Размер имеет значение! Новая широкозахватная жатка «Пензмаш» с технологией очеса

«Агросалон»

В рамках выставки «АГРОСАЛОН» завод «Пензмаш» представит обновленную модель очесывающей жатки «Озон» шириной 9 м

Жатка «Озон» — продукт долгого и кропотливого труда специалистов завода «Пензмаш», который начал разработку очесывающей жатки еще в 2003 году. В результате сравнительных испытаний и совершенствования выпускаемых моделей была сконструирована более легкая однобарабанная жатка, уменьшающая нагрузку на силовые узлы комбайна. Такое исполнение жатки позволило повысить энергоэффективность комбайна благодаря экономии топлива. Кроме того, модель оказалась менее трудоемка в изготовлении и, как следствие, дешевле.



Очесывающая жатка работает по принципиально иной схеме воздействия на хлебную массу, чем обычные жатки: от растений отделяется и подается в молотильный аппарат комбайна практически чистое зерно, а также незначительная часть половы. Оставшаяся на поле солома равномерно распределяется, что позволяет избежать воздействия прямых солнечных лучей и способствует задержанию снега, а значит, сохранению влаги в почве. Также очесанная масса предохраняет почву от эрозии. Жатка «Озон» агрегатируется как с отечественными, так и с иностранными комбайнами.



Специалисты компании продемонстрируют посетителям стенда «Пензмаш» принцип работы и уникальные технические характеристики жатки, а также познакомят с другой продукцией завода.



Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

