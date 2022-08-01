Состоялась научно-практическая конференция «Агрополигон 2022»

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»

По сложившейся традиции в мероприятии, главным организатором которого выступил ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», приняли участие несколько десятков крупнейших научных организаций и надежных партнеров в отрасли сельского хозяйства

На конференцию прибыли не только российские, но и множество зарубежных компаний, включая производителей агрохимикатов, пестицидов, семян и современной техники. В общей сложности мероприятие посетили больше 1000 человек.



На открытии научно-практической конференции заместитель председателя правительства Московской области Георгий Юрьевич Филимонов выступил с приветственной речью: «Важно, чтобы все подобные мероприятия, включая это, приводили к желаемым результатам и практическим достижениям. Главное сейчас — это создание уникальной синергии научных изысканий и бизнеса. Поэтому мы опираемся, с одной стороны, на активные и крупные академические сообщества, а с другой — внимательно изучаем данные, предоставленные со стороны предпринимателей. Именно они благодаря своей экспертной оценке позволяют понять, насколько эффективны предложенные решения в той или иной сфере и какие требуются доработки».



Всех участников также поприветствовали вице-президент Российской академии наук Ирина Михайловна Донник, директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской федерации Вугар Алиевич Багиров и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Сергеевич Мурашов.



Представители администрации города акцентировали свое внимание на том, что на мероприятии удалось собрать вместе большое количество научных организаций, производителей и непосредственных пользователей предлагаемой продукции, чтобы объединить совместные усилия для достижения новых высот в отрасли сельского хозяйства.



Все гости и участники конференции смогли увидеть и ближе познакомиться с инновационными разработками аграрной науки, которые предоставляют возможность значительно увеличить доходность сельскохозяйственного бизнеса, существенно увеличивая почвенное плодородие.



Далее директор ВНИИ агрохимии Сергей Иванович Шкуркин открыл стратегическую сессию своим выступлением, обозначив задачи по применению удобрений и производству продукции, которые будут решаться в ближайшем будущем. Всего было проведено множество научных сессий, в которых принимали участие руководители федеральных органов исполнительной власти.



На них рассматривали возможность комплексного применения различных удобрений, демонстрировали длительные опыты в полевых условиях, рассказывали о современных технологиях, применяемых уже сейчас в агрохимии. Отдельное внимание было уделено обсуждению с участниками мероприятия актуальных проблем, касающихся профессионального образования в отрасли сельского хозяйства.



Участие в конференции ведущих научно-исследовательских учреждений, крупных зарубежных и отечественных химических компаний и сельскохозяйственных производителей открыло многим возможность выстроить уникальную в своем роде цепочку взаимодействия от планирования новых проектов по разработке инновационных технологий до полной реализации теоретических идей на практике в сельском хозяйстве.



В конференции приняли участие многочисленные вузы, ведущие научно-исследовательские организации, крупные производители разнообразной сельскохозяйственной техники и современного оборудования, поставщики удобрений и эффективных средств защиты растений, частные фермерские домохозяйства. Были озвучены и взяты на вооружение новые, необычные и интересные идеи для разработки уникальных научных проектов с использованием инновационных технологий, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли.



На протяжении всей конференции можно было ознакомиться с разнообразной продукцией, которую представляли многочисленные производители на специально оборудованных стендах. Особый интерес у участников форума вызвали семена, современные удобрения и средства защиты для разных типов сельскохозяйственных культур.



Специалисты сельскохозяйственного производства приняли участие в уникальной деловой программе «Круглого стола», где презентовали семена полевых культур, средства защиты растений, агрохимикаты и мелиоранты для известкования почв от ведущих мировых производителей.



Дополнительно была организована масштабная фермерская выставка, распахнувшая двери для всех гостей. Каждый посетитель мог попробовать любой из представленных продуктов, среди которых были свежие овощи, фрукты, ягоды, душистое варенье и мед, колбасы, сыры российского производства и многое другое. Посетители рынка были поражены разнообразием продуктов.



Украшением форума стала масштабная демонстрация сельскохозяйственной техники. Производители со всех уголков страны привезли современные комбайны, новейшие тракторы, сеялки и пашни, чтобы показать их в деле всем участникам мероприятия.



Отдельно поразил всех своим выступлением «Ростсельмаш», представивший расширенную демонстрацию кормоуборочного комбайна RSM F 265. Техника уже поступила в серийное производство в 2020 году. За эти два года комбайн прекрасно показал себя в работе и зарекомендовал себя как надежное и удобное решение для заготовки кормов. В свою очередь, компания «Ростельмаш» гарантировала, что обслуживание всей техники при необходимости будет проводиться качественно и в кратчайшие сроки.



«Агрополигон 2022» стал надежной площадкой для многих специалистов сельского хозяйства, включая не только крупные компании, но и индивидуальных предпринимателей. Была проведена демонстрация фермерской продукции, многие компании рассказали о своих услугах, которые они предлагают. Благодаря открытому формату и безграничным возможностям все участники смогли детально ознакомиться с предложениями разных специалистов и заключить новые, взаимовыгодные контракты.



Также в рамках форума было заключено перспективное научное сотрудничество между ВНИИ агрохимии и институтом по землеустройству. Оба учреждения в рамках договоренностей взяли на себя обязательство по выстраиванию крепких партнерских отношений в научно-исследовательской отрасли. Было запланировано совместное проведение нескольких важных научных исследований, которые представляют особый интерес с обеих сторон. Такое сотрудничество позволит проводить важные встречи, организовывать круглые столы и проводить научные конференции. Взаимовыгодное партнерство также нацелено на проведение совместных научных исследований, которые помогут вывести отрасль сельского хозяйства на новый уровень.



Форум открыл новые возможности для всех участников мероприятия. Важнейшим направлением, которое продвигает ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, выступает создание крепкого и надежного сотрудничества, объединение всех специалистов сельского хозяйства для развития научной сферы и увеличения доходности бизнеса. Для этого у института имеются все необходимые инструменты и возможности.



Все участники форума остались довольны, мероприятие прошло даже лучше, чем ожидалось. Все уже ждут следующего года, в котором научно-практическая конференция пройдет с еще большим размахом и откроет новые горизонты для сельхозпроизводителей и агрохимических компаний.





