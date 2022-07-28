«День Уральского поля — 2022»

Титул «Богатырь Уральского поля — 2022» получит самый сильный участник Восьмой окружной агропромышленной выставки «День Уральского поля», которая состоится 4 августа в Курганской области на землях КФХ А.Ф. Невзорова, около с. Введенское

В рамках специализированной сельскохозяйственной выставки-демонстрации «День Уральского поля — 2022» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму. Компании — участники выставки представляют своего «богатыря» для участия в состязаниях.



Соревнования пройдут на территории проведения выставки и будут организованы региональным представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» в Курганской области.



В соревновании принимают участие профессиональные спортсмены-тяжелоатлеты, представляющие интересы компаний — участников выставки. Сильнейшие люди вновь сойдутся на арене в преодолении следующих испытаний: кантовка покрышки весом 300 кг, переноска «чемоданов» по 100 кг, поднятие трактора «Уралец» (ООО «Трактор»), буксировка гусеничной ленты (250 кг). Победитель получит титул «Богатырь Уральского поля — 2022».



Напомним, что состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «Дне Уральского поля» в прошлом году и вызвали огромный интерес у его посетителей. В этот раз решено продолжить эту традицию.



Кроме того, инициатива была одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с текущего года Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с Федерацией силового экстрима России разработали условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе».



Региональные турниры запланированы с июня по август 2022 года в 35 субъектах Российской Федерации. Участники любительских соревнований по силовому экстриму (возраст от 18 лет) выступят в командном и личном зачетах (мужчины/женщины), выполнят на скорость упражнения с нестандартными снарядами. Победители соревнований получат право представить свой регион во Всероссийском турнире, который пройдет в сентябре 2022 года.



Цель состязаний — популяризация и поощрение здорового образа жизни и активных занятий спортом жителей сельских территорий, поддержка традиционных культурно-нравственных ценностей. Силовой экстрим как вид спорта является продолжателем традиций богатырей прошлого, развивает массовую физическую культуру, воспитывает патриотизм и высокие морально-волевые качества. Соревнования по силовому экстриму всегда привлекают большое внимание и огромный интерес, в России у разных народов существует большое разнообразие богатырских состязаний.



И такое зрелищное соревнование по силовому экстриму можно увидеть в Курганской области в «День Уральского поля — 2022» 4 августа.

