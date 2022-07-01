В Орловской области открылся новый центр селекции и семеноводства

«Щелково Агрохим»

На заводе нового селекционного центра в Орловской области проводят полный цикл подготовки семян к посеву, начиная от первичной очистки и заканчивая так называемой предпосевной подработкой

Благодаря уникальной технологии, аналогов которой в нашей стране пока нет, сохраняется высокая всхожесть посевного материала, а значит, будет получен хороший урожай.



«Открытие селекционно-семеноводческого завода “Бетагран Семена” - инвестпроекта “Щелково Агрохим” - это, по сути, основа, без чего невозможно говорить о продовольственной безопасности, об импортозамещении и импортовытеснении. Потому что сегодня невозможно без семян представить ни один посевной цикл, — говорит губернатор Орловской области Андрей Клычков. — Наука не стоит на месте. Нам требуются новые подходы, технологии, семена, новые гибриды, которые позволят обеспечить и урожайность, и воспроизводимость культур на территории нашего региона».



Центр занимается селекцией новых высокопродуктивных сортов сои и озимой пшеницы. В России пока сохраняется зависимость от импортных семян. Особенно по таким культурам, как кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, соя и рапс. Разработки в Орловской области позволят снизить эту зависимость. Предприятие входит в состав одного из российских лидеров по производству средств защиты растений в стране — «Щелково Агрохим».



По словам генерального директора холдинга Салиса Каракотова, сейчас на базе центра уже разработано 10 сортов, еще 60 пока находятся в селекционном процессе. Но и они уже скоро окажутся на полях.



«Мы будем здесь получать семена, которые будут избавлены от растрескивания, раскалывания, разделения и будут иметь высочайшие показатели всхожести и энергии произрастания, — говорит Салис Каракотов. — Все это будет приходить к вам на поля. Приглашаем приобретать с этой осени новые семена озимой пшеницы, а с весны следующего года — новые семена нескольких сортов сои, производимые на нашей территории».



В Орловской области активно развивается сельхозпроизводство. Рентабельность предприятий растет с 2018 года. За 2021-й выручка от реализации продукции выросла на 20%, превысив 133 млрд руб. Новое предприятие позволит еще больше повысить поступления в бюджет. Разработки селекционного центра окажутся не только на российских полях, но со временем и отправятся на экспорт.



«Экспорт таких высокотехнологичных продуктов — а семена являются высокотехнологичным продуктом — это мягкая сила российской науки и российского влияния на государства, куда можем их поставлять. Мы регистрируем семена в бывших союзных республиках. Мы уже поставляем семена в Киргизию, Узбекистан, Туркменистан», — отмечает Салис Каракотов.



Проект создания селекционного центра начался в 2019 году. В развитие территории и производства было вложено около 1 млрд рублей. В планах к 2030 году передать и зарегистрировать в Госреестре селекционных достижений 12 сортов озимой пшеницы и шесть сортов сои. Уже в этом году планируемая урожайность новых сортов только по озимой пшенице ожидается выше 80 ц на гектар.

