Агромаркетплейс поле.рф провел сессию о перспективах электронной коммерции в АПК в рамках выставки «АГРОВОЛГА-2022»

поле.рф

8 июля в Казани в рамках деловой программы выставки «АГРОВОЛГА-2022» команда поле.рф провела экспертную сессию «Цифровые каналы продаж для АПК: в чем польза для фермеров и производителей»

Модератором сессии выступила Татьяна Кулистикова, главный редактор Agroinvestor.ru. В дискуссии приняли участие:



Роман Петренко, коммерческий директор поле.рф;



Владимир Буздалкин, руководитель направления маркетинговых исследований «Росагролизинга»;



Антон Пермяков, фермер, автор блога @rus.agriculture.



В ходе дискуссии участники выделили ключевые предпосылки для развития электронной коммерции в сельском хозяйстве в России.



Рост цен на сельхозтовары сокращает маржинальность бизнеса, что стимулирует искать новые каналы закупки с конкурентными ценами.



Усиление регулирования рынка требует большей прозрачности процессов закупки товаров и продажи урожая.



Производители стремятся работать с малыми и средними аграриями напрямую.



Также спикеры обсудили, чего ожидают фермеры от маркетплейсов, и выделили следующие факторы:



большой ассортимент;



возможность вести переговоры по цене;



скорость и прозрачность при совершении сделок.



Антон Пермяков, фермер, автор блога @rus.agriculture: «Для меня, как для фермера, важно, чтобы на подобных площадках я мог найти товары из широкого ассортимента от разных поставщиков. Это позволит не только подобрать все необходимое, но и договориться о наиболее выгодной цене, так как в рамках маркетплейса будет здоровая конкуренция за покупателя. Также важно, чтобы такие площадки были максимально адаптированы под реалии фермеров и находились с ними в постоянном контакте».



Спикеры едины во мнении, что для успеха e-commerce-проектов в АПК необходимо учитывать специфику ведения бизнеса как со стороны аграриев, так и со стороны поставщиков: далеко не все практики b2c-площадок применимы к сельскому хозяйству. Кроме того, не стоит всецело полагаться на опыт зарубежных агромаркетплейсов, а необходимо анализировать и тестировать гипотезы с учетом реалий российского рынка.



Роман Петренко, коммерческий директор поле.рф: «Рынок e-commerce в АПК находится в самом начале формирования. Главная сложность заключается в том, что перед глазами нет примера того, как и что необходимо делать. Поэтому мы в поле.рф считаем, что сейчас в отрасли нет конкурентов — все проекты являются партнерами, которые вместе формируют культуру e-commerce и меняют подход к закупкам товаров и продаже урожая. Я уверен, что залог успеха электронной коммерции для АПК заключается в умении слышать запросы фермеров и органично встраиваться в бизнес-процессы поставщиков товаров и покупателей урожая».

