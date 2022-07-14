Генеральным партнером восьмой окружной выставки-форума «День Уральского поля —2022» выступит один из крупнейших производителей сельхозтехники — «Ростсельмаш» совместно со своим официальным дилером — «Тюменьагромаш»
В рамках экспозиции производитель представит зерноуборочный комбайн серии АСROS с платформой-подборщиком SWA PICK 340, трактор серии RSM 2000 с бороной дисковой офсетной RSM DV-1000 и прицепной опрыскиватель TS 3200 SATELLITE.
Помимо современной агротехники, в продуктовый портфель компании «Ростсельмаш» входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.
«РСМ Агротроник» — платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин.
Официальным дилером в Курганской, Свердловской областях и Пермском крае выступает компания «Тюменьагромаш», которая занимается поставкой сельхозтехники, запасных частей, сервисным и гарантийным обслуживанием.
Спонсором регистрации «Дня Уральского поля — 2022» стало «Б-Истокское РТПС»
На агротехническом форуме компания представит для собравшихся популярный у сельхозтоваропроизводителей макет быстровозводимого каркасно-тентового ангара, уплотнитель зеленой массы — УЗМ шириной 2,6 м и распределитель зеленой массы РЗМ-2,6.
Основные четыре наименования, которые компания производит и реализует по всей России, — это быстровозводимые каркасно-тентовые ангары, уплотнители, распределители зеленой массы и катки зубчато-кольчатые.
Стратегический партнер «Дня Уральского поля — 2022» — торговый дом «Овоще-Молочный»
Более 10 лет торговый дом «Овоще-Молочный» занимается комплексным снабжением сельхозпроизводителей и предлагает широкую линейку товаров и услуг. Торговый дом «Овоще-Молочный» сотрудничает с мировыми лидерами по производству оборудования для ферм, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и семенной продукции.
Территории ответственности: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Республика Башкортостан и Пермский край.
Компания «ФосАгро» признана официальным партнером выставки «День Уральского поля — 2022»
«ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — расширяет свою линейку продуктов для сельского хозяйства новым продуктом ApaSil ® на основе аморфного диоксида кремния.
ApaSil ® - адаптоген, стимулятор роста растений и индуктор естественного иммунитета с высоким содержанием биологически активного кремния (31,5% SiO2).
ApaSil ® предназначен для предпосевной обработки семян и некорневых подкормок сельскохозяйственных и декоративных культур широкого спектра на всех типах почвы.
Россельхозбанк — банк-партнер «Дня Уральского поля — 2022»
Челябинский региональный филиал Россельхозбанка работает на финансовом рынке Южного Урала с августа 2008 года. За время своей деятельности филиал стал надежным партнером как для ведущих предприятий региона, так и для населения.
В июле 2018 года к филиалу присоединены офисы Курганской области. На 1 января 2022 года кредитный портфель филиала составил 38,6 млрд руб., из которых 22,5 млрд - это доля юридических лиц, и 16,1 млрд - физических. Сейчас филиал представлен 38 точками продаж: 25 в Челябинской области и 13 — в Курганской. Они охватывают 75 и 85% этих регионов соответственно.