Как вырастить высокоурожайную сою с рентабельностью 150%?

«Агроволга»

На выставке «АГРОВОЛГА 2022» в Татарстане 7 июля Соевый союз ПФО проведет двухчасовую конференцию по возделыванию сои

Специалисты-практики ответят на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют как бывалых соеводов, так и начинающих.



Как получать урожай 40 ц/га, а на богаре не меньше 25 ц/га?



Как выбрать сорт, который «выстрелит»?



Как защитить посевы и не разориться на химии?



Как быстро освоить соевые технологии?



Как выгодно продать урожай?



Какие ошибки делает каждый начинающий и как их избежать?



К слову, начинающих соеводов в этом году в Приволжском федеральном округе 35%. Только в Татарстане посевы сои выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом.



Посевы выросли, а погода пока не радовала — май-июнь были дождливыми и холодными, соя развивалась плохо. Однако агрономы Соевого союза уверены, что она еще наверстает при грамотном уходе. Со своей стороны специалисты Союза готовы помогать начинающим и неопытным. Как именно — расскажут на конференции.



Производители Татарстана тоже смогут поделиться опытом и посмотреть, как выглядят сорта-новинки на опытном поле ТатНИИСХ.



Участие в конференции бесплатное.



7 июля 12:00-14:00, МВЦ «Казань Экспо». Павильон №2, зона деловых мероприятий № 1.



Вопросы и регистрация по тел. 8 927 728 48 29.

