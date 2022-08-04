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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Успейте купить технику «Воронежсельмаш» по акции «Росагролизинга»

На правах рекламы

Успейте купить технику «Воронежсельмаш» по акции «Росагролизинга»
Успейте купить технику «Воронежсельмаш» по акции «Росагролизинга»

Продукция «Воронежсельмаш» доступна на выгодных условиях по акции «Своих не бросаем» от «Росагролизинга»

В акции участвуют зерноочистительные сепараторы (серии A и U) и конвейерные зерносушилки (серия K) производства завода «Воронежсельмаш».

Акция запущена для поддержки аграриев в условиях ограниченности предложения сельскохозяйственной техники на рынке. Предложение доступно новым и действующим клиентам «Росагролизинга» для приобретения сельхозтехники и оборудования с гарантированными сроками поставки по фиксированным ценам.

Договор лизинга можно оформить:

  • без первоначальных вложений;

  • с авансом 0% на срок до 8 лет;

  • отсрочка платежей по основному долгу до 1 января 2023 года (при выборе аннуитетного графика платежей).

Подать заявку на приобретение техники в рамках акции можно с помощью личного кабинета клиента на сайте «Росагролизинга», а также в мобильном приложении. Для оформления заявки достаточно подписать документы электронной цифровой подписью.

Успейте подать заявку!

«Воронежсельмаш» 

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