат на рекламу. Предприятиям, удовлетворяющим условиям получения субсидии и прошедшим проверку временем, Министерство сельского хозяйства предлагает участие и в других программах государственной поддержки, например в агротуризме, гидромелиорации, комплексном развитии сельских территорий, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам. При этом стоит учесть, что для подготовки документов и взаимодействия с министерством необходим штат квалифицированных офисных сотрудников; количество систематического заполнения в сжатые сроки таблиц и отчетов постоянно увеличивается; невыполнение индикативов по показателям закладки, уходу и валовому сбору урожая может привести к «штрафным санкциям» в виде применения понижающего коэффициента к ставкам субсидии.



В заключение сессии участники дискуссии заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия Илез Келигов; генеральный директор компании «Агроном-сад» Алексей Волочай; заместитель генерального директора компании «Южные земли» Александр Малышев; генеральный директор компании «Агровин-Султан» Анди Магомадов; генеральный директор АПК «Столыпино» Радмир Галеев; глава ФХ «Беркли» Александр Березин; председатель кооператива «Малиновый Дон» Александр Продан, генеральный директор компании «Новый Крым» Роман Бульенов задали интересующие их вопросы, и началась торжественная церемония награждения, ведущим которой стал Шарип Шарипов.



Церемония награждения лидеров индустрии стала ключевым моментом форума. В течение нескольких дней представители отрасли активно оставляли свои голоса в поддержку компаний-номинантов. Таким образом, по итогам онлайн-голосования призерами заслуженно стали:



«Агроном-сад» - номинация «Гран-при».



Агрофирма «Золотая Балка» - номинация «Признанный бренд»



«Южные земли» - номинация «Лучший масштабный проект»



«Фрукты Старого Крыма» - номинация «Лидер отрасли плодоводства»



«Григорьевские сады» - номинация «Лидер отрасли ягодоводства»



«Агровин-Султан» - номинация «Лидер отрасли виноградарства»



ФХ «Беркли» - номинация «Лидер индустрии стран СНГ»



«Малиновый Дон» - номинация «Динамично развивающаяся компания»



АПК «Столыпино» - номинация «Инновационная компания».



Помимо этого, в рамках форума состоялось торжественное вручение патента на новый сорт клюквы кооперативу «Архангельская клюква». Команда кооператива с 2012 года сотрудничает с Центральноевропейской лесной опытной станцией г. Кострома в области сортоиспытания и селекции лесных ягод. Результатом такого сотрудничества в январе 2022 года в реестр селекционных достижений Госсорткомиссии Российской Федерации внесен новый сорт клюквы болотной Фомич. Директор филиала ФБУ ВНИИЛМ Центрально-Европейской лесной опытной станции Игорь Коренев поблагодарил партнера за сотрудничество и вручил оригинал патента председателю кооператива «Архангельская клюква» Николаю Склепковичу. После завершения сессии и церемонии награждения все делегаты отправились на кофе-брейк и продолжили общение в неформальной обстановке.



Вторая сессия форума была посвящена инновационным направлениям отрасли садоводства и виноградарства. Делегаты обсудили примеры успешного внедрения современных технологий и вопросы импортозамещения в условиях санкций. Модератор сессии, директор Плодоовощного института, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ Людмила Григорьева объявила первого докладчика сессии, руководителя компании «ФитомагИнтер» Константина Швеца. Константин Валериевич рассказал о современных технологиях хранения плодов и овощей и процессах обработки фруктов и овощей препаратом. Следом выступили генеральный директор АПК «Столыпино» Радмир Галеев; программист отдела информационных технологий АПК «Столыпино» Глеб Суханов и руководитель проектов АПК «Столыпино» Дмитрий Григорьев. В своей презентации докладчики поделились опытом внедрения цифровых технологий в производстве и представили современную цифровую площадку для управления агробизнесом. Затем прозвучали доклады директора «Агроспецмаш» Натальи Кесян; коммерческого директора ПКФ «Базис» Аллы Дячкиной; главы ФХ «Беркли» Александра Березина и главного специалиста управления по реализации фосфогипса «ФосАгро» Михаила Можаренко. Завершила сессию Людмила Григорьева своим выступлением на тему «Перспективы развития интенсивных технологий в садоводстве».



