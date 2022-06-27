Выставка «Глобал Фреш маркет» пройдет с 7 по 10 ноября

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В рамках подготовки первой Международной специализированной b2b-выставки производителей и участников рынка плодоовощной продукции Global Fresh Market: Vegetables & Fruits была написана деловая обширная программа, которая предусматривает проведение пленарного заседания с подтвержденным участием представителей руководства Минсельхоза России, форума о состоянии рынков плодоовощной продукции, тематических круглых столов

В рамках данной программы будут обсуждены актуальные вопросы отрасли, а также презентованы современные инновационные решения и технологии как от отечественных, так и от ведущих импортных компаний, которые остались на внутреннем рынке и готовы работать и поддерживать контакты со своими клиентами. В настоящее время продолжается формирование пула ключевых спикеров деловой программы мероприятия, преимущественное право выступления предусмотрено для экспонентов и спонсоров выставки.



Крупнейшие производители отечественных овощей и плодов подтвердили свое участие в качестве экспонента в Международной специализированной b2b-выставке производителей и участников рынка плодоовощной продукции Global Fresh Market: Vegetables & Fruits. Среди якорных участников мероприятия такие крупные компании, как «Рост», «Эко-Культура», «Агроном-сад» и пр. Кроме того, несмотря на сложившуюся макроэкономическую ситуацию, выставка пользуется значительным интересом и у иностранных участников рынка, которые также активно бронируют места. Уже подтвердили свое участие в качестве экспонентов такие крупные игроки, как Philips, Rijk Zwaan, Enza Zaden, Growtech, которые представят в рамках выставки самые новейшие технологии и достижения. В настоящее время продолжаются активные продажи выставочных площадей и переговоры как с производителями плодов и овощей, которые смогут представить свою продукцию для конечных потребителей — сетевых и несетевых магазинов, сегмента HoReCa, отелей и гостиниц, так и с поставщиками новейших агротехнологий производства, позволяющих выращивать и получать более конкурентоспособную продукцию.



Официальный сайт выставки

