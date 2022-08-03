Техника сыра. Российские производители техники на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

«Сыр! Пир! Мир!»

С 5 по 7 августа в рамках Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» будет организована экспозиция техники и оборудования для пищевой промышленности и сельского хозяйства от лидеров российского рынка

На открытой площадке гости смогут увидеть последние новинки техники для сыроделия, пивоварения, копчения, а также крупногабаритную сельхозтехнику. Посетители познакомятся с инновационными моделями тракторов, комбайнов, пресс-подборщиков, косилок и самоходных опрыскивателей.



Организатором экспозиции выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке ассоциации «Росспецмаш». Сам фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области.



Сырный фермерский гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» объединит более 400 фермерских хозяйств и 54 регионов России и 200 тыс. посетителей!



Свои разработки в области оборудования привезут «Агротех» (Челябинская область), «АСК-Альянс» (Московская область), «Гигамаш» (Московская область), «ГОЗСА» (Московская область), «Доктор Губер» (Санкт-Петербург), ИП Гаранян (Краснодар), «Мистер градус» (Ярославль), «Краснокамский РМЗ» (Пермь), «Милкагросервис» (Ковров), «МНПП Инициатива» (Москва), «Молочные технологии» (Москва), «Протемол» (Вологда), «Русская дымка» (Киров), «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), «Техноград» (Москва), «Фуд Пэкеджинг Солюшнс» (Московская область), а сельскохозяйственную технику продемонстрируют «Краснокамский РМЗ» (Пермь), «Навигатор — Новое машиностроение» (Пермь), «Пегас-Агро» (Самара), Петербургский тракторный завод (Санкт-Петербург), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) и многие другие!



Представление натурных образцов позволит поближе ознакомиться с техникой, понять, насколько она производительна и удобна в эксплуатации, и даже оформить заказ тут же, на выставке.



Экспозиция в рамках выставки «Сыр! Пир! Мир» даст возможность российским фермерам и другим гостям выставки увидеть высокотехнологичную отечественную технику и оборудование.



Оценить высокотехнологичное оборудование для пищевой промышленности и сельского хозяйства от ведущих отечественных компаний сможет любой желающий с 5 по 7 августа в деревне Дубровское Истринского района Подмосковья. Вход бесплатный.

