RSM Camp для друзей ГК «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

По случаю 93-й годовщины своего основания ГК «Ростсельмаш» провела RSM Camp — дни открытых дверей для родных и друзей своих сотрудников. За четыре дня мероприятия компанию посетили более 1500 человек

В большой познавательно-развлекательной программе участники имели уникальную возможность на закрытой территории предприятия увидеть производство сельскохозяйственной техники, прокатиться на современных агромашинах, принять участие в конкурсах и викторинах, а также получить подарки и призы.



«В честь 93-летия в компании проходит большая праздничная программа: торжественное награждение заслуженных сотрудников, экскурсии для друзей RSM Camp, общегородской велопробег. Кстати, “Ростсельмаш” — постоянный и активный участник различных социальных областных и городских проектов. Многие годы подряд предприятие поддерживает спортивные клубы и театры, сотрудничает с ведущими профильными образовательными учреждениями», — отметил директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Андрей Рябов.



В рамках RSM Camp гостей ознакомили с экспоплощадкой компании. Посетители увидели образцы первых агромашин страны, узнали о развитии сельхозмашиностроения на примере продукции «Ростсельмаш». С огромным восторгом участники мероприятия посетили производственные цеха, на которых наблюдали сборку комбайнов и тракторов.



«Я много слышал о “Ростсельмаш” и даже видел работу комбайнов в поле. Но попасть на реальное производство довелось впервые. Я удивлен масштабами, узнал для себя много интересного о машиностроении», — поделился впечатлением юный участник мероприятия Владимир Никитин.



Каждый гость, независимо от возраста, мог ощутить себя механизатором, прокатившись в удобной и комфортабельной кабине самого популярного трактора RSM 2375. Гости также отметили легкость и маневренность управления зерноуборочного комбайна ACROS 550.



«Поздравляем компанию и благодарим за такую прекрасную инициативу. Сегодня мы смогли с гордостью продемонстрировать своим детям российскую промышленность. Они остались под большим впечатлением, особенно от тест-драйва мощного трактора и комбайна. В будущем хотелось бы побольше таких мероприятий», — рассказала Елена Володакова.



Обязательными на празднике были угощения, викторины и конкурсы с вручением корпоративных подарков их участникам.



С фотоотчетом о RSM Camp можно ознакомиться на социальном канале «Ростсельмаш» .

