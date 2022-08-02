Вниманию потенциальных участников выставки Food Africa 2022

Food Africa

7 августа 2022 года — последний день регистрации заявок для российских компаний, желающих принять участие в выставке и получить софинансирование от Российского экспортного центра

Для получения софинансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке .



Российский экспортный центр софинансирует:



для всех в размере 100%:



- затраты по аренде выставочных площадей;



- затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;



- затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;



- затраты по информационному продвижению мероприятия;



- затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.



для крупного бизнеса — 50%, для МСП — 80%:



- затраты по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции;



- затраты по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.



​Возможные форматы участия:



- экспоместо в рамках коллективной экспозиции;



- индивидуальный стенд.



​Регистрация открыта до 07 августа 2022 года.



​Выставка Food Africa 2022 будет проводиться при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 5-7 декабря 2022 года, г. Каир, Египет.



Компания «ВАЙТ ЭКСПО» (WHITE EXPO) является официальным представителем выставки Food Africa в России и партнером IFP Group (организатор выставки Food Africa).



Дополнительную информацию о выставке и условиях участия можно получить на сайте , а также по телефону +7 (499) 394-70-31.

