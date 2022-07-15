«Всероссийский день поля — 2022»

28-30 июля 2022 года в Калининградской области пройдет Всероссийский день поля — крупнейший в стране смотр достижений отечественного агропромышленного комплекса. Организованная Минсельхозом России выставка соберет тысячи аграриев из разных регионов страны

На Всероссийском дне поля традиционно будет представлен широкий ряд современной сельхозтехники и оборудования для АПК, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений.



Мероприятие станет большим, красивым, поистине народным праздником не только для участников выставки, но и для жителей Калининграда и гостей области со всей России. Их ждут дегустация фермерской продукции, развлекательные и образовательные программы, вечерние концерты звезд эстрады и настоящее родео на быках.

