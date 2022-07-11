Соевый союз ПФО

Первый День поля на соевом демополигоне, организованный Соевым союзом ПФО, состоится 15 июля в Приволжском районе Самарской области на базе предприятия «Сев-07»

Сельхозпроизводители смогут увидеть 30 разных сортов сои российской и европейской генетики от производителей «Саатбау», «СОКО», «Прогрейн», «Русская генетика» и СамНИИСХ им. Тулайкова. Каждый из сортов посеян на орошении и богаре, сплошным и широкорядным севом, так что можно сравнить, как они выглядят в процессе вегетации, где дружнее взошли, как на разных сортах отразилась погода.



Все 30 сортов рекомендованы к выращиванию в регионах ПФО, часть из них абсолютно новые, недавно прошедшие сертификацию. Соеводы смогут присмотреть интересные перспективные сорта для следующего сезона.



Кроме того, участники мероприятия смогут оценить схемы защиты сои от четырех ведущих производителей СЗР: «Щелково Агрохим», «Август», «Сингента», «Басф», которые заложили свои полные комплексные схемы на одном сорте. На Дне поля можно будет понять, с каким инокулянтом больше клубеньков на корнях, насколько полезен был почвенник, какой гербицид сработал мягче и чище.



В реальных производственных условиях будет показана техника, оборудование, продемонстрированы технологии выращивания сои.



Соевый демополигон, заложенный в мае этого года на площади 60 га, — первый такой масштабный проект не только в Самарской области, но и во всем Приволжском федеральном округе. Его основная задача — показать широкий выбор возможностей по выращиванию сои в Поволжье, наиболее эффективные сорта и препараты, научить их грамотному применению и помочь в получении высоких урожаев.



Принять участие в Дне поля сои могут все сельхозпроизводители по предварительной регистрации.



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