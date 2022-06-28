Решить проблему голода помогут биотехнологии

«Бионоватик»

На дворе уже давно XXI век, но, как ни странно, далеко не все жители Земли сегодня имеют доступ к основным продуктам и могут себе обеспечить полноценное трехразовое питание

ООН записала голод в актуальные проблемы человечества — по ее данным, почти 1 млрд жителей планеты хронически недоедают. Далее проблема голода по разным причинам может только усугубиться. Поэтому ученые всего мира уже сейчас пытаются найти решение.



Директор департамента науки ГК «Бионоватик» Михаил Александрович Лукьянцев рассказал в интервью, каким образом проблема голода в мировом масштабе может быть решена с помощью применения биотехнологий в растениеводстве.



— Михаил Александрович, как вы считаете, помогут ли биотехнологии в сфере растениеводства решить проблему голода в мире, уже существующую и грозящую нам в будущем?



— Да, конечно же, биотехнологии в сфере растениеводства направлены на то, чтобы увеличить продуктивность растений и качество урожая посредством тех или иных подходов. Биотехнологии уже сегодня напрямую влияют на количество получаемой качественной растениеводческой продукции. Биотехнологии могут решить проблему голода и в будущем, но при условии сохранения такого же количества посевных площадей, отданных под растениеводство.



Чтобы ответить на ваш вопрос, мне придется начать издалека… Когда земледельцы выращивают растения длительное время на определенных площадях, то так или иначе сельским хозяйством (в любом его виде, кроме, пожалуй, органического) оказывается негативное влияние на почву. Она обедняется, истощается в плане питания, нарушается ее структура, ее микрофлора. Почва становится более деструктурированной, чем она была до использования человеком. Человеческая деятельность негативно влияет на всю биоту почвы. А это очень важный момент — изменение состава микрофлоры почвы. Потому что в условиях, где долгое время выращиваются сельхозрастения, особенно монокультуры, аграрии в итоге получают такую картину: разнообразие микроорганизмов снижается — это происходит всегда. В условиях этого сниженного разнообразия почва теряет ряд полезных свойств, которые до того биота могла проявлять. В том числе и множество полезных для самого земледелия свойств и полезных в целом для всего биоценоза.



Складывается парадокс — сельское хозяйство в современном виде дает определенные преимущества тем почвенным микроорганизмам, которые вредны для земледелия, — фитопатогенам. Человек активно использует средства уничтожения вредных микроорганизмов, но при этом уничтожает и многие полезные. Страдают все, но есть такие микроорганизмы — именно фитопатогены, которые выживают, имея преимущество: у них под боком есть средство поддержания себя — культурные растения, которые являются для них пищей. По причине того, что весь ресурс полезных сельхозрастений из-за прилагаемых нами усилий, к примеру, в селекции, идет в сторону отдачи нам урожая, крупных плодов, насыщенных питательными веществами семян, защитные силы и иммунитет растений снижается. Поэтому фитопатогены их могут легко поразить, ими питаться, находить в них убежище. Таким образом, фитопатогены адаптируются и привыкают к тем ядохимикатам, которые мы используем против них. Полезные микроорганизмы такого преимущества не имеют. Поэтому можно сказать, что мы сами ведем «селекцию» устойчивых вредных микроорганизмов. Говоря «мы», я имею в виду в целом все традиционное сельское хозяйство в мире.



— Чем в этом плане может помочь группа компаний «Бионоватик», ее деятельность и продукты?



— На фоне озвученных мною проблем очень перспективным является направление использования компонентов нормальной почвенной микрофлоры (даже отдельно взятых микроорганизмов), обладающих нужными нам свойствами, и внесение их на посевные площади. Таким образом, происходит смещение баланса с искаженного интенсивным сельским хозяйством положения в сторону, направленную на некое его исходное природное состояние, на почвенное биоразнообразие.



Параллельно решаются конкретные в рамках полевого производства задачи. С помощью микроорганизмов, которые «Бионоватик» умеет выращивать в искусственных условиях, в нужных количествах, делать их устойчивыми при хранении и внесении, аграрии смогут бороться с фитопатогенными грибами и бактериями, с вредными насекомыми, противостоять действию абиотических стрессов.



Микроорганизмы (те, которые используются в коммерческих целях в биотехнологиях для растениеводства) интересны и хороши тем, что они практически всегда обладают комплексом разных свойств. Просто на одно, самое яркое и превалирующее свойство делается упор. Таким образом, этот микроорганизм удобнее позиционировать на рынке. Но, повторюсь, действие микроорганизмов почти всегда комплексное. Поэтому, отвечая на ваш вопрос — какие продукты «Бионоватик» могут помочь в решении проблемы голода, я могу перечислить практически всю линейку ГК «Бионоватик».



Если же мы говорим именно о полезном воздействии на почву, то это микроорганизмы из наших линеек биоудобрений, улучшителей питания — Organit Р, N и наша линейка биофунгицидов — препараты на основе штаммов антагонистов Orgamica S, F, Pseudobacterin-3, а также, например, деструктор остатков гербицидов Restart.



