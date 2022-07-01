Как вырастить высокоурожайную сою с рентабельностью 150%?

На выставке «АГРОВОЛГА 2022» в Татарстане 7 июля Соевый союз ПФО проведет двухчасовую конференцию по возделыванию сои
Специалисты-практики ответят на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют как бывалых соеводов, так и начинающих.
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Как получать урожай 40 ц/га, а на богаре не меньше 25 ц/га?
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Как выбрать сорт, который «выстрелит»?
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Как защитить посевы и не разориться на химии?
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Как быстро освоить соевые технологии?
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Как выгодно продать урожай?
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Какие ошибки делает каждый начинающий и как их избежать?
К слову, начинающих соеводов в этом году в Приволжском федеральном округе 35%. Только в Татарстане посевы сои выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом.
Посевы выросли, а погода пока не радовала — май-июнь были дождливыми и холодными, соя развивалась плохо. Однако агрономы Соевого союза уверены, что она еще наверстает при грамотном уходе. Со своей стороны специалисты Союза готовы помогать начинающим и неопытным. Как именно — расскажут на конференции.
Производители Татарстана тоже смогут поделиться опытом и посмотреть, как выглядят сорта-новинки на опытном поле ТатНИИСХ.
Участие в конференции бесплатное.
7 июля 12:00-14:00, МВЦ «Казань Экспо». Павильон №2, зона деловых мероприятий № 1.
Вопросы и регистрация по тел. 8 927 728 48 29.