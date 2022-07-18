Цифровая молочная ферма уже реальность

Cargill

Новые решения помогают управлять предприятием, следить за текущими показателями и выстраивать стратегию развития

Результаты исследования консалтинговой компании Strategy Partners показали, что лишь 10 крупнейших российских мясомолочных компаний интегрировали digital-технологии в бизнес-процессы. При этом треть опрошенных уверены, что в следующие 10 лет животноводство будет динамично развиваться именно под влиянием цифровизации. По оценкам экспертов рынка, умные системы откорма, дойки и мониторинга здоровья скота могут повысить надои на 30-40%.



Уровень цифрового оснащения молочных ферм в России за последнее время значительно вырос, отмечает технический специалист по цифровым инструментам Cargill Ильгиз Харисов. «Все чаще открываются роботизированные комплексы, современные доильные залы, внедряются системы отслеживания поведения и здоровья животных, — рассказывает он. — Все больше ферм устанавливают специализированные программы для учета кормления, воспроизводства, продуктивности. Причем в вопросах отслеживания продуктивности автоматизация достигла особенно хороших уровней».



В то же время активному освоению digital-технологии, как правило, мешает нехватка квалифицированных и, что еще более важно, открытых для внедрения новых технологий кадров на предприятии. Часто новшества воспринимаются исключительно как инструмент контроля работы персонала, хотя набор инструментов и способы автоматизации и улучшения качества работы в хозяйстве гораздо шире. Эксперты Cargill нередко наблюдают такую ситуацию, когда на предприятии установлено новое оборудование или технология, но их используют только на половину мощности, а иногда и совсем не применяют, сотрудники хозяйства просто забывают о них. «Использовать микроскоп как молоток можно, но это не самый эффективный метод работы с ним», — говорит Ильгиз Харисов.



Главная цель внедрения цифровых инструментов — это в первую очередь повышение эффективности, увеличение прибыли или снижение затрат. Если для руководителей предприятия важен постоянный доступ к общей экономике и возможность отслеживать ключевые показатели и эффективность их бизнеса, то для управляющих ферм, зоотехников или главных животноводов могут быть интересны другие моменты, например облегчение их работы через автоматизацию рутинных процессов, наличие наглядной и доступной информации для отслеживания динамики ключевых показателей, контроль личной эффективности сотрудников (премирование, KPI и т. д. ). Важно помнить, что решения, способные упростить процесс работы и управления фермой как для руководителей и владельцев, так и для персонала хозяйства, а также консультантов, которые работают с животноводческими хозяйствами как с клиентами, уже существуют на рынке, обращает внимание специалист.



По его словам, основным преимуществом применения цифровых инструментов, помимо повышения эффективности здесь и сейчас, является «понятное завтра». «Можно увереннее планировать производственные, экономические показатели, а значит, расти и повышать рентабельность предприятия за счет снижения себестоимости, затратной части или же увеличения производства продукции. Без четкого понимания ситуации вы не сможете принять правильное решение», — подчеркивает Ильгиз Харисов.



Без поддержки профессионалов не обойтись

Специалист, работающий с цифровыми технологиями на ферме, — это уже не просто менеджер, а IT-менеджер. Потому что условия современного молочного комплекса требуют использования множества различных программ, приложений и обработки огромного количества данных, которые нужно собрать воедино. Нужно понимать, что производство молока зависит от успешной работы каждого из участков производства, и комплексный контроль качества по всей цепочке — это залог эффективности и рентабельности предприятия. «В хозяйствах наших клиентов мы часто видим, что, даже если большая часть программ установлены на одном компьютере, они не синхронизированы между собой. Как пример, данные учета стада, загрузки миксера и рационов, которые отвечают за разные участки производства, — комментирует Ильгиз Харисов. — Поэтому для лучшего контроля и учета всех факторов, влияющих на производство молока, необходима технология, способная объединить в себе все эти данные».



Важны оптимальное использование и трактовка получаемых данных. Поток информации о предприятии получается большой, огромное количество данных уже доступно, но процесс их обработки и анализа может быть отдельным вызовом. Поэтому необходимо развивать компетентных экспертов по данному направлению, которые смогут правильно анализировать информацию. «В этом процессе большую роль играет профессионализм и уровень знаний консультанта, который работает с фермерским хозяйством как с клиентом, — считает специалист. — Наши эксперты заточены на то, чтобы упростить жизнь руководителям и сотрудникам животноводческих предприятий, поэтому клиентам Cargill не нужно прилагать значительные усилия для освоения цифровых инструментов, которые мы им предлагаем. Наши сотрудники имеют большой опыт работы с цифровыми решениями, поэтому готовы сами анализировать полученную информацию и помогать клиентам разобраться в ней».