После небольшого перерыва делегаты снова собрались в конференц-зале на третьей сессии: «Инвестиции в отрасль: действующие и запланированные проекты индустрии». Первым прозвучал доклад директора по развитию компании «Полоса» Михаила Шарина. Михаил Анатольевич подробно рассказал о бизнес-модели компании, запланированных проектах закладки яблочного и фундукового сада, а также о преимуществах современного фруктохранилища. Помимо этого, докладчик поделился информацией о преимуществах агротуризма. Михаил Анатольевич заключил, что доход сельских жителей от размещения гостей может достичь 30 млрд рублей ежегодно, а государственная поддержка и развитие сельской инфраструктуры может удвоить эту сумму. Далее выступили заместитель руководителя Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации Мурад Расулов и врио руководителя обособленного подразделения в г. Москве «Корпорации развития Сахалинской области» Дмитрий Лисневский. В своих докладах спикеры рассказали об инвестиционном потенциале регионов. Дмитрий Эдуардович Лисневский акцентировал внимание на том, что «Корпорация развития Сахалинской области» создает агропромышленный парк в Южно-Сахалинске с высокотехнологичными площадками для производства, хранения и реализации продовольственной продукции, и призвал производителей выйти на рынок Сахалинской области со следующими видами продукции: свежие фрукты и ягоды и продукты переработки — джемы, сиропы. В заключение сессии выступил заместитель директора по производству компании «Деметра» Роман Исаев с докладом на тему «Перспективы и технологии возделывания груши в Российской Федерации».



Следующая сессия была посвящена актуальным вопросам садоводства: посадочный материал, уход, хранение, переработка. Модератором сессии стала коммерческий директор «ПЛАВИ-Сервиса» Елена Литкевич. Руководитель проекта «ПЛАВИ-Сервиса» Алексей Цыганов озвучил доклад, в котором детально представил услуги компании в области холодоснабжения для фруктохранилищ. Алексей Сергеевич заключил, что отказ от использования или глобальное снижение применения ГФУ хладагентов, отказ от систем холодоснабжения с прямым кипением и переход на системы холодоснабжения с промежуточным хладоносителем, внедрение инновационных технологий и высокоточных автоматизированных систем управления, увеличение стоимости реализации объектов из-за колебания курса, изменения логистики доставки и дефицита компонентов систем холодоснабжения — ключевые тенденции ближайшего будущего промышленных систем холодоснабжения для фруктохранилищ в Российской Федерации. Заместитель директора по продажам по направлению «Агропромышленный комплекс» компании «Ай-Пласт» Ирина Федусив продолжила тему хранения выступлением об инновациях для садоводства и виноградарства в сегменте тары и упаковки. Далее последовал доклад председателя кооператива «Малиновый Дон» Александра Продана, который поделился опытом организации и рассказал о преимуществах отечественной селекции в новых условиях. Заключительными докладчиками первого рабочего дня форума стали глава КФХ Сковородников Д.Н. Дмитрий Сковородников и профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Хасян Шарафутдинов, выступления которых были также посвящены посадочному материалу. Были рассмотрены методы диагностики вирусов, оздоровления растений на примере таких культур, как малина и вишня. После оживленной беседы участников форума все делегаты направились на торжественный коктейльный прием отпраздновать достижения компаний, продолжить дискуссию на поднятые во время сессий темы в неформальной обстановке, а также завести новые деловые связи и укрепить существующие.



На следующее утро делегаты снова собрались в конференц-зале продолжить работу. Интересной и продолжительной оказалась сессия, посвященная вопросам маркетинга, агротуризма, а также роли кооперативов в отрасли. В сессии приняли участие: управляющий партнер «BRANDEXPERT Остров Свободы» Алексей Ларин; председатель СХПК «Тульская ягодная компания» Милена Губенко; член правления СПК «Архангельская клюква» Кирилл Кононов; директор филиала ТК «ЮгАгроХолдинг» Анета Делалова и модератор, вице-президент Агрологистического союза Андрей Хлус.



