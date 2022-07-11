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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве

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Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве
Smart Agro
Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве
Smart Agro

Информационная группа ComNews приглашает принять участие в масштабном отраслевом мероприятии — IV Федеральном ИТ-форуме агропромышленного комплекса России — «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве»

Дата проведения: 27 октября 2022 года. 

Место проведения: отель «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр. 4, Москва

Сайт форума

Мероприятие предусматривает возможность онлайн-участия. Трансляция для слушателей пройдет на сайте проекта, для спикеров предусмотрена возможность онлайн-подключения к коллегам в президиуме.

ИТ-форум агропромышленного комплекса (АПК) России — это независимая площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам развития ИТ и цифровых технологий в агропромышленном комплексе РФ с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической ситуации.

Целью ИТ-форума в 2022 году станет диалог между представителями власти и бизнес-сообществом для обсуждения наиболее актуальных вопросов, с которыми столкнулись участники рынка АПК в части цифровой трансформации в период санкций и обострения проблем продовольственной безопасности. 

Важнейшая тема форума в 2022 году — обсуждение реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» в условиях санкций и импортозамещения. Практически у всех руководителей агропредприятий сформировалось четкое понимание, что внедрение в сельскохозяйственную отрасль агротехрешений, прорывных технологий искусственного интеллекта, big data, интернета вещей и т. д. позволит гарантировать продовольственную безопасность страны. Важнейшая цель в современных условиях — обеспечение российских аграриев качественной и современной сельхозтехникой. Для решения этих задач необходимо взаимовыгодное сотрудничество между отечественными производителями микроэлектроники, техники, разработчиками цифровых технологий и агропредприятиями.

Основные темы форума

  • Цифровая самодостаточность в АПК — от лозунга к практике.

  • Как с учетом новых геополитических условий нужно менять корпоративную ИТ-инфраструктуру предприятий сферы АПК?

  • Как обеспечить поддержку безальтернативных импортных ИТ-решений, разработчики которых покинули российский рынок?

  • Какие технологии нужны аграриям в новых реалиях? 

  • Цифровые сервисы в управлении земельными ресурсами в АПК.

  • Возможности инфраструктуры для внедрения технологий точного земледелия.

  • Интернет вещей (IoTAg) как основа цифровизации сельского хозяйства. 

  • Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели использования.

  • ИИ в растениеводстве и животноводстве.

  • Перспективы развития рынка сельскохозяйственной техники.

  • Специализированная техника и машины для точного земледелия.

  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы автопилотирования для сельхозтехники.

  • Цифровизация процессов предоставления государственной поддержки сельского хозяйства.

  • Системы управления предприятием (ERP), производством (MES), складом (WМS), цепями поставок (SCM). 

  • Роль маркетплейсов в развитии агропродовольственной торговли.

  • Сельскохозяйственные мобильные приложения и сервисы.

Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, руководители крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ; операторы связи; разработчики приложений; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.

Ждем Вас на форуме «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве» 27 октября!

По вопросам спонсорского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Глуховой: irina@comnews.ru

По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Доленко: od@comnews.ru

По вопросам условий и возможностей участия в деловой программе форума,

пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Моисеевой: moiseeva@comnews.ru

Smart Agro 

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