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Конференция «Растениеводство России — 2022»

До 200 универсальных сепараторов для очистки зерна в год — «Воронежсельмаш» расширил производственные мощности

До 200 универсальных сепараторов для очистки зерна в год — «Воронежсельмаш» расширил производственные мощности
«Воронежсельмаш»
До 200 универсальных сепараторов для очистки зерна в год — «Воронежсельмаш» расширил производственные мощности
«Воронежсельмаш»

Завод «Воронежсельмаш» (входит в машиностроительный холдинг Koblik Group) отреагировал на необходимость импортозамещения высокопроизводительной техники для очистки зерна расширением производства универсальных сепараторов серии U, способных обработать до 250 т/ч зернового вороха

Для этого введен в эксплуатацию новый сборочный цех площадью 10 тыс. кв. м, который позволит компании нарастить выпуск оборудования для растениеводства на 40% — до 1,5 тыс. единиц техники в год: сепараторов, зерносушилок и прочих агрегатов для сельского хозяйства.

Повышенный спрос аграриев на линейку сепараторов серии U объясняется оптимальным сочетанием больших площадей решет, мощной аспирацией в одном корпусе и возможностью непрерывной эксплуатации в режиме 24/7.

Подробнее о линейке сепараторов серии U смотрите на сайте «Воронежсельмаш».

«Воронежсельмаш» — лидирующее предприятие России в сфере производства элеваторных комплексов и оборудования для послеуборочной обработки зерна. Среди клиентов завода такие компании, как «Мираторг», «Агроэко», «Степь», «Молвест», «Эконива», и другие.

«Воронежсельмаш» 

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