Впервые в рамках форума была проведена сессия-диалог, в рамках которой производителям удалось пообщаться с представителями крупнейших торговых сетей и обсудить вопросы сотрудничества, рассказать о своей продукции и узнать о возможностях сбыта. В дискуссии приняли участие: директор Союза торговых предприятий независимых сетей Иван Бабухадзе; собственник бизнеса «Фрут Молл», партнер торговой сети «Самбери» компании «Невада Восток» Александр Молинский; руководитель направления ЦФО компании «Невада Восток» («Самбери») Наталья Прибылова; категорийный директор ФРОВ «Дикси» Елена Ковалева; руководитель управления категории «Фрукты/ягоды» X5 Group Александра Сухарева; руководитель управления категории «Фрукты/экзотика» X5 Group Наталья Киреева; руководитель по закупкам и развитию поставщиков компании «Лента» Дмитрий Сысоев; специалист отдела закупок «Национальной фруктовой компании» Дмитрий Демин; категорийный менеджер «Фрукты/овощи» компании «Тандер» Альбина Захваткина; категорийный менеджер отдела закупок плодоовощной группы товаров компании «Евроторг» Никита Крот; вице-президент Агрологистического союза Андрей Хлус и руководитель ОП компании «АрДжиЭс» Дмитрий Огурцов.



По программе форума участников ждал ряд дискуссий на актуальные на сегодня темы: агрономия винодельческой отрасли и виноградарства в России; технические, технологические и стратегические вопросы ведения успешного бизнеса плодово-ягодной отрасли, питомниководство; организация и контроль обработок в саду; фитосанитарное состояние текущего сезона; кадровая ситуация на рынке; органические принципы ведения садоводства и виноградарства; работа предприятий в условиях санкций; импортозамещение. Участники дискуссии активно высказывали свою позицию в отношении дальнейшей работы предприятий и планах на развитие индустрии и пришли к выводу, что на данный момент компании нуждаются во внедрении новых, урожайных сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для этого необходимо привлечь как можно больше сотрудников научных центров России и СНГ для совместной работы над поставленной задачей. Участие в дискуссиях приняли: директор «Агроспецмаш» Наталья Кесян; вице-президент Агрологистического союза Андрей Хлус; генеральный директор компании «Новый Крым» Роман Бульенов; генеральный директор компании «Агровин-Султан» Анди Магомадов; агроном по защите растений компании «Шато де Талю» Ксения Богданова; председатель кооператива «Малиновый Дон» Александр Продан; профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Хасян Шарафутдинов; управляющая плодово-ягодными садами «Григорьевские сады» Ольга Сегаль; директор НПП «Опытная станция садоводства» Антон Сушков; глава ФХ «Беркли» Александр Березин; главный агроном агрофирмы «Донецкая долина» Валерий Кареник; заведующий Кокинским опорным пунктом, главный научный сотрудник «Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства» Сергей Евдокименко; ведущий научный сотрудник Кокинского опорного пункта «Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства» Федор Сазонов; генеральный директор компании «Алонка» Нугзар Гиоргадзе; глава фермерского хозяйства «Доктор Шарец» Юрий Шарец.



Каждый доклад был важен и интересен слушателям, доказательством чему стало большое количество вопросов от аудитории. Помимо насыщенной деловой программы, гости мероприятия смогли насладиться неформальным бизнес-общением в течение кофе-брейков, обменяться контактами с представителями отрасли и встретить давних коллег. Во время работы форума было проведено 400+ бизнес-встреч в формате один на один. Участники высоко оценили уровень и организацию проведения мероприятия.



Компания «Восток Капитал» искренне благодарит всех делегатов форума и приглашает вас принять участие в 6-м международном инвестиционном форуме и выставке «Сады и виноградники России и СНГ» в 2023 году!



Искренне желаем вам успехов и с нетерпением ждем встречи!



Организатор: Vostock Capital UK



Тел.: +7 495 109 9 509 (Москва)



E-mail: Events@vostockcapital.com

