«Ростсельмаш» на выставке «АГРОСАЛОН 2022»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» традиционно примет участие в международной выставке сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН 2022», которая пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2022 года. Компания представит широкий ряд современной сельхозтехники и оборудования для АПК, а также собственные инновационные разработки

Центральное место в экспозиции компании займут зерноуборочные комбайны TORUM 785, RSM 161, T 500. Комбайны «Ростсельмаш» убирают 70% зерна в России. В уборочной кампании страны комбайны показывают отличные результаты: высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — характеристики, которые отмечают аграрии.



Модельный ряд зерноуборочной техники включает агромашины различных классов производительности, с молотильно-сепарирующими устройствами трех типов — клавишными, одно- и двухбарабанными, роторными. Это обеспечивает возможность выбора комбайна под любой агрофон.



Среди презентуемой техники свое место займут тракторы с шарнирно-сочлененной рамой RSM 3000, 2000 серий и трактор классической компоновки RSM 1370. Экспозиция с тракторами, как правило, ярко выделяется среди стендов других компаний: гости активно интересуются техническими характеристиками, вариациями опциональных комплектаций и условиями приобретения агромашин.



В линейке тракторов присутствуют классические, шарнирно-сочлененные и гусеничные модели мощностью от 366 до 583 л. с. Это позволяет использовать технику «Ростсельмаш» с прицепными и навесными орудиями для широкого спектра работ: культивации и обработки почвы, посадочных, уборочных и послеуборочных работ, ухода за сельскохозяйственными культурами.



Также на корпоративном стенде будут представлены кормоуборочные комбайны RSM F 2650 и RSM F 1300. Универсальные, эффективные и надежные комбайны все больше набирают популярность в разрезе потребительского спроса не только в России, но и за ее пределами. Разные по мощности и ряду особенностей агромашины способны своевременно и в больших объемах заготовить корма, реализовав все поставленные задачи любого хозяйства.



Всего будет представлено более 20 моделей различных типов техники и электронных систем. Подробные консультации гости экспозиции смогут получить на протяжении четырех дней работы выставки.



Непременным пунктом приобретения техники уже давно является тест-драйв. Посетители смогут убедиться в эргономичности и удобстве кабин трактора RSM 2375 и кормоуборочного комбайна RSM F 2650 на демонстрации агромашин .



В значительной мере на производительность сельхозтехники влияют электронные системы, направленные на упрощение выполнения рабочих процессов и повышения рентабельности полевых помощников. Эти задачи уже сейчас решаются инновационными разработками «Ростсельмаш» - системами автоуправления, автоматизации и оптимизации технологических процессов, идентификации и предупреждения нештатных ситуаций.



Компания продолжает развитие систем автоуправления с применением технологий машинного зрения, высокоточной навигации и других.



Напомним, на выставке «АГРОСАЛОН 2020» компания была удостоена золотой награды за систему «РСМ Ночное видение», а серебро присудили трем инновационным разработкам — «РСМ Агротроник Пилот 2.0», «РСМ Контроль глубины», «РСМ Умная метка 1.0».



Международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года. В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

