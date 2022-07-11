Smart Agro

Информационная группа ComNews приглашает принять участие в масштабном отраслевом мероприятии — IV Федеральном ИТ-форуме агропромышленного комплекса России — «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве»

Дата проведения: 27 октября 2022 года.



Место проведения: отель «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр. 4, Москва



Сайт форума



Мероприятие предусматривает возможность онлайн-участия. Трансляция для слушателей пройдет на сайте проекта, для спикеров предусмотрена возможность онлайн-подключения к коллегам в президиуме.



ИТ-форум агропромышленного комплекса (АПК) России — это независимая площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ и цифровых технологий в агропромышленном комплексе РФ с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической ситуации.



Целью ИТ-форума в 2022 году станет диалог между представителями власти и бизнес-сообществом для обсуждения наиболее актуальных вопросов, с которыми столкнулись участники рынка АПК в части цифровой трансформации в период санкций и обострения проблем продовольственной безопасности.



Важнейшая тема форума в 2022 году — обсуждение реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» в условиях санкций и импортозамещения. Практически у всех руководителей агропредприятий сформировалось четкое понимание, что внедрение в сельскохозяйственную отрасль агротехрешений, прорывных технологий искусственного интеллекта, big data, интернета вещей и т. д. позволит гарантировать продовольственную безопасность страны. Важнейшая цель в современных условиях — обеспечение российских аграриев качественной и современной сельхозтехникой. Для решения этих задач необходимо взаимовыгодное сотрудничество между отечественными производителями микроэлектроники, техники, разработчиками цифровых технологий и агропредприятиями.



Основные темы форума



Цифровая самодостаточность в АПК — от лозунга к практике.



Как с учетом новых геополитических условий нужно менять корпоративную ИТ-инфраструктуру предприятий сферы АПК?



Как обеспечить поддержку безальтернативных импортных ИТ-решений, разработчики которых покинули российский рынок?



Какие технологии нужны аграриям в новых реалиях?



Цифровые сервисы в управлении земельными ресурсами в АПК.



Возможности инфраструктуры для внедрения технологий точного земледелия.



Интернет вещей (IoTAg) как основа цифровизации сельского хозяйства.



Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели использования.



ИИ в растениеводстве и животноводстве.



Перспективы развития рынка сельскохозяйственной техники.



Специализированная техника и машины для точного земледелия.



Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы автопилотирования для сельхозтехники.



Цифровизация процессов предоставления государственной поддержки сельского хозяйства.



Системы управления предприятием (ERP), производством (MES), складом (WМS), цепями поставок (SCM).



Роль маркетплейсов в развитии агропродовольственной торговли.



Сельскохозяйственные мобильные приложения и сервисы.



Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, руководители крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ; операторы связи; разработчики приложений; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.



Ждем Вас на форуме «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве» 27 октября!



По вопросам спонсорского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Глуховой: irina@comnews.ru



По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Доленко: od@comnews.ru



По вопросам условий и возможностей участия в деловой программе форума,

