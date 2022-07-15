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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Агромаркетплейс поле.рф провел сессию о перспективах электронной коммерции в АПК в рамках выставки «АГРОВОЛГА-2022»

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Агромаркетплейс поле.рф провел сессию о перспективах электронной коммерции в АПК в рамках выставки «АГРОВОЛГА-2022»
поле.рф
Агромаркетплейс поле.рф провел сессию о перспективах электронной коммерции в АПК в рамках выставки «АГРОВОЛГА-2022»
поле.рф

8 июля в Казани в рамках деловой программы выставки «АГРОВОЛГА-2022» команда поле.рф  провела экспертную сессию «Цифровые каналы продаж для АПК: в чем польза для фермеров и производителей»

Модератором сессии выступила Татьяна Кулистикова, главный редактор Agroinvestor.ru. В дискуссии приняли участие:

  • Роман Петренко, коммерческий директор поле.рф;

  • Владимир Буздалкин, руководитель направления маркетинговых исследований «Росагролизинга»;

  • Антон Пермяков, фермер, автор блога @rus.agriculture.

В ходе дискуссии участники выделили ключевые предпосылки для развития электронной коммерции в сельском хозяйстве в России.

  • Рост цен на сельхозтовары сокращает маржинальность бизнеса, что стимулирует искать новые каналы закупки с конкурентными ценами.

  • Усиление регулирования рынка требует большей прозрачности процессов закупки товаров и продажи урожая.

  • Производители стремятся работать с малыми и средними аграриями напрямую.

Также спикеры обсудили, чего ожидают фермеры от маркетплейсов, и выделили следующие факторы:

  • большой ассортимент;

  • возможность вести переговоры по цене;

  • скорость и прозрачность при совершении сделок.

Антон Пермяков, фермер, автор блога @rus.agriculture: «Для меня, как для фермера, важно, чтобы на подобных площадках я мог найти товары из широкого ассортимента от разных поставщиков. Это позволит не только подобрать все необходимое, но и договориться о наиболее выгодной цене, так как в рамках маркетплейса будет здоровая конкуренция за покупателя. Также важно, чтобы такие площадки были максимально адаптированы под реалии фермеров и находились с ними в постоянном контакте». 

Спикеры едины во мнении, что для успеха e-commerce-проектов в АПК необходимо учитывать специфику ведения бизнеса как со стороны аграриев, так и со стороны поставщиков: далеко не все практики b2c-площадок применимы к сельскому хозяйству. Кроме того, не стоит всецело полагаться на опыт зарубежных агромаркетплейсов, а необходимо анализировать и тестировать гипотезы с учетом реалий российского рынка.

Роман Петренко, коммерческий директор поле.рф: «Рынок e-commerce в АПК находится в самом начале формирования. Главная сложность заключается в том, что перед глазами нет примера того, как и что необходимо делать. Поэтому мы в поле.рф считаем, что сейчас в отрасли нет конкурентов — все проекты  являются партнерами, которые вместе формируют культуру e-commerce и меняют подход к закупкам товаров и продаже урожая. Я уверен, что залог успеха электронной коммерции для АПК заключается в умении слышать запросы фермеров и органично встраиваться в бизнес-процессы поставщиков товаров и покупателей урожая».

поле.рф 

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