Минсельхоз развивает программу поддержки региональных брендов продуктов питания

«Вкусы России»

Сегодня в столице открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом и Правительством Москвы. Он стал продолжением комплексной программы поддержки и продвижения региональных брендов продуктов питания, которую министерство реализует по поручению президента Российской Федерации с 2020 года

Участие в фестивале принимают порядка 300 брендов. Одну из центральных площадок в парке Горького сегодня посетили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам главы Минсельхоза, продукция агропромышленного комплекса и национальные кухни народов России во многом уникальны и не имеют аналогов в мире. Практически в каждом регионе есть свои самобытные продукты питания. Это традиционные и относительно молодые бренды, в том числе созданные на волне импортозамещения и — что важно — зачастую малыми предприятиями.



В 2020—2021 годах Минсельхозом были организованы два национальных конкурса «Вкусы России», которые получили мощный позитивный и по-настоящему народный отклик. За два года в голосовании приняли участие свыше двух миллионов человек. Конкурс позволил значительно повысить интерес к местной продукции, сделать ее более узнаваемой и тем самым создать условия для дальнейшего развития всего направления.



«Наша страна уже давно обеспечивает себя основными видами продуктов и продолжает ежегодно наращивать их выпуск — не только для российского рынка, но еще и на экспорт. При этом, безусловно, для потребителей важны не только объемы, но и возможность выбора из широкого ассортимента. Поэтому мы и дальше будем поддерживать уникальные региональные бренды и помогать их производителям находить путь к массовому покупателю», — отметил Дмитрий Патрушев.



Гастрономический праздник, который проходит на 22 площадках столицы, продлится до 17 июля. Помимо ярмарки, гости фестиваля могут посетить самый большой фуд-корт страны, принять участие в творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классах и ближе познакомиться с культурой народов России.



Проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды — участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.



Фестиваль организует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы. Кроме того, партнерами мероприятия выступают Россельхозбанк, торговая сеть «Магнит», РЖД, «Черкизово», «Диалог», Национальные проекты России, Роскачество, геосервис 2ГИС, социальная сеть «ВКонтакте» и др.



Подробная информация о фестивале

