Первый в России конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед» на выставке «АГРОВОЛГА»

«АГРОВОЛГА»

8 июля 2022 года впервые в России состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед (копытчик) Республики Татарстан»

Соревнование организовано совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Главным управлением ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан, компаниями «РАЦИН» и «Тимофеев+)».



В соревновании примут участие более 50 «копытчиков» со всех районов Республики Татарстан. У конкурса будет два этапа: в первой части соревнования претенденты будут проходить «обкатку» на специально оборудованных рабочих местах, а в финале соревнования конкурсанты уже будут демонстрировать свое мастерство по «педикюру» на живых коровах на специализированных станках для фиксации КРС, производимых компанией «Тимофеев+)».



Конкурс направлен на повышение престижа ветеринарного врача, ветеринара-ортопеда, повышение мастерства специалистов и, что немаловажно в современное время, привлечение молодежи в сферу специфической профессии.



«Основными критериями при оценке победителей станут: соблюдение технологии обрезки, модель подошвы копыта, угол наклона, длина копыта. Не останется без внимания и соблюдение техники безопасности. Правилами также предусмотрено соблюдение положенного времени, что безусловно придаст дополнительную мотивацию для участников», — сообщил генеральный директор компании — эксперта в области обрезки копыт «Тимофеев+)» Юрий Тимофеев.



Судейская комиссия будет представлена специалистами компании «Тимофеев+)», обладающими знаниями и навыками в части, касающейся проводимого конкурса. Компания активно сотрудничает с предприятиями и организациями региона по профилактике и оздоровлению копытец крупного рогатого скота. Для всех участников будут равные условия, а также объективное оценивание результатов. Также запланировано проведение мастер-класса, где специалисты ответят на все вопросы участников.



Посмотреть, как проходит беспрецедентный конкурс за звание лучшего ветеринара-ортопеда, можно будет 8 июля в 9:00 на Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА».



МВЦ «Казань Экспо», манеж для КРС. 8 июля, 9.00, вход свободный



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95

