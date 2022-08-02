разделы

реклама

журналы

Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Вниманию потенциальных участников выставки Food Africa 2022

Партнёрский материал

Вниманию потенциальных участников выставки Food Africa 2022
Food Africa
Вниманию потенциальных участников выставки Food Africa 2022
Food Africa

7 августа 2022 года — последний день регистрации заявок для российских компаний, желающих принять участие в выставке и получить софинансирование от Российского экспортного центра

Для получения софинансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.

Российский экспортный центр софинансирует:

для всех в размере 100%:

- затраты по аренде выставочных площадей;

- затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;

- затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;

- затраты по информационному продвижению мероприятия;

- затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.

для крупного бизнеса — 50%, для МСП — 80%: 

- затраты по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции;

- затраты по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.

​Возможные форматы участия:

- экспоместо в рамках коллективной экспозиции;

- индивидуальный стенд.

​Регистрация открыта до 07 августа 2022 года. 

​Выставка Food Africa 2022 будет проводиться при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 5-7 декабря 2022 года, г. Каир, Египет.

Компания «ВАЙТ ЭКСПО» (WHITE EXPO) является официальным представителем выставки Food Africa в России и партнером IFP Group (организатор выставки Food Africa).

Дополнительную информацию о выставке и условиях участия можно получить на сайте, а также по телефону +7 (499) 394-70-31.

Food Africa 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №07, июль 2022

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2022
Смазанный эффект ВТО. Россия не смогла воспользоваться всеми преимуществами членства в организации

«Агроинвестор»

Смазанный эффект ВТО. Россия не смогла воспользоваться всеми преимуществами членства в организации
Брендинг для агробизнеса. Четыре основных заблуждения и как с ними работать

«Агроинвестор»

Брендинг для агробизнеса. Четыре основных заблуждения и как с ними работать