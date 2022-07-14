«День Уральского поля»

Генеральным партнером восьмой окружной выставки-форума «День Уральского поля —2022» выступит один из крупнейших производителей сельхозтехники — «Ростсельмаш» совместно со своим официальным дилером — «Тюменьагромаш»

В рамках экспозиции производитель представит зерноуборочный комбайн серии АСROS с платформой-подборщиком SWA PICK 340, трактор серии RSM 2000 с бороной дисковой офсетной RSM DV-1000 и прицепной опрыскиватель TS 3200 SATELLITE.



Помимо современной агротехники, в продуктовый портфель компании «Ростсельмаш» входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

«РСМ Агротроник» — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин.



Официальным дилером в Курганской, Свердловской областях и Пермском крае выступает компания «Тюменьагромаш», которая занимается поставкой сельхозтехники, запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.



Спонсором регистрации «Дня Уральского поля — 2022» стало «Б-Истокское РТПС»



На агротехническом форуме компания представит для собравшихся популярный у сельхозтоваропроизводителей макет быстровозводимого каркасно-тентового ангара, уплотнитель зеленой массы — УЗМ шириной 2,6 м и распределитель зеленой массы РЗМ-2,6.



Основные четыре наименования, которые компания производит и реализует по всей России, — это быстровозводимые каркасно-тентовые ангары, уплотнители, распределители зеленой массы и катки зубчато-кольчатые.



Стратегический партнер «Дня Уральского поля — 2022» — торговый дом «Овоще-Молочный»



Более 10 лет торговый дом «Овоще-Молочный» занимается комплексным снабжением сельхозпроизводителей и предлагает широкую линейку товаров и услуг. Торговый дом «Овоще-Молочный» сотрудничает с мировыми лидерами по производству оборудования для ферм, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и семенной продукции.



Территории ответственности: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Республика Башкортостан и Пермский край.



Компания «ФосАгро» признана официальным партнером выставки «День Уральского поля — 2022»



«ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — расширяет свою линейку продуктов для сельского хозяйства новым продуктом ApaSil ® на основе аморфного диоксида кремния.



ApaSil ® - адаптоген, стимулятор роста растений и индуктор естественного иммунитета с высоким содержанием биологически активного кремния (31,5% SiO2).



ApaSil ® предназначен для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок сельскохозяйственных и декоративных культур широкого спектра на всех типах почвы.



Россельхозбанк — банк-партнер «Дня Уральского поля — 2022»



Челябинский региональный филиал Россельхозбанка работает на финансовом рынке Южного Урала с августа 2008 года. За время своей деятельности филиал стал надежным партнером как для ведущих предприятий региона, так и для населения.



В июле 2018 года к филиалу присоединены офисы Курганской области. На 1 января 2022 года кредитный портфель филиала составил 38,6 млрд руб., из которых 22,5 млрд - это доля юридических лиц, и 16,1 млрд - физических. Сейчас филиал представлен 38 точками продаж: 25 в Челябинской области и 13 — в Курганской. Они охватывают 75 и 85% этих регионов соответственно.

