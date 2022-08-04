Успейте купить технику «Воронежсельмаш» по акции «Росагролизинга»

Продукция «Воронежсельмаш» доступна на выгодных условиях по акции «Своих не бросаем» от «Росагролизинга»

В акции участвуют зерноочистительные сепараторы (серии A и U) и конвейерные зерносушилки (серия K) производства завода «Воронежсельмаш».



Акция запущена для поддержки аграриев в условиях ограниченности предложения сельскохозяйственной техники на рынке. Предложение доступно новым и действующим клиентам «Росагролизинга» для приобретения сельхозтехники и оборудования с гарантированными сроками поставки по фиксированным ценам.



Договор лизинга можно оформить:



без первоначальных вложений;



с авансом 0% на срок до 8 лет;



отсрочка платежей по основному долгу до 1 января 2023 года (при выборе аннуитетного графика платежей).



Подать заявку на приобретение техники в рамках акции можно с помощью личного кабинета клиента на сайте «Росагролизинга», а также в мобильном приложении. Для оформления заявки достаточно подписать документы электронной цифровой подписью.



Успейте подать заявку!

