Перспективы кормовой отрасли в амбициозных планах ГК «МЕГАМИКС»

«МегаМикс»

В рамках XXVII Международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2022» ГК «МЕГАМИКС» организовала встречу, на которую были приглашены представители отраслевых СМИ (журнал «Комбикорма», ИД «Сфера» и другие) и специализированных информационно-аналитических агентств (ИМИТ, FEEDLOT). На мероприятии присутствовали акционеры ГК «МЕГАМИКС» Василий Генрихович Фризен и Арсений Сергеевич Власов

Арсений Власов прокомментировал наиболее актуальные отраслевые события. На вопрос, который сегодня волнует многих: как строится работа компании в условиях разрыва логистических цепочек и санкционных ограничений, Арсений Сергеевич ответил, что те логистические цепочки, которые были разрушены с европейскими компаниями, восстановлены с нашими азиатскими партнерами, а также теми зарубежными предприятиями, которые приняли решение остаться в России. «В сложившейся ситуации российская экономика вышла более сильной благодаря оперативной поддержке госорганов, нивелирующей последствия вводимых санкций. В свою очередь, российский бизнес показал свою готовность адаптироваться», — заверил Арсений Власов.



ГК «МЕГАМИКС» - один из лидеров отечественного кормового рынка, кормовые решения компании включают комбикорма, премиксы, концентраты и витаминные комплексы для всех видов сельскохозяйственных животных.



По данным акционера ГК «МЕГАМИКС» Арсения Власова, по производству комбикормов и премиксов доля компании на российском рынке составляет по бройлерному направлению 40%, в сегменте кур-несушек — 37%, в секторе КРС — 15%, для свиноводства — 16%.



ГК «МЕГАМИКС» не только ведущий российский производитель премиксов, компания первая в мире обеспечила выпуск сухого кормового витамина Е 60%. И сегодня у предприятия есть амбициозные планы по производству других витаминов.



«Мы единственные в мире производители сухого кормового витамина Е концентрации 60%, это наша гордость! Планируем в этом направлении расширяться, идет глубокий анализ, и в ближайшее время мы будем готовы презентовать витаминный кластер на базе нашей производственной площадки в с. Тербуны — локализовать производство не только витамина Е, но и ряда других витаминов, реализуя тем самым государственную политику импортозамещения», — отметил Арсений Власов.



Генеральный директор «МегаМикс» Василий Фризен подчеркнул социальную значимость кормовой отрасли: «Сегодня мы кормим огромное количество людей, и наша задача — чтобы пища была конкурентной, в том числе и по своей стоимости. Есть ряд продуктов, которые являются социальными, и мы считаем, что это жизненно важные продукты, которые должны быть экологичными и здоровыми». Василий Генрихович высоко оценил и экспортный потенциал отечественного мясного сектора: «Мы начинали на рынке птицеводства, когда Россия производила всего 1 млн 400 т мяса. Российская мясная отрасль выросла в разы, наша страна сегодня является значимым поставщиком белка за рубеж и может занять лидирующие позиции на международном рынке».



В ходе данной встречи также состоялась церемония подписания соглашения о вступлении ГК «МЕГАМИКС» в состав Национального кормового союза (НКС). На мероприятии присутствовал исполнительный директор НКС Сергей Михнюк.



Василий Фризен обратился к представителям кормовой отрасли с речью о важности принятого решения: «Пришло время, и мы увидели, что нам нужно подключиться к Национальному кормовому союзу. На кормовом рынке очень много участников, и наша задача — консолидировать этот рынок. НКС — один из важнейших органов, промежуточное звено между государством и бизнесом. И главная цель, которая стоит перед нами, — сделать все, чтобы благодаря союзу ГК “МЕГАМИКС” и НКС бизнесу было комфортно, поэтому мы решили вступить в это отраслевое объединение и работать вместе».

