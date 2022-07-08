Вебинар: «Обзор молочного рынка: ﻿события, факты, прогнозы за первые 5 месяцев 2022 года»

NTech

Мероприятие состоится 21 июля. Вы получите самую свежую аналитику и подробный разбор по рынку молочной продукции, информацию, которой нет в открытом доступе. Будет интересно, полезно и только по существу — факты, цифры, прогнозы

Вебинар будет полезен тем, кто хочет:



за 2 часа получить подробнейший актуальный обзор рынка во всех необходимых разрезах;



понимать точки роста компании: с какими торговыми сетями стоит работать в первую очередь, на какие продукты и в каких регионах делать ставку;



узнать динамику продаж основных федеральных и локальных игроков, чья маркетинговая стратегия наиболее выигрышная в текущих условиях и стоит ли ее повторять;



решить, какую цену установить на ваши продукты, чтобы они были одновременно востребованными и прибыльными;



сформировать востребованный ассортиментный портфель;



выбрать оптимальную промостратегию — частоту и глубину промо.



Спикер: Альбина Искакова — эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях («Мираторг», «Русагро» и др.). В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина».



Организатор: исследовательская компания NTech.



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