— Михаил Александрович, есть ли у вас данные, в каких регионах России, в каких странах почва наиболее плодородная, а где, наоборот, в ней содержание гумуса снизилось?



— Производимые ГК «Бионоватик» продукты не имеют цели воздействовать именно на гумус. Над повышением содержания гумуса в почве аграриям надо работать несколько лет. А сейчас земледельцы хотят быстрый результат в рамках одного сезона. И мало кто готов принять такую стратегию: «будете вносить биопрепараты пять лет и потом получите результат». Мы анализируем почву с точки зрения выявления тех факторов, на которые можно положительно повлиять в рамках одного агросезона.



На что мы можем повлиять быстро? Это содержание в почве азота, фосфора в формах, доступных для растений. И эту информацию мы анализируем, собираем, систематизируем. Разброс данных большой, даже в рамках одного региона. Это показатели, которые могут разниться от поля к полю. Они очень сильно зависят от применяемой агротехники, от того, как аграрии регулярно и добросовестно вносят удобрения, и множества других факторов. То же касается и разнообразия фитопатогенной микрофлоры и супрессивной микрофлоры в используемых почвах. При применении наших препаратов нам важно сместить баланс от фитопатогенов в сторону супрессоров — тех, кто эти фитопатогены подавляет, а также питается отмершей органикой, не нанося вреда полезным растениям.



— Для какой страны или, может быть, материка будет наиболее актуальна проблема голода и в качестве ее решения — биотехнологии?



— На мой взгляд, эта проблема может быть актуальна для тех, кто, во-первых, вынужден интенсивно эксплуатировать ограниченные посевные площади и увеличить их в разы не может.



Возьмем, к примеру, Африку. Чтобы там увеличить посевные площади, придется задействовать дополнительные ресурсы. В тех регионах, в которых есть дефицит влаги и все выращивается под орошением, расширение площадей потребует увеличения и системы орошения, что не всегда возможно. Конечно же, для таких стран и континентов будут важны другие доступные и дешевые решения их проблем в АПК, нежели увеличение посевных площадей. Биотехнологии также важны для тех, кто не готов платить за всё дорожающие и дорожающие пестициды и удобрения. Ведь сейчас большинство проблем в сельском хозяйстве решаются при помощи агрохимикатов и пестицидов. Надо улучшить питание — нужны удобрения и микроудобрения. Защитить растения от любых живых вредных объектов — нужны пестициды. Все эти продукты сейчас дорожают. Действующие вещества пестицидов рынок оценивает в валюте, и, естественно, сегодня дорожают препараты на их основе для конечного покупателя. Данное удорожание происходит еще и на фоне того, что у вредных организмов формируется резистентность к химпрепаратам, и аграриям для эффективной борьбы с вредными объектами ежегодно требуются новые агрохимикаты, а значит, более дорогие. Или нужно увеличивать при внесении дозировку уже имеющихся препаратов. Все это, на мой взгляд, тупиковые направления.



В качестве альтернативы можно использовать биотехнологии и полезные микроорганизмы. В обозримом будущем это выход — в ста процентах случаев. Предлагаемые биотехнологами продукты дешевле и доступнее, эффективность применения микроорганизмов зачастую не уступает защите растений при помощи ХСЗР или даже превосходит таковую.



Как мне кажется, именно по экономическому критерию и показателю эффективности биопрепараты должны быть очень интересны аграриям России.



Я думаю, что этот процесс будет все больше развиваться в России. Когда затраты на производство растениеводческой продукции неуклонно растут, фермеры начинают искать этому альтернативу. Для них это повод задуматься о том, что пора что-то менять. Пока, конечно же, биотехнологии у себя в хозяйствах внедряют те, кто способен смотреть в будущее и видеть на несколько шагов вперед.



Это направление также интересно странам ближнего зарубежья, например Казахстану, Узбекистану. «Бионоватик» имеет там свои представительства и успешно выводит биопрепараты на рынок.



— В чем преимущество биотехнологий? Как на простых примерах объяснить это нашим фермерам?



— Биопрепараты имеют другую схему действия, нежели ХСЗР. В биотехнологиях сама природа себя и защищает, и оздоравливает. У земледельцев на полях появляется своя маленькая биофабрика, которая сама себя воспроизводит в почве. Сама продуцирует целый спектр нужных нам биологически активных соединений. И работает эта биофабрика, ориентируясь на тот вредный объект, с которым ей надо бороться.



Мы в основе своей работы используем те полезные свойства, которые у микроорганизмов развились в процессе эволюции. Наша задача — найти нужные для сельского хозяйства микроорганизмы среди общей гигантской массы микробов, допустим в почве, и научиться их выращивать, хранить, грамотно применять.



Звучит вроде просто, но на самом деле это колоссальная работа. Микроорганизм — это живое существо, которое ведет себя в разных ситуациях по-разному.



Человечество будет поступать правильно, если станет использовать те подходы к сельскому хозяйству, которые позволяют возделывать растения, не нанося большого вреда природному биоценозу. И, таким образом, проблема голода может быть как решена, так и предотвращена.



Чтобы в будущем выращивать достаточное количество еды для людей, нужно сохранить нашу землю живой. На это и направлены все наши научные решения.