Специалисты Cargill оказывают полную поддержку клиентам. В этом им помогает комплексная платформа Dairy Enteligen, которая отвечает запросам фермы и консультантов. Причем для партнеров компании все решения абсолютно бесплатны, акцентирует внимание Ильгиз Харисов.



Эффективный набор инструментов

Во главе всего стоит сбор и интеграция данных. Приложение Dairy App от Cargill используется для аудита хозяйства консультантами молочных ферм. Оно помогает фиксировать и, что еще более важно, сохранять множество показателей (здоровья, комфорта, кормления, продуктивности и других), на основе которых можно отслеживать динамику по всем ключевым точкам предприятия каждого клиента. В приложении фиксируются данные как о самой корове (упитанность, жвачка, хромота, заболевания и т. д. ), так и информация, полученная через специальные инструменты, в частности пенсильванское сито, сито для просева навоза, pH-анализаторы, рефрактометр.



В приложении отслеживается история визитов консультанта на ферму, что помогает лучше интерпретировать результаты, полученные сегодня. «Выбрав любой показатель, руководитель или сотрудник хозяйства может увидеть динамику по нему в разрезе времени, сопоставить текущий результат с прошлым, что помогает выявить области для улучшения», — рассказывает Ильгиз Харисов. Также через Dairy App возможно не только непосредственно отслеживать показатели продуктивности, но и сразу рассчитывать прибыль или потери предприятия в реальных деньгах. Исходя из текущих показателей оценки походки, количества заболеваний, комфорта менеджер может увидеть в мгновенном отчете в приложении, сколько тысяч или даже миллионов рублей в год теряет ферма прямо сейчас. «Отчет в приложении формируется в день посещения, поэтому не нужно ждать два-три дня, а то и неделю, чтобы получить результаты аудита: чем раньше выявили проблемы, тем раньше начали решать текущую задачу», — добавляет специалист.



Еще один полезный инструмент — Dairy Enteligen Premium. Он позволяет объединить данные из различных источников в единый отчет. Решение консолидирует информацию из всех основных программ для доильных залов, менеджмента стада, а также связывается с частью софта для миксеров. «Это решение позволяет не просто собрать разрозненные данные в одну форму, но и обработать их и сопоставить, — утверждает Ильгиз Харисов. — На выходе мы получаем полный, детальный отчет о состоянии производственных показателей и экономики фермы, тем самым высвобождается время сотрудников фермы на решение текущих рутинных задач». При этом только собственник фермы остается владельцем этих данных, и только он решает, кто имеет право их просматривать, разрешено ли передавать и хранить их, что обеспечивает безопасность применения данного инструмента.



Dairy Forecast — еще одна полезная программа от Cargill. В автоматическом режиме она считывает данные, накопленные в других решениях. На их основе и с помощью специальных алгоритмов программа готовит реалистичный прогноз на будущее, показывая области для улучшения. «С помощью этого решения мы с высокой точностью можем рассчитать, сколько будет стоить отклонение показателя от нормы в будущем и сколько времени и усилий потребуется для его улучшения», — говорит эксперт.



У Dairy Forecast есть и еще одна функция, которая позволяет сделать прогноз на будущее исходя не только из текущих данных предприятия, но и из предполагаемых. «Задавшись вопросом “что будет, если…”, мы можем скорректировать существующие показатели и увидеть, как изменится экономика фермы за счет этого. Такой подход минимизирует риски предприятия, так как теперь не обязательно внедрять новшества сразу на практике и рисковать возможными результатами: искусственный интеллект может подсказать, насколько то или иное решение будет оправданным и выгодным», — акцентирует внимание Ильгиз Харисов.



Все отчеты каждой из указанных программ доступны на компьютере, планшете или смартфоне. Это удобно и позволяет увидеть всю картину целиком: наблюдения за животными, ключевые точки по производственным показателям и рационы по группам, все это доступно в пару кликов на любом устройстве. Все предлагаемые цифровые инструменты разработаны и протестированы глобальной командой Cargill с учетом потребностей современного предприятия и уже несколько лет успешно применяются по всему миру.



Полный контроль

В 2022 году на ферме так или иначе с помощью цифровых инструментов можно отследить практически все ключевые точки производства молока. В портфеле Cargill есть комплекс цифровых решений с разным функционалом, которые применяют в работе консультанты компании. Сюда относится и расчет рационов, и аналитика данных о состоянии здоровья коров, их содержания, ключевых показателей производства молока и многого другого.



При возникновении дополнительных вопросов обратитесь к менеджеру Cargill.



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