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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Первый в России конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед» на выставке «АГРОВОЛГА»

Партнёрский материал

Первый в России конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед» на выставке «АГРОВОЛГА»
«АГРОВОЛГА»
Первый в России конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед» на выставке «АГРОВОЛГА»
«АГРОВОЛГА»

8 июля 2022 года впервые в России состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед (копытчик) Республики Татарстан»

Соревнование организовано совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Главным управлением ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан, компаниями «РАЦИН» и «Тимофеев+)».

В соревновании примут участие более 50 «копытчиков» со всех районов Республики Татарстан. У конкурса будет два этапа: в первой части соревнования претенденты будут проходить «обкатку» на специально оборудованных рабочих местах, а в финале соревнования конкурсанты уже будут демонстрировать свое мастерство по «педикюру» на живых коровах на специализированных станках для фиксации КРС, производимых компанией «Тимофеев+)».

Конкурс направлен на повышение престижа ветеринарного врача, ветеринара-ортопеда, повышение мастерства специалистов и, что немаловажно в современное время, привлечение молодежи в сферу специфической профессии.

«Основными критериями при оценке победителей станут: соблюдение технологии обрезки, модель подошвы копыта, угол наклона, длина копыта. Не останется без внимания и соблюдение техники безопасности. Правилами также предусмотрено соблюдение положенного времени, что безусловно придаст дополнительную мотивацию для участников», — сообщил генеральный директор компании — эксперта в области обрезки копыт «Тимофеев+)» Юрий Тимофеев.

Судейская комиссия будет представлена специалистами компании «Тимофеев+)», обладающими знаниями и навыками в части, касающейся проводимого конкурса. Компания активно сотрудничает с предприятиями и организациями региона по профилактике и оздоровлению копытец крупного рогатого скота. Для всех участников будут равные условия, а также объективное оценивание результатов. Также запланировано проведение мастер-класса, где специалисты ответят на все вопросы участников.

Посмотреть, как проходит беспрецедентный конкурс за звание лучшего ветеринара-ортопеда, можно будет 8 июля в 9:00 на Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА». 

МВЦ «Казань Экспо», манеж для КРС. 8 июля, 9.00, вход свободный

Контакты организаторов:

АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95

E-mail: expo.racin@tatar.ru Сайт: agrovolga.org

«АГРОВОЛГА» 

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