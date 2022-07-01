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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Как вырастить высокоурожайную сою с рентабельностью 150%?

Партнёрский материал

Как вырастить высокоурожайную сою с рентабельностью 150%?
«Агроволга»
Как вырастить высокоурожайную сою с рентабельностью 150%?
«Агроволга»

На выставке «АГРОВОЛГА 2022» в Татарстане 7 июля Соевый союз ПФО проведет двухчасовую конференцию по возделыванию сои

Специалисты-практики ответят на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют как бывалых соеводов, так и начинающих. 

  • Как получать урожай 40 ц/га, а на богаре не меньше 25 ц/га?

  • Как выбрать сорт, который «выстрелит»?

  • Как защитить посевы и не разориться на химии?

  • Как быстро освоить соевые технологии?

  • Как выгодно продать урожай?

  • Какие ошибки делает каждый начинающий и как их избежать?

К слову, начинающих соеводов в этом году в Приволжском федеральном округе 35%. Только в Татарстане посевы сои выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Посевы выросли, а погода пока не радовала — май-июнь были дождливыми и холодными, соя развивалась плохо. Однако агрономы Соевого союза уверены, что она еще наверстает при грамотном уходе. Со своей стороны специалисты Союза готовы помогать начинающим и неопытным. Как именно — расскажут на конференции.

Производители Татарстана тоже смогут поделиться опытом и посмотреть, как выглядят сорта-новинки на опытном поле ТатНИИСХ.

Участие в конференции бесплатное.

7 июля 12:00-14:00, МВЦ «Казань Экспо». Павильон №2, зона деловых мероприятий № 1.

Вопросы и регистрация по тел. 8 927 728 48 29.

«Агроволга» 

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