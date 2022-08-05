Шесть регионов Урала соберутся на выставках «АГРОПРОМ Урал» и X Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО

«АГРОПРОМ Урал»

13-15 сентября 2022 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вместе с международной выставкой сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал» состоится Х Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, организуемая аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации на Урале и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Для посещения выставок необходима регистрация. Получить бесплатный билет по промокоду можно здесь >>



На «АГРОПРОМ Урал» будет представлена сельхозтехника, агрохимия, посевной материал, оборудование, корма, ветпрепараты для животноводства и птицеводства, тепличное оборудование, оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции.



Юбилейная, десятая Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО соберет ведущие пищевые и сельхозпредприятия Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО.



Проведение мероприятий на одной площадке и в одни сроки способствует налаживанию диалога между аграриями, переработчиками сельхозпродукции и сбытовыми структурами.



Запросить условия участия можно, отправив заявку>>



Синергия двух значимых для агропромышленного сектора Урала событий позволит максимально полно охватить аудиторию и привлечь владельцев, руководителей и специалистов (ветеринаров, зоотехников, агрономов) сельскохозяйственных предприятий, КФХ, руководителей пищевых производств, коммерческие службы продуктового ритейла.



В рамках деловой программы состоится окружное совещание полномочного представителя Президента Российской Федерации на Урале Владимира Якушева и глав шести регионов УрФО — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО, ЯНАО. В ходе совещания будут подведены предварительные итоги уборочной кампании, обсуждены перспективы развития сельского хозяйства Урала и обеспечения продовольственной безопасности.



Помимо обширной экспозиции, на выставках планируется насыщенная деловая программа, включающая в себя обсуждение вопросов развития сельскохозяйственной отрасли Урала, повышения эффективности агропредприятий, кадрового обеспечения, цифровизации, импортозамещения и параллельного импорта запчастей, расходных материалов для сельхозтехники, а также обзоры и обсуждения решений в области животноводства, селекции и семеноводства зерновых, кормовых культур, картофеля и другие.



Контакты оргкомитета:



+7 (343) 226-04-29



agroprom-ural@mvk.ru

