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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Представляем партнеров выставки-форума «День Уральского поля — 2022»

Партнёрский материал

Представляем партнеров выставки-форума «День Уральского поля — 2022»
«День Уральского поля»
Представляем партнеров выставки-форума «День Уральского поля — 2022»
«День Уральского поля»

Генеральным партнером восьмой окружной выставки-форума «День Уральского поля —2022» выступит один из крупнейших производителей сельхозтехники — «Ростсельмаш» совместно со своим официальным дилером — «Тюменьагромаш»

В рамках экспозиции производитель представит зерноуборочный комбайн серии АСROS с платформой-подборщиком SWA PICK 340, трактор серии RSM 2000 с бороной дисковой офсетной RSM DV-1000 и прицепной опрыскиватель TS 3200 SATELLITE.

Помимо современной агротехники, в продуктовый портфель компании «Ростсельмаш» входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.
«РСМ Агротроник» — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин. 

Официальным дилером в Курганской, Свердловской областях и Пермском крае выступает компания «Тюменьагромаш», которая занимается поставкой сельхозтехники, запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.

Спонсором регистрации «Дня Уральского поля — 2022» стало «Б-Истокское РТПС»

На агротехническом форуме компания представит для собравшихся популярный у сельхозтоваропроизводителей макет быстровозводимого каркасно-тентового ангара, уплотнитель зеленой массы — УЗМ шириной 2,6 м и распределитель зеленой массы РЗМ-2,6.

Основные четыре наименования, которые компания производит и реализует по всей России, — это быстровозводимые каркасно-тентовые ангары, уплотнители, распределители зеленой массы и катки зубчато-кольчатые. 

Стратегический партнер «Дня Уральского поля — 2022» — торговый дом «Овоще-Молочный»

Более 10 лет торговый дом «Овоще-Молочный» занимается комплексным снабжением сельхозпроизводителей и предлагает широкую линейку товаров и услуг. Торговый дом «Овоще-Молочный» сотрудничает с мировыми лидерами по производству оборудования для ферм, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и семенной продукции. 

Территории ответственности: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Республика Башкортостан и Пермский край. 

Компания «ФосАгро» признана официальным партнером выставки «День Уральского поля — 2022»

«ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — расширяет свою линейку продуктов для сельского хозяйства новым продуктом ApaSil ® на основе аморфного диоксида кремния.

ApaSil ® - адаптоген, стимулятор роста растений и индуктор естественного иммунитета с высоким содержанием биологически активного кремния (31,5% SiO2).

ApaSil ® предназначен для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок сельскохозяйственных и декоративных культур широкого спектра на всех типах почвы.

Россельхозбанк — банк-партнер «Дня Уральского поля — 2022»

Челябинский региональный филиал Россельхозбанка работает на финансовом рынке Южного Урала с августа 2008 года. За время своей деятельности филиал стал надежным партнером как для ведущих предприятий региона, так и для населения.

В июле 2018 года к филиалу присоединены офисы Курганской области. На 1 января 2022 года кредитный портфель филиала составил 38,6 млрд руб., из которых 22,5 млрд - это доля юридических лиц, и 16,1 млрд - физических. Сейчас филиал представлен 38 точками продаж: 25 в Челябинской области и 13 — в Курганской. Они охватывают 75 и 85% этих регионов соответственно.

«День Уральского поля» 

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